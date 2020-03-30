Коэффициент индексации составит 1,061. То есть пенсии увеличатся на 6,1%. Кроме того, проиндексируют и выплаты по государственному пенсионному обеспечению. Социальные пенсии по старости назначают тем, кому не хватает стажа для начисления обычной пенсии.

В Армавире с 1 апреля повысят социальные пенсии

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