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Ридус
Ридус

В Армении мужчинам старше 18 лет запретили выезжать из страны

Согласно введенному в стране военному положению, правительство Армении запретило выезжать из страны мужчинам старше 18 лет. Уточняется, что данный запрет распространяется только на тех, кто состоит в мобилизационном резерве.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Кабмин Армении запретил выезд из страны всех мужчин из мобрезерва старше 18 лет

Правительство Армении, согласно введенному в стране военному положению, приняло решение запретить выезд из республики всех мужчин старше 18 лет, которые состоят в мобилизационном резерве. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба армянского кабмина.
ТАСС14:21
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Армения нзапретила выезд из страны мужчин старше 18 лет, находящихся в резерве армии

Эхо Москвы15:02
НТВ

В Армении ограничили выезд из страны мужчин призывного возраста

НТВ13:57
ТАСС

Кабмин Армении запретил выезд из страны всех мужчин из мобрезерва старше 18 лет

ТАСС14:21
Lenta.ru

Мужчинам запретили уезжать из Армении

Lenta.ru14:12
RT на русском

В Армении запретили выезд мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет

RT на русском14:07
Интерфакс

Армения запретила военнослужащим запаса выезд за рубеж

Интерфакс14:05
Говорит Москва

Власти Армении ограничили выезд мужчин из страны

Говорит Москва14:22

Фонд кино утвердил список фильмов для финансовой поддержки

Совет Фонда кино под председательством советника президента РФ Владимира Толстого принял решение о том, что поддержит 25 фильмов из числа проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний - лидеров отечественного кинопроизводства.
Российская газета12:12

Ливерпуль — Арсенал 2:1 (Перерыв)

В рамках второго тура «Арсенал» обыграл «Вест Хэм» со счётом 2:1. Специалисты букмекерской компании Pinnacle фаворитом матча называют «Ливерпуль», предлагая на их победу коэффициент 1.5.
Vprognoze.ru07:08

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ProfiСinema.ru03:33

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РИАМО11:31
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RT на русском14:51
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