Армия и оружие

Вести.RuВести.RuВ Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020. Субмарина вышла с базы в Коннектикуте на восточном побережье Соединенных Штатов и появилась у российского архипелага Земля Франца-Иосифа.
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Всплывающая сквозь лед американская атомная подлодка попала на видео

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Видео: подлодка США всплыла сквозь лед в Арктике

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Всплытие сквозь лед атомной подлодки США в Арктике попало на видео

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РИА Новости15:00

Американская подлодка всплыла у российской базы

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ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку

РБК15:45

Американская подводная лодка всплыла в Арктике

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