В Армении из-за военного положения больницы прекратили плановый прием
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Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян подписал приказ о прекращении приема в медицинских учреждениях пациентов, обратившихся за стационарной помощью в плановом порядке. В пресс-службе минздрава заявили, что помощь в медицинских учреждениях будет оказываться только люди в тяжелом состоянии.В источнике
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В медучреждениях Армении прекращается плановый прием пациентов – Минздрав
Sputnik Армениявчера в 16:49