Футбол

РИА НовостиРИА НовостиВ Армении раскрыта схема договорных футбольных матчей

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Официального сообщения пресс-центра СНБ о выявленных нарушениях пока не поступало. Кроме того, по словам депутата, президент ФФА несет ответственность за разгромное поражение от итальянцев в матче отборочного турнира Евро-2020 со счетом 9:1.
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В Армении раскрыта схема договорных футбольных матчей

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