Наука

FaktomFaktomВ Арктике зафиксирован рекордный выброс метана

Российские ученые, находившиеся на борту научного судна «Академик Мстислав Келдыш», смогли зафиксировать в водах Восточно-Сибирского моря несколько мощных газовых фонтанов, выбрасывающих метан.
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Ученые Томского политеха (ТПУ) вместе с коллегами из других российских научных центров и университетов сообщили
 о рекордном выбросе метана в Восточно-Сибирском море.
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