с чего всё началось

Участники экспедиции в Восточной Арктики обнаружили в ходе замеров рекордное содержание в воздухе метана, говорится на сайте Томского политехнического университета. Содержание метана превысило среднюю отметку в 6-7 раз. Кое-где он был настолько концентрированный, что его можно было увидеть глазами.

Политика Трамп пригрозил разрушить экономику Турции Президент США Дональд Трамп заявил, что разрушит экономику Турции, если она сделает что-то «непозволительное».

Политика Трамп призвал к импичменту Пелоси по обвинению в госизмене Президент США Дональд Трамп обвинил спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси и председатель комитета палаты американских представителей по разведке Адама Шиффа в государственной измене и призвал к их импичменту.

Политика Путин назвал обвинения в сговоре с Трампом предлогом для давления Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает обвинения во вмешательстве России в выборы президента США предлогом для сдерживания РФ, а также давления на американского лидера, пишет ТАСС.

Политика В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока-2» В комитете Госдумы РФ по энергетике обосновали несостоятельность заявлений Вашингтона о том, что запуск газопровода "Северный поток - 2" якобы нанесет сокрушительный удар по энергобезопасности Европы и ее энергетическому разнообразию.

Происшествия Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады Пашинского Печерский районный суд в Киеве постановил в понедельник взять экс-депутата Верховной рады Сергея Пашинского под стражу до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.

Общество Из онкоцентра Блохина могут уволиться около 50 медсестер Рыков отметил, что многие врачи также в настоящее время решают, что им делать, поскольку зарплаты медперсонала в последние месяцы составляли около 3-5 тыс. руб.

Политика Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.

Авто ОСАГО в России подорожает в два раза Реформа ОСАГО, предполагающая индивидуализацию тарифов, может расширить тарифный коридор уже в следующем году, причем в Москве страховка станет дешевле, а в маленьких городах, наоборот, подорожает более чем в два раза.

Армия и оружие Шойгу провел телефонный разговор с главой Пентагона Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в понедельник провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером, сообщает Минобороны РФ.

Футбол Егоров: Мешков не использовал VAR в моменте с жёлтой карточкой Кайо Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров объяснил поведение Виталия Мешкова, главного арбитра матча 12-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Спартаком» (2:1), в эпизоде с жёлтой карточкой защитнику хозяев Кайо.