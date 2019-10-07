с чего всё началось

Рекордный выброс метана в атмосферу зафиксировали в акватории российской части Арктики, сообщили в понедельник, 7 октября, в Томском политехническом университете, ученые которого вместе с коллегами из ряда российских научных центров и вузов в настоящее время находятся в экспедиции в морях Восточной Арктики.

Кино Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти» Канал Adult Swim опубликовал трейлер нового четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти», создатели на своей официальной странице назначили старт сезона на 10 ноября.

Экономика Минэк предложил максимальный за пять лет рост налогов на малый бизнес С целью ежегодной индексации налогов для малого бизнеса Минэкономразвития каждую осень устанавливает размер применяемых к налогам коэффициентов-дефляторов (К1) на будущий год.

Происшествия Убийца студентки Бауманки в Домодедово назвал свой мотив Подозреваемый в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана Алисы Ш. — бывший муж старшей сестры девушки Павел З. сознался в содеянном.

Шоу-бизнес В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.

Политика Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.

Политика Бойцы полка «Азов» заняли новые позиции в Донбассе перед отводом войск Боевики полка "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в России) заявили, что заняли позиции вблизи населенного пункта Золотое в Донбассе, откуда 7 октября в соответствии с минскими договоренностями должны вывести украинские войска.

Общество Врач назвал симптомы рака на теле человека Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.

Здоровье Истинную причину атеросклероза раскрыл немецкий врач Одной из ведущих причин инсульта и сердечного приступа является атеросклероз, симптомом которого является сужение артерий.

Политика Волкер покидает пост исполнительного директора Института Маккейна Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер покидает пост исполнительного директора вашингтонского Института имени Джона Маккейна, входящего в структуру Университета штата Аризона.

Политика В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока-2» В комитете Госдумы РФ по энергетике обосновали несостоятельность заявлений Вашингтона о том, что запуск газопровода "Северный поток - 2" якобы нанесет сокрушительный удар по энергобезопасности Европы и ее энергетическому разнообразию.

Транспорт РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва – Петербург Как сообщалось, ввод ВСМ Москва – Петербург в эксплуатацию предполагается в 2026 году, эксплуатационная длина трассы составит 659 км, минимальное время в пути – 2 часа 10 мин (без остановок), говорилось в материалах к проекту финансового плана ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) на ближайшую трехлетку.

Транспорт Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Автомобиль насмерть сбил женщину и двоих детей под Белгородом Автомобиль сбил женщину и двоих детей в Белгородской области, они погибли на месте.

Происшествия В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.

Экономика Естественная убыль населения в России сохранится до 2023 года К 2024 году численность населения России прогнозируется на уровен,7 миллионов человек.

Общество На Запашного пожаловались в СК России "Творческое объединение цирковых коллективов" пожаловалось в СК на гендиректора Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного.

Армия и оружие В Китае: Американская МБР «Trident II» в 10 раз надёжнее «Булавы» СМИ из КНР сравнило МБР Trident II, которые несут подводные крейсера «Огайо», с российской «Булавой», носителем которой являются ПЛ проекта «Борей».

Религия «Русский экзархат» Константинополя стал частью РПЦ Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) после заседания Синода сообщил, что Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции стала частью Московского патриархата.

Политика Лавров встретился с премьером Иракского Курдистана Лавров по итогам переговоров с иракским коллегой Мухаммедом Али аль-Хакимом заявил, что Багдад разделяет точку зрения Москвы на ситуацию в районе Персидского залива и также призывает все стороны снизить степень напряжённости в регионе.

Политика Путин повысил зарплату себе и Медведеву Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.

Шоу-бизнес Участница КВН Евгения Жарикова умерла от рака Участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой диагностировали онкологическое заболевание, ушла из жизни в московской клинике.

Происшествия Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады Пашинского Печерский районный суд в Киеве постановил в понедельник взять экс-депутата Верховной рады Сергея Пашинского под стражу до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.

Авто Сбербанк создал компанию для продажи автомобилей Ранее источники РБК сообщили, что госбанк намерен запустить собственный сервис по продаже автомобилей.

Происшествия В Москве полиция сорвала открытие выставки «Осень пахана» Как рассказал Медиазоне художник и организатор выставки Вероника Полонская, с самого утра в галерею DorDor на Ходынской улице пришли сотрудники управы, затем приехали пожарная инспекция и представитель Роспотребнадзора.

Здоровье Володин назвал главные проблемы российского здравоохранения В своем выступлении на VII съезде Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" спикер Госдумы обозначил главные проблемы отечественного здравоохранения.