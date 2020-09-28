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ФедералПресс
ФедералПресс

В Армении из-за военного положения больницы прекратили плановый прием

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян подписал приказ о прекращении приема в медицинских учреждениях пациентов, обратившихся за стационарной помощью в плановом порядке. В пресс-службе минздрава заявили, что помощь в медицинских учреждениях будет оказываться только люди в тяжелом состоянии.В источнике
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Газета.Ru

В Армении больницы прекращают плановый прием из-за введенного военного положения

Газета.Ru00:40
Телеканал 360°

Больницы в Армении прекратили плановый прием пациентов из-за военного положения

Телеканал 360°00:33
Lenta.ru

Больницы Армении прекратили плановый прием из-за конфликта в Карабахе

Lenta.ru23:53
Московский Комсомолец

Больницы Армении закрылись из-за военного положения

Московский Комсомолец23:51
РИА Новости

Больницы в Армении прекратили плановый прием из-за военного положения

РИА Новости23:32
ИА Красная Весна

Больницы Армении прекратили плановый прием из-за военного положения

ИА Красная Весна17:25
Sputnik Армения

В медучреждениях Армении прекращается плановый прием пациентов – Минздрав

Sputnik Армениявчера в 16:49

Сына иркутского экс-губернатора задержали по делу о крупном хищении

Депутата Заксобрания Иркутской области Андрея Левченко задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
РИА Новости22:51
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В Госдуме оценили шулерство в новом расчете МРОТ

Москва, 28 сентября 2020, 09:48 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов назвал новую методику расчета МРОТ «шулерским трюком с целью узаконить отсутствие реальной борьбы с бедностью в стране», передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.
REGNUM02:48
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Губернатор Алтайского края госпитализирован с двусторонней пневмонией

«В воскресенье, 27 сентября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, проходивший ранее лечение от коронавируса дома, доставлен с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу, где он находится на стационарном лечении», — говорится в сообщении.
RT на русском03:27
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NASA: утечки воздуха не обнаружено в американском сегменте МКС

В середине сентября представитель пресс-службы «Роскосмоса» сообщил, что незначительная утечка аммиака, обнаруженная в американском сегменте МКС, не влияет на безопасность экипажа и российский сегмент станции.
RT на русском04:29
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Белоруссия предложила производить самосвалы БелАЗ в России

Карьерный самосвал БелАЗ Следите за развитием событий в трансляции: "Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция" "Сейчас белорусские коллеги вышли с предложением рассмотреть производство самосвалов БелАЗ в РФ", — сообщил Евтухов.
REGNUM04:42