Коронавирус
Сайт города АрмавираВ Армавире с 1 апреля повысят социальные пенсии
Коэффициент индексации составит 1,061. То есть пенсии увеличатся на 6,1%. Кроме того, проиндексируют и выплаты по государственному пенсионному обеспечению. Социальные пенсии по старости назначают тем, кому не хватает стажа для начисления обычной пенсии.
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 10:11, Ашберн
Биатлон
Губерниев: время Гараничева ушло, а Бабиков просто слабый
Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что из-за коронавируса все биатлонисты сборной России могут уйти на самоподготовку.
Здоровье
Опустевшие улицы: Как выглядит Петербург в первый день карантина
Центральные улицы Санкт-Петербурга начали стремительно пустеть с 28 марта. С субботы в городе введен ряд ограничений.
Общество
В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах. Большая часть заболевших - 387 - в Москве.
Общество
Госдума приняла закон о праве правительства вводить режим ЧС
Госдума приняла закон о расширении полномочий кабмина и праве правительства вводить режим ЧС.
Общество
В Пермском крае ввели режим полной изоляции
Сегодня глава Пермского края Дмитрий Махонин принял решение о введении в регионе режима полной самоизоляции для противодействования распространению коронавирусной инфекции.
Спорт
Дмитрий Губерниев раскритиковал Резцову за нарушение карантина
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко осудил позицию Анфисы Резцовой по общенациональному карантину в связи с распространением COVID-19.
Общество
Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления
Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Общество
В Самарской области ввели режим полной самоизоляции
В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Происшествия
Под Тулой столкнулись 40 автомобилей
Авария с участием 40 автомобилей, включая пассажирский автобус, произошла во вторник на трассе М-2 "Крым" в Тульской области, пострадавших нет.
Общество
Ракова: Более 10 тысяч человек обратились за выплатами для безработных
Уже сегодня получили почти 10 тысяч заявок от жителей на регистрацию статуса безработного, а сайт службы занятости посетило более 40 тысяч человек за сутки, - добавила Анастасия Ракова.
Шоу-бизнес
Самойлова разводится с Джиганом
Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Общество
Режим обязательной самоизоляции введён в Челябинской области
Сегодня утром губернатор Челябинской области Алексей Текслер говорил о том, что он не исключает возможность введения режима всеобщей самоизоляции, как уже сделано в других регионах.
Общество
Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы
Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.
Общество
В Краснодарском крае вводят карантин
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
Общество
Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Экономика
Мишустин: зарплатные счета в банках не попадут под налоги на проценты
Москва, 31 марта 2020, 13:27 — REGNUM Зарплатные счета населения в банках не подпадают под действие нового налога на проценты с вкладов.
Здоровье
В Прикамье у одного из пациентов предварительно выявлен коронавирус
В Прикамье о одной из больниц у пациента предварительно выявили коронавирус.
Армия и оружие
В Генштабе России сообщили об отсутствии коронавируса в армии
Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооружённых сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский заявил, что ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19 в российской армии не обнаружено.
Политика
Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа
По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Общество
В Новосибирской области введён режим самоизоляции
Власти Новосибирской области приняли решение ввести режим самоизоляции для всех жителей региона в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Общество
В Ростовской области ввели режим полной самоизоляции
Наш регион переходит на режим самоизоляции. При этом режим ЧС власти вводить не стали.
Общество
Правительство России ужесточило наказание за нарушение карантина
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил об ужесточении ответственности граждан и организаций за нарушение карантина.
Культура
Полная самоизоляция: творческая элита покинула Россию
Самоизоляция, стартовавшая, по большому счету, практически синхронно по всей планете, породила не только вал сообщений от простых человеческих граждан в жанре "смотрите, я нарядил кота в костюм гуся".
Общество
Минюст предложил временно запретить свадьбы из-за коронавируса
Минюст России предложил из-за коронавируса временно запретить свадьбы и разводы, пишет ведомство.
Общество
Туркмения запретила слово «коронавирус»
Власти Туркмении запретили использовать слово «коронавирус» и исключили его из обихода с целью скрыть информацию о пандемии.
Общество
Жители Московского региона освобождаются от платы за капремонт
С 1 апреля по 30 июня жители Москвы будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт.
Здоровье
Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России
В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.