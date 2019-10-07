Наука

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ российской Арктике зафиксирован рекордный выброс метана

Участники экспедиции в Восточной Арктики обнаружили в ходе замеров рекордное содержание в воздухе метана, говорится на сайте Томского политехнического университета. Содержание метана превысило среднюю отметку в 6-7 раз. Кое-где он был настолько концентрированный, что его можно было увидеть глазами.
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с чего всё началось
Ученые Томского политеха (ТПУ) вместе с коллегами из других российских научных центров и университетов сообщили
 о рекордном выбросе метана в Восточно-Сибирском море.
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