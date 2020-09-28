Назван состав сборной России на матчи с Турцией и Венгрией

Напомним, 8 октября сборная России сыграет контрольный матч с командой Швеции, а после этого проведёт две домашние игры в рамках Лиги наций — с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября).