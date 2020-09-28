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В Армении ограничили выезд из страны мужчин от 18 до 55 лет

В Армении введены ограничения на выезд мужчин в возрасте от 18 до 55 лет из страны из-за действующего военного положения, передает в понедельник, 28 сентября, «Sputnik Армения» со ссылкой на комитет гражданской авиации.В источнике
С чего всё началось
Sputnik Армения

Введены ограничения на выезд мужчин из Армении – КГА поясняет

В Армении мужчины в возрасте от 18 до 55 лет могут покинуть пределы страны только с письменного разрешения территориальных военных комиссариатов. Об этом корреспонденту Sputnik Армения сообщили в Комитете гражданской авиации.
Sputnik Армениявчера в 13:38
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Власти Армении ввели ограничения на выезд из страны мужчин

Телеканал 360°вчера в 14:14
Sputnik Армения

Введены ограничения на выезд мужчин из Армении – КГА поясняет

Sputnik Армениявчера в 13:38
Фонтанка.Ру

Армения ограничила выезд мужчин из страны

Фонтанка.Рувчера в 13:56
Газета.Ru

Армения запретила мужчинам выезжать из страны

Газета.Ruвчера в 13:52
Комсомольская правда

В Армении ввели ограничения на выезд мужчин в возрасте от 18 до 55 лет

Комсомольская правдавчера в 13:50
РИА Новости

В Армении ограничили выезд мужчин из страны

РИА Новостивчера в 13:43
РБК

Армения ограничила выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 55 лет

РБКвчера в 14:00

Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новостивчера в 05:09
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