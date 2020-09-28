Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян подписал приказ о прекращении приема в медицинских учреждениях пациентов, обратившихся за стационарной помощью в плановом порядке. В пресс-службе минздрава заявили, что помощь в медицинских учреждениях будет оказываться только люди в тяжелом состоянии.