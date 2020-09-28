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ФедералПресс
ФедералПресс

В Армении из-за военного положения больницы прекратили плановый прием

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян подписал приказ о прекращении приема в медицинских учреждениях пациентов, обратившихся за стационарной помощью в плановом порядке. В пресс-службе минздрава заявили, что помощь в медицинских учреждениях будет оказываться только люди в тяжелом состоянии.В источнике
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Газета.Ru

В Армении больницы прекращают плановый прием из-за введенного военного положения

Газета.Ru00:40
Телеканал 360°

Больницы в Армении прекратили плановый прием пациентов из-за военного положения

Телеканал 360°00:33
ИА Красная Весна

Больницы Армении прекратили плановый прием из-за военного положения

ИА Красная Весна17:25
Московский Комсомолец

Больницы Армении закрылись из-за военного положения

Московский Комсомолец23:51
РИА Новости

Больницы в Армении прекратили плановый прием из-за военного положения

РИА Новости23:32
Lenta.ru

Больницы Армении прекратили плановый прием из-за конфликта в Карабахе

Lenta.ru23:53
Sputnik Армения

В медучреждениях Армении прекращается плановый прием пациентов – Минздрав

Sputnik Армениявчера в 16:49

Сына иркутского экс-губернатора задержали по делу о крупном хищении

Депутата Заксобрания Иркутской области Андрея Левченко задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Сына иркутского экс-губернатора задержали по делу о крупном хищении
РИА Новости22:51
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Москва и Подмосковье ввели новые меры для людей 65+ из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией сообщили о введении новых мер для пожилых людей, беременных и людей с хроническими заболеваниями, а также о рекомендации работодателям перевести сотрудников на дистанционную работу.
Известия18:43
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В Петербурге полиция ищет родителей брошенной на улице девочки

Сотрудники полиции устанавливают личности родителей девочки, оставленной на улице в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости03:06
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Банки заявили об угрозе кредиткам из-за штрафов за навязанные услуги

В Ассоциации заявили, что в таком случае банки могут отказаться от выдачи кредитных карт в пользу кредитов наличными, что негативно отразится на интересах банковских клиентов и снизит долю безналичных расчетов.
Ведомости02:31
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В Камчатском крае отправлены в отставку пять членов правительства

Свои посты покинули первый вице-губернатор Ирина Унтилова, вице-губернатор Дмитрий Латышев, врио заместителя председателя правительства Сергей Хабаров, а также министр здравоохранения Елена Сорокина и врио министра культуры Светлана Айгистова.
Коммерсантъ21:34
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Познер раскритиковал позицию Запада по отношению к российской вакцине

Владимир Познер раскритиковал позицию западных стран по отношению к российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Журналист подчеркнул, что у него нет повода сомневаться в правдивости заявлений российских ученых.
Российская газета00:16
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