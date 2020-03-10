Армия и оружие
Вести.RuВ Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020. Субмарина вышла с базы в Коннектикуте на восточном побережье Соединенных Штатов и появилась у российского архипелага Земля Франца-Иосифа.
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Политика
Поправка Терешковой о президентских сроках поступила в Госдуму
Поправка депутата от "Единой России" Валентины Терешковой о президентских сроках поступила в Госдуму, предложение дает действующему президенту право вновь избираться, следует из текста поправки.
Гаджеты
Новая iOS раскрыла секреты ожидаемого миллионами iPhone 9
Код iOS 14 получили в свои руки авторы ресурса 9to5Mac и смогли найти в нём упоминания iPhone 9, следующей модели планшета iPad Pro, меток AirTag, а также обновлённого пульта для телеприставки Apple TV.
Футбол
«Хетафе» отказался ехать в Италию на матч Лиги Европы с «Интером»
"Хетафе" отказался ехать на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Интернационале" из-за эпидемии в Италии китайского коронавируса, где введен запрет на проведение спортивных мероприятий, однако который не касается еврокубков.
Наука
Выяснен механизм работы глутаматного транспортера архей
Ученые МФТИ вместе с коллегами из Нидерландов выяснили, как работает глутаматный транспортер архей.
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП в Крыму
«По уточнённой информации, в результате ДТП пострадало девять человек, которые были доставлены в ближайшее лечебное учреждение», — говорится в сообщении ведомства.
Шоу-бизнес
Появились фото дочери Анджелины Джоли после операции
Две дочери американской актрисы Анджелины Джоли перенесли хирургические операции.
Политика
Украинский депутат намерен посетить Парад Победы в Москве
Депутат Верховной рады из партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива намерен приехать в Москву на Парад Победы.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Общество
Замглавы минздрава Великобритании заразилась коронавирусом
По данным ВОЗ, в настоящее время коронавирусом заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Хоккей
«Сибирь» обыграла «Автомобилист» и вышла во второй раунд плей-офф КХЛ
Новосибирская «Сибирь» обыграла екатеринбургский «Автомобилист» в пятом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Происшествия
Пропавшего рыбака ищут на юге Сахалина
Как стало известно astv.ru, дорогу к берегу не может найти рыбак из Южно-Сахалинска. Мужчине 39-лет, у него сахарный диабет первого типа.
Общество
BBC: семья Назарбаева оспаривает арест своей недвижимости в Лондоне
Родственники Назарбаева оспаривают в Высоком суде арест своей недвижимости, купленной 12 лет назад более чем за $100 млн.
Общество
В Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Москве на месяц, до 10 апреля, из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет больше 5 тысяч участников.
Общество
В штате Нью-Йорк создадут первую в США карантинную зону
Штат Нью-Йорк создаст первую в США карантинную зону от коронавируса с радиусом в 1 милю вокруг небольшого города Нью-Рошелл к северу от города Нью-Йорк, заявил губернатор штата Эндрю Куомо.
Общество
В Турции зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
В Турции заявили о первом случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа.
Музыка
Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»
2 марта стало известно, что группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020».
Политика
В Пентагоне назвали условие предоставления Турции ЗРК Patriot
Турция получит от США зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot только в том случае, если вернет в Россию ЗРК С-400 «Триумф».
Политика
Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки»
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые после операции показала грудь в купальнике
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева впервые показала свою грудь после операции по удалению лопнувших силиконовых имплантов.
Происшествия
Власти Якутии объяснили убийство 200 собак и кошек
Свыше 200 собак и кошек в Якутске, имевших контакт с бешеным псом, были усыплены в пункте передержки для ликвидации возможного очага заболевания, объяснили в пресс-службе департамента ветеринарии Якутии.
Происшествия
На Украине госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус
Мужчину госпитализировали в Черновцах на Украине с подозрением на коронавирус после того, как он вернулся из страны, где зафиксировали случаи этого заболевания, сообщила во вторник пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.
Экономика
АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России
Агентство отмечает, что в начале 2016 года индекс ACRA FSI превышал критическую отметку в 2,5 пункта на непродолжительное время и финансового кризиса за этим не последовало.
Гаджеты
Из-за коронавируса Apple разрешила протирать iPhone и iPad
На фоне ситуации со вспышкой коронавируса Apple обновила правила ухода за собственными устройствами, разрешив протирать iPhone и iPad.
Хоккей
Овечкин возглавил снайперскую гонку в НХЛ
Экономика
Экономист предсказал, что первым подорожает после обвала рубля
Экономист Константин Селянин предположил, какие категории товаров могут подорожать для россиян в случае падения курса рубля.