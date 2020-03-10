Армия и оружие

Вести.RuВести.RuВ Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020. Субмарина вышла с базы в Коннектикуте на восточном побережье Соединенных Штатов и появилась у российского архипелага Земля Франца-Иосифа.
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ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку

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Опубликовано видео с подлодкой США в Арктике

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Американская подлодка всплыла у российской базы

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Американская атомная подлодка всплыла из-подо льда в Арктике

РИА Новости15:00

Пробила лёд и всплыла: Атомная подлодка США появилась у военной базы России в Арктике

Царьград09:40

Видео: подлодка США всплыла сквозь лед в Арктике

Российская газета06:50

Американская подводная лодка всплыла в Арктике

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