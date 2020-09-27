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Om1.ru
Om1.ru

В Армении введена всеобщая мобилизация, объявлено военное положение

Власти страны сообщили о конфликте с Нагорным Карабахом. Армения объявила о введении военного положения в стране в связи с обострением нагорно-карабахского конфликта. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.В источнике
Ильхам Алиевазербайджанский политик
Мы сражаемся на своей земле, сегодня азербайджанская армия на азербайджанских землях наносит сокрушительные удары по неприятелю.
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RT на русском

Власти Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию

RT на русскомвчера в 04:57
Интерфакс

В Армении объявлено военное положение

Интерфаксвчера в 05:08
РИА Новости

В Армении объявили военное положение и всеобщую мобилизацию

РИА Новостивчера в 05:02
Московский Комсомолец

Депутат Госдумы рассказал об обстреле Степанакерта: «Впервые за многие годы»

Московский Комсомолецвчера в 07:58
РБК

В Армении ввели военное положение и объявили мобилизацию

РБКвчера в 05:39
Sputnik Армения

Правительство Армении объявило в стране военное положение и всеобщую мобилизацию

Sputnik Армениявчера в 04:40
ТАСС

Обострение военного конфликта между Арменией и Азербайджаном. Главное

ТАССвчера в 05:29

Сына иркутского экс-губернатора задержали по делу о крупном хищении

Депутата Заксобрания Иркутской области Андрея Левченко задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
РИА Новости22:51
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Актер Туэ Расмуссен покинул сериал «Ведьмак» из-за коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, в социальной сети «Инстаграм» Туэ Ерстед Расмуссен, киноактер из Дании, рассказал, что он не будет принимать участие в съемках второго сезона «Ведьмака», потому что в Британии ввели определенные ограничения.
ToDay News Ufaвчера в 14:45
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В Камчатском крае отправлены в отставку пять членов правительства

Свои посты покинули первый вице-губернатор Ирина Унтилова, вице-губернатор Дмитрий Латышев, врио заместителя председателя правительства Сергей Хабаров, а также министр здравоохранения Елена Сорокина и врио министра культуры Светлана Айгистова.
Коммерсантъ21:34
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Банки заявили об угрозе кредиткам из-за штрафов за навязанные услуги

В Ассоциации заявили, что в таком случае банки могут отказаться от выдачи кредитных карт в пользу кредитов наличными, что негативно отразится на интересах банковских клиентов и снизит долю безналичных расчетов.
Ведомости02:31
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Познер раскритиковал позицию Запада по отношению к российской вакцине

Владимир Познер раскритиковал позицию западных стран по отношению к российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Журналист подчеркнул, что у него нет повода сомневаться в правдивости заявлений российских ученых.
Российская газета00:16
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Россиянам пообещали аномальную погоду зимой

Синоптики прогнозируют разнонаправленные температурные аномалии на территории страны с октября по март, выделяется февраль - в этом месяце большинство жителей страны ждет месяц холоднее, чем в 2019 году, говорится в опубликованном на сайте Гидрометцентра "Вероятностном прогнозе температурного режима в России в отопительный период с октября по март".
РИА Новости03:03