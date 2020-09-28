В Армении ограничили выезд из страны мужчин от 18 до 55 лет
В Армении введены ограничения на выезд мужчин в возрасте от 18 до 55 лет из страны из-за действующего военного положения, передает в понедельник, 28 сентября, «Sputnik Армения» со ссылкой на комитет гражданской авиации.В источнике
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Введены ограничения на выезд мужчин из Армении – КГА поясняет
В Армении мужчины в возрасте от 18 до 55 лет могут покинуть пределы страны только с письменного разрешения территориальных военных комиссариатов. Об этом корреспонденту Sputnik Армения сообщили в Комитете гражданской авиации.
Sputnik Армениявчера в 13:38
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В Армении ввели ограничения на выезд мужчин в возрасте от 18 до 55 лет
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