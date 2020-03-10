Армия и оружие
Вести.RuВ Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020. Субмарина вышла с базы в Коннектикуте на восточном побережье Соединенных Штатов и появилась у российского архипелага Земля Франца-Иосифа.
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Хоккей
«Сибирь» победила «Автомобилист» и вышла в следующий раунд плей-офф
«Сибирь» обыграла «Автомобилист» на выезде в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ (2:1).
Кино
Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Происшествия
Из дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье похитили 200 тысяч евро
Грабители совершили разбойное нападение на дом, где проживает семья заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой и похитили порядка 200 тыс. евро, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Общество
В Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Москве на месяц, до 10 апреля, из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет больше 5 тысяч участников.
Общество
Forbes (США): Россия победит Саудовскую Аравию в этой нефтяной войне цен (Forbes)
Крах нефтяных цен на этой неделе стал результатом того, что две влиятельные нефтедобывающие страны в условиях кризиса глобального спроса начали действовать в собственных интересах.
Футбол
«Тоттенхэм» крупно проиграл «Лейпцигу» и вылетел из Лиги чемпионов
Лондонский "Тоттенхэм" прекратил выступления в Лиге чемпионов. Во втором матче 1/8 финала "шпоры" проиграли "Лейпцигу" 0:3.
Армия и оружие
Турция начала отводить тяжелое вооружение в Идлибе
Турция, следуя соглашениям от 5 марта, начала постепенно отводить тяжелое вооружение с наблюдательных постов в сирийской провинции Идлиб.
Интернет
Моды для WhatsApp становятся популярнее оригинального мессенджера
WhatsApp является самым популярным среди многочисленных приложений для обмена сообщениями, доступных на рынке.
Происшествия
ЕСПЧ присудил 2 тысячи евро компенсации «болотнику» Кривову
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что РФ должна выплатить бывшему фигуранту "болотного дела" Сергею Кривову две тысячи евро за незаконное преследование.
Общество
В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными
ФБР арестовало россиянина, который может быть причастен к торговле краденой персональной информацией.
Футбол
Чемпиона Италии могут определить после проведения плей-офф
Победителя текущего чемпионата Италии могут определить по результатам проведения плей-офф.
Общество
Все школы Липецкой области закрывают на карантин
Все школы в Липецкой области закрывают на двухнедельный карантин из-за коронавируса.
Политика
Госдума поддержала обнуление президентских сроков
Президент Владимир Путин ранее поддержал обнуление, но не одобрил идею снятия ограничения по президентским срокам в целом.
Происшествия
Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Армия и оружие
Командующий Вооруженными силами Польши заразился коронавирусом
Коронавирус обнаружен у командующего Вооруженными силами Польши генерала Ярослава Мики после поездки военачальника в Германии.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 71 рубля на Московской бирже
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 71 руб. и составил, по данным на 13.57 мск, 70,93 руб.
Хоккей
Овечкин забросил 48-ю шайбу в сезоне
Кино
Дэниел Рэдклифф предположил, как Квиррелл спал с Волан-де-Мортом в «Гарри Поттере»
Общество
В России появился новый способ кражи денег в интернете
Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
Экономика
Фондовые торги в США закрылись падением индексов
Сегодня утром цены на нефть стали стремительно опускаться после того, как в минувшую пятницу участники ОПЕК + не смогли договориться о продлении сделки по добыче нефти.
Общество
Названы сроки окончания распространения коронавируса в мире
По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 110 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 80,7 тысячи из них — в Китае.
Единоборства
Исмаилов рассказал о совете Кадырова перед боем с Емельяненко
Кадыров пошутил сказав, что Магомеду необходимо «намазать маслом лысину» – это якобы поможет Исмаилову в бою против Емельяненко-младшего.
Экономика
Алекперов потерял больше всех из-за обвала цен на нефть
Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов во вторник, 10 марта, потерял больше остальных миллиардеров по всему миру.
Здоровье
В ВОЗ оценили эффективность кокаина и мочи против коронавируса
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) развенчали мифы о профилактике и лечении коронавируса нового типа, соответствующий материал опубликован на сайте организации.
Биатлон
Этап Кубка мира в Хольменколлене может быть отменен из-за коронавируса
Последний этап Кубка мира-2019/20 по биатлону, который должен пройти в норвежском Хольменколлене, находится под угрозой срыва.
Экономика
Экономист предсказал, что первым подорожает после обвала рубля
Экономист Константин Селянин предположил, какие категории товаров могут подорожать для россиян в случае падения курса рубля.
Общество
Кокорин: на моей аватарке Путина точно больше не будет
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», рассказал об отношении к президенту России Владимиру Путину после истории со своим заключением в тюрьме.
Экономика
АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса
Индекс финансового стресса для России, который рассчитывает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув пороговое значение в 2,5 пункта.