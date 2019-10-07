с чего всё началось

Российские ученые, находившиеся на борту научного судна «Академик Мстислав Келдыш», смогли зафиксировать в водах Восточно-Сибирского моря несколько мощных газовых фонтанов, выбрасывающих метан.

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Политика Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".

Политика Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.

Политика Путин повысил зарплату себе и Медведеву Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.

Происшествия Автомобиль насмерть сбил женщину и двоих детей под Белгородом Автомобиль сбил женщину и двоих детей в Белгородской области, они погибли на месте.

Происшествия Пять человек пострадали в ходе конфликта на рынке в Новосибирске Пять человек пострадали в ходе конфликта на крупнейшем в Новосибирске рынке Хилокский, двое госпитализированы.

Политика Киевский суд арестовал бывшего депутата Рады Пашинского Печерский районный суд в Киеве постановил взять под стражу бывшего депутата Верховной рады Украины Сергея Пашинского.

Политика Захарова прокомментировала угрозу Трампа разрушить экономику Турции Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента США Дональда Трампа, что он при определенных обстоятельствах может "разрушить" экономику Турции.

Происшествия Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.

Транспорт Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".

Общество Правнуку Сталина пригрозили убийством из-за квартиры Правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад заявил, что в его адрес поступают угрозы расправой, пишет «МК».

Армия и оружие Министр обороны и глава Генштаба Украины посетили Золотое, где запланирован отвод войск Министр обороны Украины Андрей Загороднюк совместно с начальником Генерального штаба Русланом Хомчаком посетили поселок Золотое в Луганской области, где запланировано разведение войск.

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Единоборства Головкин по очкам победил Деревянченко В главном поединке вечера профессионального бокса, который состоялся в Нью-Йорке на арене «Madison Square Garden», Геннадий Головкин из Казахстана победил украинца Сергея Деревянченко единогласным решением судей.

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Экономика На Украине могут ввести налог на обмен валюты На Украине в ближайшее время могут ввести налог на обмен наличной валюты.

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Политика МИД России обвинил Киев в насильственной украинизации страны "Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны", - подчеркнул МИД.