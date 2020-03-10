Армия и оружие
Вести.RuВ Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020. Субмарина вышла с базы в Коннектикуте на восточном побережье Соединенных Штатов и появилась у российского архипелага Земля Франца-Иосифа.
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Технологии
Популярный бенчмарк AnTuTu удалили из Google Play
Из магазина приложений для смартфонов на Android — Google Play — был удален популярный бенчмарк AnTuTu.
Общество
У дочери и внука Назарбаева нашли «необоснованное богатство» в Лондоне
В Лондоне арестовали «необоснованное богатство», принадлежащее, предположительно, дочери и внуку казахского лидера Нурсултана Назарбаева — Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву.
Политика
Госдума одобрила во втором чтении проект о поправке к Конституции
Госдума одобрила во втором чтении внесенный президентом России Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».
Шоу-бизнес
Ольга Бузова отметила в Курске 8 Марта
8 марта в Курске прошел концерт Ольги Бузовой.
Политика
Пентагон назвал условия для поставок Турции комплексов Patriot
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США смягчили свою позицию по поводу покупки Анкарой российских С-400.
Политика
Путин встретился с Володиным и Медведчуком
Энергетика
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков
Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
Политика
В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Шоу-бизнес
Тимати показал свои руки без татуировок
Отечественный рэп-исполнитель Тимати продемонстрировал поклонникам, как его руки выглядят без многочисленных татуировок.
Происшествия
В США задержан россиянин по подозрению в продаже персональных данных
В Нью-Йорке 7 марта задержали гражданина России Кирилла Фирсова, он подозревается в продаже персональных данных.
Происшествия
«Аэрофлот» опроверг информацию о гибели котов на рейсе из Нью-Йорка
Информация о якобы гибели двух котов и обморожении третьего на рейсе «Аэрофлота» из Нью-Йорка не подтвердилась после проведенного расследования, сообщила авиакомпания 10 марта.
Общество
Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне
Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
Общество
Участник группы Little Big Антон Лиссов женился
Участник Little Big Антон Лиссов женился на своей возлюбленной Анжелике Ивановой.
Политика
Прокурор по делу MH17 рассказала о «русских солдатах» возле «Бука»
Свидетель неоднократно заявлял, среди прочего, что он распознал русский акцент у солдат, присутствовавших на месте пуска установки, и что русские солдаты были на этом "Буке", — сказала прокурор.
Происшествия
Из дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье похитили 200 тысяч евро
Грабители совершили разбойное нападение на дом, где проживает семья заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой и похитили порядка 200 тыс. евро, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Общество
На территории Липецкой области введен режим повышенной готовности
Как сообщает пресс-служба областной администрации, режим обязывает граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), при появлении первых симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.
Авто
Обновленный Hyundai Creta для России: стали известны цены
Общество
«Формула-1» заключила контракт с самой богатой нефтяной компанией мира
Чемпионат Королевских гонок «Формула-1» обзавелся новым спонсором — одной из самых прибыльных нефтедобывающих компаний мира Saudi Aramco, 10 марта сообщает Motorsport.com.
Футбол
Кокорин опроверг слова о нежелании возвращаться в «Зенит»
Культура
Скончался актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский
Общество
В Москве из-за коронавируса на месяц ограничили массовые мероприятия
В Москве из-за коронавируса с сегодняшнего дня отменены все спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия с числом участников более 5 тысяч человек.
Наука
Названы главные факторы смерти от коронавируса
К главным факторам риска смерти от нового типа коронавируса отнесли те, которые можно выявить еще при госпитализации: пожилой возраст, признаки заражения крови (сепсис) и проблемы со свертыванием крови.
Спорт
В Steam стартовали предзаказы Borderlands 3 с 50% скидкой
В Steam стартовал сбор предварительных заказов Borderlands 3 с 50% скидкой на все издания: стандартное можно купить за 999 рублей, а премиальное с сезонным пропуском — за 1749 рублей.
Кино
На канале Россия 1 начинается сериал «Невеста комдива»
Сериал выйдет 9 марта в 20.00 на телеканале Россия 1.
Армия и оружие
В США представлена подлодка, способная атаковать без приказа
В США специалисты занимаются разработкой подводной лодки, которой можно управлять без вмешательства человека.
Общество
ФАС признала нарушением рекламу «Арбидола» о лечении коронавируса
«Комиссия приняла такое решение, поскольку на момент выхода рекламы содержащийся в ней рекламный посыл относительно действия препарата «Арбидол» против нового коронавируса выходил за пределы показаний, указанных в инструкции по его применению», — пояснил замглавы ФАС Андрей Кашеваров.
Экономика
Минфин России прокомментировал падение цен на нефть
Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.
Хоккей
«Сибирь» победила «Автомобилист» и вышла в следующий раунд плей-офф
«Сибирь» обыграла «Автомобилист» на выезде в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ (2:1).
Здоровье
РАН оценила опасность коронавируса для беременных
Член РАН, гинеколог Марк Курцер призвал россиян не опасаться коронавируса и спокойно планировать рождение детей.