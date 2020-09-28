В Армении допустили использование «Искандеров» в Карабахе
Ереван готов применить «Искандеры», если Турция прибегнет к использованию самолетов F-16 в Нагорном Карабахе, заявил посол Армении в России Вардан Тоганян.В источнике
С чего всё началось
Армения назвала условие применения «Искандеров» в Карабахе
Ереван применит "Искандеры", если Турция начнет использовать в Нагорном Карабахе самолеты F-16, пока же для ликвидации турецких беспилотников достаточно имеющихся на вооружении систем ПВО, заявил РИА Новости посол Армении в России Вардан Тоганян.
РИА Новостивчера в 11:54
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