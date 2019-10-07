Наука
FaktomВ Арктике зафиксирован рекордный выброс метана
Российские ученые, находившиеся на борту научного судна «Академик Мстислав Келдыш», смогли зафиксировать в водах Восточно-Сибирского моря несколько мощных газовых фонтанов, выбрасывающих метан.
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с чего всё началось
Ученые Томского политеха (ТПУ) вместе с коллегами из других российских научных центров и университетов сообщили о рекордном выбросе метана в Восточно-Сибирском море.РИА Новости07:52
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