Футбол

РИА НовостиРИА НовостиВ Армении раскрыта схема договорных футбольных матчей

Официального сообщения пресс-центра СНБ о выявленных нарушениях пока не поступало. Кроме того, по словам депутата, президент ФФА несет ответственность за разгромное поражение от итальянцев в матче отборочного турнира Евро-2020 со счетом 9:1.
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В Армении раскрыта схема договорных футбольных матчей

РИА Новости05:22

Схема договорных матчей раскрыта в Армении

Чемпионат06:17

Cхема договорных матчей раскрыта в Армении

News.ru07:09

В Армении выявили схему организации договорных матчей

Pravda.Ru05:52
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Политика

Тимошенко ответила Зеленскому на слова о «давней традиции»

RT на русском 07:14
Космос

Украина хочет построить лунный город

Украинское космическое предприятие КБ «Южное» презентовало проект космических аппаратов, предназначенных для поиска полезных ископаемых.
News.ru 08:40
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Украинское Минэнерго ответило на предложение «Газпрома» по транзиту

Глава украинского Минэнерго Алексей Оржель ответил на предложение российского «Газпрома» о продлении транзитного контракта «Нафтогазу» либо заключении нового договора на годовой срок с условием взаимного отказа от претензий.
Капитал страны вчера в 23:22
Политика

США восстанавливают санкции в отношении ядерного объекта Фордо в Иране

"США отменяют исключение из санкций в отношении ядерного объекта в Фордо с 15 декабря 2019 года", - отметил госсекретарь.
РЕН ТВ вчера в 14:54
Общество

Швеция прекратила расследование против Ассанжа

Шведская прокуратура приняла решение о закрытии предварительного расследования в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
REGNUM 08:16
Экономика

Оптимизм в российской промышленности упал до минимума 2016 года

Индекс промышленного оптимизма, который рассчитывает Институт экономической политики им. Гайдара, в ноябре продолжил снижение, достигнув наихудшего значения с февраля 2016 года.
РБК вчера в 23:00
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Защита допустила влияние полнолуния на историка Соколова

Известия 05:52
Происшествия

Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Lenta.ru 04:10
Общество

В Москве прошел бал дебютанток Tatler

В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
РЕН ТВ 02:44
Общество

Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики

Отмечается, что в ходе второго чтения в закон были внесены поправки, уточняющие, что подобная демонстрация нацистской символики возможна только в случае отсутствия её пропаганды, а также оправдания преступлений нацизма.
RT на русском 07:24
Происшествия

Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы

Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Газета.Ru 06:46
Авто

Nissan и Dongfeng показали бюджетный аналог кроссовера Nissan X-Trail

Согласно документам китайского ведомства, моторная гамма кроссоверу Venucia достался вовсе не от Nissan или Dongfeng, а от местного предприятия Shenyang Aerospace Mitsubishi – это бензиновая «турбочетверка» объемом 1,5 литра мощностью 140 л.с. А еще новый SUV станет первой моделью марки, у которой будет «мягкая» гибридная версия с 48-вольтовой системой.
SpeedMe вчера в 07:26
Политика

Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Lenta.ru 06:59
Путешествия

Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Сирию

Ростуризм рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в Сирию в туристических целях, а туроператорам — прекратить продажу туров до нормализации ситуации в стране, сообщается на сайте ведомства во вторник, 19 ноября.
Известия 07:33
Политика

В России передали задержанные в Керченском проливе корабли Украине

Завершился процесс передачи Украине задержанных в 2018 году в Керченском проливе кораблей.
Комсомольская правда вчера в 05:19
Интернет

Обнаружен вирус, который распространяется через рекламу McDonald’s

Об обнаружении нового банковского трояна Mispadu, который использует фейковую рекламу McDonald’s на Facebook, сообщили специалисты антивирусной компании ESET.
СитиТрафик 06:48
Политика

Окружение Зеленского исключило продажу земли россиянам на Украине

Россияне не будут допущены к покупке земель на Украине. Об этом заявил уполномоченный президента страны по земельным вопросам Роман Лещенко.
Известия 03:10
Космос

Наблюдения «планет-младенцев» помогут глубже понять формирование экзопланет

Исследователи рассчитывают, что их проект под названием SPIDI позволит открыть экзопланеты, обращающиеся близко к звезде, в процессе их формирования, в то время, когда возраст этих планет составлял менее одного миллиона лет.
AstroNews.ru вчера в 10:54
Шоу-бизнес

Актер Юрий Соломин в тяжелом состоянии попал в больницу

Срочно госпитализирован советский и российский актер Юрий Соломин. В тяжелом состоянии его положили в одну из московских больниц.
Свободная Пресса вчера в 21:45
Общество

Принят закон о расчете военных пенсий

До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
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Армия и оружие

США десятикратно увеличат военный контингент в Польше

"Соединенные Штаты, наш мощнейший союзник, благодаря стараниям президента Анджея Дуды и министра национальной обороны принял решение о более чем десятикратном увеличении контингента войск США в Польше", – цитирует РИА Новости слова премьер-министра.
Радио Sputnik 07:37
Авто

Hyundai представила бюджетную альтернативу Hyundai Solaris

Компания Hyundai продвигает бюджетные модели на новые экспортные рынки.
Тарантас Ньюс вчера в 12:03
Армия и оружие

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Газета.Ru 07:18
Общество

Власти окажут помощь челябинским детям, эвакуированным из Ирака

ТАСС 04:05
Хоккей

Александр Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ

Александр вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ, опередив капитана «Эдмонтона Ойлерз» Коннора Макдэвида и форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса (оба — по 14 шайб).
Чемпионат вчера в 22:10
Культура

На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»

Оксана Байрак режиссер Не пропустите премьеру сериала «Ничто не случается дважды» в этот понедельник, 18 ноября, на Первом канале.
Tricolor TV Magazine вчера в 01:55
Экономика

Костин назвал преимущество зерна над нефтью

ВТБ планирует продолжать экспансию на зерновом рынке, заявил в интервью Reuters глава банка Андрей Костин.
РБК 05:47
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Происшествия

Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой

Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
РБК 05:27
Наука

Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий

Волга-Медиа вчера в 20:52
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Федерация футбола Армении
Организация, осуществляющая контроль и управление футболом в Армении. Федерация основана 18 января 1992 года, штаб-квартира располагается в Ереване. Расположена по адресу: 0010, ул. Ханджяна, д.27.
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