В Армении мужчинам старше 18 лет запретили выезжать из страны
Согласно введенному в стране военному положению, правительство Армении запретило выезжать из страны мужчинам старше 18 лет. Уточняется, что данный запрет распространяется только на тех, кто состоит в мобилизационном резерве.В источнике
С чего всё началось
Кабмин Армении запретил выезд из страны всех мужчин из мобрезерва старше 18 лет
Правительство Армении, согласно введенному в стране военному положению, приняло решение запретить выезд из республики всех мужчин старше 18 лет, которые состоят в мобилизационном резерве. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба армянского кабмина.
ТАСС14:21
Подробнее о событии