Армия и оружие

Вести.RuВести.RuВ Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020. Субмарина вышла с базы в Коннектикуте на восточном побережье Соединенных Штатов и появилась у российского архипелага Земля Франца-Иосифа.
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Сквозь 40 см льда: видео всплытия американской субмарины в Арктике

РЕН ТВвчера в 21:44

Видео: подлодка США всплыла сквозь лед в Арктике

Российская газетавчера в 06:50

ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку

РБКвчера в 15:45

Всплытие сквозь лед атомной подлодки США в Арктике попало на видео

Газета.Ruвчера в 17:24

Американская атомная подлодка всплыла из-подо льда в Арктике

РИА Новостивчера в 15:00

Всплывающая сквозь лед американская атомная подлодка попала на видео

Известиявчера в 16:30

Американская подводная лодка всплыла в Арктике

Популярная механикавчера в 04:55
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 01:59, Ашберн
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Терешкова предложила обнулить президентские сроки

Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
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Четыре человека погибли в ДТП в Ростовской области

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Посольство дало рекомендации россиянам в Италии в связи с карантином

Посольство России в Риме дало рекомендации российским гражданам, находящимся в Италии, относительно возможности передвижения на территории страны в связи с введённым в республике с 10 марта карантином.
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В России рассчитали индекс финансового стресса

Москва, 11 марта 2020, 04:39 — REGNUM Индекс финансового стресса для России, рассчитанный Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), достиг уровня 3,12 пункта, говорится в материалах агентства.
REGNUM вчера в 21:39
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Частое использование смартфонов может привести к деменции

Врач объяснил эту тенденцию тем, что люди стали активнее пользоваться телефонами и компьютерами, которые негативно влияют на мозг, перегружая его большим объемом информации.
Портал Поиск 08 марта в 04:51
Космос

В недрах Луны обнаружили остатки древней Тейи

Специалисты провели анализ лунного вещества и выяснили, что под поверхностью спутника Земли могут находиться фрагменты гипотетической планеты Тейя, которая, как принято считать, 4,5 млрд лет назад врезалась в Землю, в результате чего образовалась Луна.
Pravda.Ru вчера в 05:59
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС вчера в 14:00
Армия и оружие

Сирийским курдам удалось уничтожить сразу 79 турецких военных

В результате, 2 автобуса и одна бронемашина были полностью уничтожены, ещё несколько транспортных средств серьезно повреждены, 79 военных турецкой армии убиты и десятки ранены.
Недвижимость.RU вчера в 17:17
Энергетика

Мировые цены на нефть растут более чем на 3%

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,9%, до $38,66 за баррель.
Известия вчера в 22:53
Энергетика

Новак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке

Аналитик о росте цен на нефть после резкого падения Глава Минэнерго добавил, что восстановление цен на мировом рынке нефти займет, по его мнению, несколько месяцев.
Национальная служба новостей вчера в 06:35
Общество

Правительство Украины планирует запретить спортивные соревнования из-за коронавируса

Кабинет министров Украины сегодня собирается наложить запрет на проведение спортивных соревнований на территории страны из-за ситуации с коронавирусом.
Спорт-Экспресс 01:00
Экономика

Эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля

Падение курса рубля может привести к повышению цен на электронику, бытовую технику, фармацевтику, одежду и обувь.
RT на русском вчера в 22:08
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Во Владивостоке более тысячи строителей вышли на забастовку

REGNUM вчера в 21:59
Политика

В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию

В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Lenta.ru вчера в 16:05
Общество

В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева

Как сообщает BBC со ссылкой на расследование Transparency International и Finance Uncovered, ими оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида.
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Тимати показал свои руки без татуировок

Отечественный рэп-исполнитель Тимати продемонстрировал поклонникам, как его руки выглядят без многочисленных татуировок.
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Политика

Украинский министр лично провёл антицыганский рейд на вокзале

Казалось бы, совсем недавно мы удивлялись визиту теперь уже бывшего премьер-министра Украины на концерт неофашистской группы, как вчера министр инфраструктуры Владислав Криклий с неонацистами из банды С14 совершает рейд на киевский железнодорожный вокзал.
Rusvesna.su 01:01
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова заговорила после скандала с рэпером Джиганом

Трое суток общественность не находила себе места, теряясь в догадках, что же происходит с моделью и детьми после того, как разразился скандал с участием мужа звезды Инстаграма рэпера Джигана.
Комсомольская правда вчера в 18:50
Общество

Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

В 2019 году наиболее высокие зарплаты получили россияне, работающие в финансовой и страховой сферах.
РБК 01:54
Общество

В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом

Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
РИА Новости вчера в 19:32
Армия и оружие

В «Вертолетах России» рассказали о модернизации Ка-32

Холдинг "Вертолеты России" планирует до конца текущего года создать первый опытный образец модернизированного вертолета типа Ка-32 и приступить к его летным испытаниям к началу 2021 года, сообщил журналистам гендиректор холдинга Андрей Богинский.
РИА Новости 00:42
Политика

Спикер верховной рады Разумков рассказал об общении на русском языке

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, что общение на русском языке в повседневной жизни считает принципиальной позицией.
Известия 00:28
Происшествия

Выходца из России ранили при попытке ограбления в Мексике

Отмечается, что вооруженный преступник пытался ограбить выходца из России, который находился в такси.
Газета.Ru 00:16
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Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца

News.ru вчера в 11:27
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Роспотребнадзор назвал регионы, где чаще всего заболевают энцефалитом

Роспотребнадзор назвал самые неблагополучные регионы по заболеваемости клещевым энцефалитом, из прилегающих к Подмосковью - Тверская и Ярославская области, сообщается на сайте ведомства в среду.
РИА Новости 01:17
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Офицер Минобороны получил штраф за полсотни взяток

Офицер 79-го тяжелого бомбардировочного авиационного ордена Красной Звезды полка, дислоцируемого на авиабазе Украинка в Амурской области, Владимир Спина получил штраф за полсотни взяток.
Lenta.ru вчера в 22:18
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Досрочные выборы в Госдуму сорвались в последний момент из-за коммунистов

Во вторник, 11 марта, перед рассмотрением во втором чтении законопроекта о поправках в Конституцию лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением провести досрочные выборы в Госдуму в сентябре 2020 года.
РБК вчера в 23:34
Происшествия

В праздничные выходные в Чувашии задержано 47 нетрезвых водителей

В минувшие праздничные выходные в Чувашии инспекторы ДПС во время рейда «Нетрезвый водитель» задержали 47 пьяных водителей, в том числе одну женщину.
Правда ПФО вчера в 10:30
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Разработчик рассказал о новом бронеавтомобиле «ВПК-Урал»

Новый российский многоцелевой бронеавтомобиль «ВПК-Урал», который продолжает проходить предварительные испытания, поставлен первому зарубежному заказчику.
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Мощный источник ультрафиолета локализовали в межгалактической среде

ТАСС Наука вчера в 09:03
Как работают Яндекс.Новости?
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