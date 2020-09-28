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Ридус
Ридус

В Армении мужчинам старше 18 лет запретили выезжать из страны

Согласно введенному в стране военному положению, правительство Армении запретило выезжать из страны мужчинам старше 18 лет. Уточняется, что данный запрет распространяется только на тех, кто состоит в мобилизационном резерве.В источнике
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Sputnik Армения

Введены ограничения на выезд мужчин из Армении – КГА поясняет

ЕРЕВАН, 28 сен – Sputnik. В Армении мужчины в возрасте от 18 до 55 лет могут покинуть пределы страны только с письменного разрешения территориальных военных комиссариатов. Об этом корреспонденту Sputnik Армения сообщили в Комитете гражданской авиации.
Sputnik Армениявчера в 13:38
Подробнее о событии
Говорит Москва

Власти Армении ограничили выезд мужчин из страны

Говорит Москвавчера в 14:22
ТАСС

Кабмин Армении запретил выезд из страны всех мужчин из мобрезерва старше 18 лет

ТАССвчера в 14:21
Московский Комсомолец

Армения ограничила выезд мужчин из страны

Московский Комсомолецвчера в 13:50
RT на русском

В Армении запретили выезд мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет

RT на русскомвчера в 14:07
Интерфакс

Армения запретила военнослужащим запаса выезд за рубеж

Интерфаксвчера в 14:05
НТВ

В Армении ограничили выезд из страны мужчин призывного возраста

НТВвчера в 13:57
Lenta.ru

Мужчинам запретили уезжать из Армении

Lenta.ruвчера в 14:12

Россия собрала второй по величине урожай пшеницы в истории

"По данным на середину сентября, сбор пшеницы уже является вторым по величине после рекордного 2017 года и составляет 82,9 млн т, а урожай продовольственной мягкой пшеницы достиг третьего по величине объема на уровне 57,7 млн т", - сообщили в министерстве.
Газета.Ruвчера в 15:18
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Макрон потребовал от России предоставить объяснения по делу Навального

Выводы по ситуации с Алексеем Навальным должны быть сделаны исходя из информации, которую предоставит Россия, или ее отказа предоставить объяснения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
РИА Новостивчера в 15:39
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В уфимской больнице пожилая пациентка три часа лежала на полу

Следственные органы Башкирии в понедельник сообщили, что "в ходе мониторинга социальных сетей выявили информацию о том, что в городской клинической больнице №18 Уфы 80-летняя пациентка лежала на полу, и в течение трех часов никто из медицинского персонала не подошел ей помочь"
РИА Новостивчера в 09:55
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Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новостивчера в 05:09
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Минобороны: боевики готовят провокации с химоружием в Идлибе и Алеппо

Дамаск, 28 сентября 2020, 22:26 — REGNUM Боевики террористических группировок планируют осуществить провокации с применением отравляющих веществ в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил 28 сентября на брифинге заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.
REGNUMвчера в 15:26

Ротару и Пугачеву состарили с помощью нейросети

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALLA PUGACHEVA (@ alla_orfey) 4 Сен 2020 в 2:00 PDT Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф посмотрел на предложенные журналистами телеканала НТВ снимки знаменитостей и рассказал, какие именно манипуляции с лицами Пугачевой и Ротару производили хирурги.
Невские Новостивчера в 14:00

КС РФ проверит запрет покидать место проживания в период пандемии

В запросе отмечается, что действующее законодательство наделяет органы государственной власти субъектов РФ полномочиями только "осуществлять меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод граждан, но не предусматривает возможности ограничивать эти права и свободы, в том числе и право граждан на свободу передвижения".
Интерфаксвчера в 06:48
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Эрдоган пригрозил Армении поддержкой Азербайджана

Анкара, 28 сентября 2020, 14:46 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «со всей решимостью» поддержит Азербайджан, если Армения не покинет свои позиции в Нагорном Карабахе, сообщает 28 сентября агентство «Анадолу».
REGNUMвчера в 07:46
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«До приезда думал о Карпине: „Ого, вот это он жесткий“. Так и оказалось». Кэнто Хасимото — о тренере «Ростова», России, еде, родной стране и мифах о ней

Новый герой ростовской команды дал первое большое интервью после переезда в Россию Кэнто Хасимото стал шестым японским футболистом в истории российских чемпионатов.
Спорт-Экспрессвчера в 13:45

Юбилейный Платоновский фестиваль в Воронеже обошелся в 51 млн рублей

Из-за пандемии коронавируса в этом году на проведение XX Платоновфеста потратили около 51 млн руб. Итоги фестиваля в понедельник, 28 сентября, на встрече с прессой в Доме журналистов подвел худрук фестиваля Михаил Бычков.
Обозреватель Врнвчера в 11:07
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