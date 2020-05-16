Здоровье

Кубань 24Кубань 24В Армавир направили краевую комиссию для проверки выплат медикам

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в Армавир была направлена комиссия министерства здравоохранения Краснодарского края, которая проверит, как медработникам начислялись выделенные для них деньги. В рамках проверки сверят расчет и сроки выплат каждому медику.
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На Кубани проверят выплаты медикам из Армавира

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