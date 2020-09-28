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Rambler News Service
Rambler News Service

В Армении допустили использование «Искандеров» в Карабахе

Ереван готов применить «Искандеры», если Турция прибегнет к использованию самолетов F-16 в Нагорном Карабахе, заявил посол Армении в России Вардан Тоганян.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Армения назвала условие применения «Искандеров» в Карабахе

Ереван применит "Искандеры", если Турция начнет использовать в Нагорном Карабахе самолеты F-16, пока же для ликвидации турецких беспилотников достаточно имеющихся на вооружении систем ПВО, заявил РИА Новости посол Армении в России Вардан Тоганян.
РИА Новостивчера в 11:54
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Коммерсантъ

Армения пригрозила ответить «Искандерами» на турецкие F-16

Коммерсантъвчера в 14:32
РБК

Посол Армении назвал условия применения «Искандеров» в Нагорном Карабахе

РБКвчера в 13:23
Известия

Армения задействует «Искандеры» в случае применения Турцией F-16 в Карабахе

Известиявчера в 13:15
Lenta.ru

Армения пригрозила Азербайджану «Искандерами»

Lenta.ruвчера в 12:40
Газета.Ru

Армения применит «Искандеры», если Турция задействует в Карабахе F-16

Газета.Ruвчера в 12:07
Московский Комсомолец

Армения назвала условие для применения «Искандеров»

Московский Комсомолецвчера в 11:57
РИА Новости

Армения назвала условие применения «Искандеров» в Карабахе

РИА Новостивчера в 11:54

Рособрнадзор обсудит идею сдачи ЕГЭ только для поступления в вуз

Рособрнадзор получил предложения отказаться от обязательной сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ) всеми выпускниками школ и оставить экзамены только для абитуриентов вузов, сообщила пресс-служба ведомства.
Ведомостивчера в 03:36
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Губернатор призвал подготовить новые меры для борьбы с коронавирусом

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Крестьянская жизньвчера в 08:54
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Главы МИД Британии и Канады призвали к прекращению огня в Карабахе

Министры иностранных дел Великобритании и Канады Доминик Рааб и Франсуа-Филипп Шампань призвали Баку и Ереван к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе и возобновлению переговоров об урегулировании в рамках Минской группы ОБСЕ, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты21:04

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Lenta.ruвчера в 12:35

Во Франции призвали Германию представить доказательства по Навальному

Германия должна допустить российских врачей к совместной работе по случившемуся с Алексеем Навальным и представить свои доказательства, заявил глава комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.
РИА Новостивчера в 14:52
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