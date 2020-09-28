В Армении мужчинам старше 18 лет запретили выезжать из страны
Согласно введенному в стране военному положению, правительство Армении запретило выезжать из страны мужчинам старше 18 лет. Уточняется, что данный запрет распространяется только на тех, кто состоит в мобилизационном резерве.В источнике
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Введены ограничения на выезд мужчин из Армении – КГА поясняет
ЕРЕВАН, 28 сен – Sputnik. В Армении мужчины в возрасте от 18 до 55 лет могут покинуть пределы страны только с письменного разрешения территориальных военных комиссариатов. Об этом корреспонденту Sputnik Армения сообщили в Комитете гражданской авиации.
Sputnik Армениявчера в 13:38
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