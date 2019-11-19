Футбол
РИА НовостиВ Армении раскрыта схема договорных футбольных матчей
Официального сообщения пресс-центра СНБ о выявленных нарушениях пока не поступало. Кроме того, по словам депутата, президент ФФА несет ответственность за разгромное поражение от итальянцев в матче отборочного турнира Евро-2020 со счетом 9:1.
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Политика
Тимошенко ответила Зеленскому на слова о «давней традиции»
Космос
Украина хочет построить лунный город
Украинское космическое предприятие КБ «Южное» презентовало проект космических аппаратов, предназначенных для поиска полезных ископаемых.
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Глава украинского Минэнерго Алексей Оржель ответил на предложение российского «Газпрома» о продлении транзитного контракта «Нафтогазу» либо заключении нового договора на годовой срок с условием взаимного отказа от претензий.
Политика
США восстанавливают санкции в отношении ядерного объекта Фордо в Иране
"США отменяют исключение из санкций в отношении ядерного объекта в Фордо с 15 декабря 2019 года", - отметил госсекретарь.
Общество
Швеция прекратила расследование против Ассанжа
Шведская прокуратура приняла решение о закрытии предварительного расследования в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Экономика
Оптимизм в российской промышленности упал до минимума 2016 года
Индекс промышленного оптимизма, который рассчитывает Институт экономической политики им. Гайдара, в ноябре продолжил снижение, достигнув наихудшего значения с февраля 2016 года.
Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Общество
В Москве прошел бал дебютанток Tatler
В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
Общество
Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики
Отмечается, что в ходе второго чтения в закон были внесены поправки, уточняющие, что подобная демонстрация нацистской символики возможна только в случае отсутствия её пропаганды, а также оправдания преступлений нацизма.
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы
Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Авто
Nissan и Dongfeng показали бюджетный аналог кроссовера Nissan X-Trail
Согласно документам китайского ведомства, моторная гамма кроссоверу Venucia достался вовсе не от Nissan или Dongfeng, а от местного предприятия Shenyang Aerospace Mitsubishi – это бензиновая «турбочетверка» объемом 1,5 литра мощностью 140 л.с. А еще новый SUV станет первой моделью марки, у которой будет «мягкая» гибридная версия с 48-вольтовой системой.
Политика
Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Путешествия
Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Сирию
Ростуризм рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в Сирию в туристических целях, а туроператорам — прекратить продажу туров до нормализации ситуации в стране, сообщается на сайте ведомства во вторник, 19 ноября.
Политика
В России передали задержанные в Керченском проливе корабли Украине
Завершился процесс передачи Украине задержанных в 2018 году в Керченском проливе кораблей.
Интернет
Обнаружен вирус, который распространяется через рекламу McDonald’s
Об обнаружении нового банковского трояна Mispadu, который использует фейковую рекламу McDonald’s на Facebook, сообщили специалисты антивирусной компании ESET.
Политика
Окружение Зеленского исключило продажу земли россиянам на Украине
Россияне не будут допущены к покупке земель на Украине. Об этом заявил уполномоченный президента страны по земельным вопросам Роман Лещенко.
Космос
Наблюдения «планет-младенцев» помогут глубже понять формирование экзопланет
Исследователи рассчитывают, что их проект под названием SPIDI позволит открыть экзопланеты, обращающиеся близко к звезде, в процессе их формирования, в то время, когда возраст этих планет составлял менее одного миллиона лет.
Шоу-бизнес
Актер Юрий Соломин в тяжелом состоянии попал в больницу
Срочно госпитализирован советский и российский актер Юрий Соломин. В тяжелом состоянии его положили в одну из московских больниц.
Общество
Принят закон о расчете военных пенсий
До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Армия и оружие
США десятикратно увеличат военный контингент в Польше
"Соединенные Штаты, наш мощнейший союзник, благодаря стараниям президента Анджея Дуды и министра национальной обороны принял решение о более чем десятикратном увеличении контингента войск США в Польше", – цитирует РИА Новости слова премьер-министра.
Авто
Hyundai представила бюджетную альтернативу Hyundai Solaris
Компания Hyundai продвигает бюджетные модели на новые экспортные рынки.
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Хоккей
Александр Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ
Александр вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ, опередив капитана «Эдмонтона Ойлерз» Коннора Макдэвида и форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса (оба — по 14 шайб).
Культура
На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»
Оксана Байрак режиссер Не пропустите премьеру сериала «Ничто не случается дважды» в этот понедельник, 18 ноября, на Первом канале.
Экономика
Костин назвал преимущество зерна над нефтью
ВТБ планирует продолжать экспансию на зерновом рынке, заявил в интервью Reuters глава банка Андрей Костин.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Происшествия
Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой
Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
Наука