с чего всё началось

Российские ученые, находившиеся на борту научного судна «Академик Мстислав Келдыш», смогли зафиксировать в водах Восточно-Сибирского моря несколько мощных газовых фонтанов, выбрасывающих метан.

Авто В РСА оценили зависимость цены ОСАГО от наличия «жучков» Ранее 7 октября стало известно, что одним из критериев при установке страховыми компаниями тарифа ОСАГО будет наличие или отсутствие элементов «умного» страхования — телематического датчика.

Политика Грета Тунберг переписала Twitter-статус, измененный после слов Путина Юная шведская активистка Грета Тунберг вновь переписала статус в Twitter, который меняла после того, как президент РФ Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН.

Космос Проект пилотируемой ракеты «Ангара» разработают к концу года Разработка проекта ракеты-носителя «Ангара-А5П», которая будет способна выводить на орбиту корабль «Орел», завершится к концу 2019 года.

Политика Минторг США ввел санкции против 28 китайских организаций Американские власти посчитали, что данные организации противоречат внешнеполитическим интересам США и вовлечены в нарушение прав человека, которые Китай проводит против уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

Происшествия Два человека погибли в ДТП с маршруткой и грузовиком в Курске В результате аварии погибли два человека, еще шесть пострадали, передает РЕН ТВ. ДТП произошло на Магистральном проезде.

Футбол Вальдес уволен с поста главного тренера «Барселоны» U19 Новым наставником сине-гранатовых стал Артига Франк. Вальдес работал на своем посту с июля 2019 года. Он подписал контракт по схеме 1+1.

Культура СМИ рассказали, как российские олигархи улучшают имидж России в США Русскую культуру активно продвигают за рубежом как минимум пять миллиардеров и один банкир из России, говорится в материале газеты The New York Times под названием «Олигархи как меценаты в США представляют более мягкий образ России».

Экономика В Минэкономразвития предложили повысить налоги на малый бизнес Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

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Футбол Правительство Нидерландов отказывается от названия Голландия Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия. Новый имидж будет строиться вокруг названия Нидерланды.

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Политика Киевский суд арестовал бывшего депутата Рады Пашинского Печерский районный суд в Киеве постановил взять под стражу бывшего депутата Верховной рады Украины Сергея Пашинского.

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Политика «Капитуляция» Украины в Донбассе уже произошла — депутат Рады «Капитуляция» Украины в Донбассе произошла во время подписания Минских соглашений, заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Богдан Яременко.

Шоу-бизнес В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.

Транспорт Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".