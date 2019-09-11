Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ Армении скончался российский военнослужащий

Прибывшие на место врачи констатировали смерть военнослужащего. Реанимационные мероприятия результатов не дали, передает «Интерфакс». Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.
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