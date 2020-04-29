Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве

В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ. Инцидент произошел в городе Гавар. Вечером 28 апреля там произошла перестрелка, в которой погибли два человека.
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В Армении в больнице зарезали из мести двух жертв перестрелки

РИА Новостивчера в 21:47

В армянском городе Гавар произошли четыре убийства

Эхо Москвывчера в 21:08

Кровавая вендетта в Гаваре: в больнице перерезали горло двум раненным в перестрелке

Sputnik Армениявчера в 16:49

В Армении убийство спровоцировало массовые беспорядки и самосуд

Газета.Ruвчера в 19:24

Убийство двух человек в Армении спровоцировало жестокий самосуд

РЕН ТВвчера в 18:26

Двойное убийство в Армении спровоцировало массовые беспорядки и самосуд

Интерфаксвчера в 18:49

Около 500 армян линчевали в больнице двух убийц

Lenta.ruвчера в 19:57
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Спорт

Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру

Эхо Москвы 27 апреля в 14:31
Политика

Постпред назвал претензии США по соглашению СВПД нелепыми

Партнеры Москвы по СБ ООН и по Совместному всеобъемлющему плану действий вряд ли поддержат озвучиваемые "нелепые" претензии США к соглашению по иранской ядерной программе, заявил во вторник постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
РИА Новости вчера в 16:53
Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

РИА Новости 00:52
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Общество

Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август

Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
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Армия и оружие

Пентагон опубликовал видеозаписи с НЛО

Пентагон опубликовал на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления".
РИА Новости 27 апреля в 14:18
2,1K
Общество

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ вчера в 01:30
3,7K
Общество

«Газпром» не планирует вывоза вахтовиков с Чаяндинского месторождения

Компания "Газпром добыча Ноябрьск", работающая на Чаяндинском месторождении в Якутии, где из-за коронавируса возникла напряженная ситуация, не планирует внеплановый вывоз рабочих с объекта, сообщили РИА Новости в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия.
РИА Новости 01:57
2,8K
Политика

Путин напомнил о «Законе жизни» из-за ситуации с коронавирусом

На фоне распространения коронавируса президент России Владимир Путин назвал абсолютным приоритетом жизни людей и напомнил россиянам о рассказе Джека Лондона «Закон жизни».
Известия вчера в 15:26
1,5K
Общество

Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Самолет "Аэрофлота" вылетел с россиянами из нью-йоркского аэропорта JFK в Москву, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 19:50
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Общество

Данные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете

В Сеть попали данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях.
РБК вчера в 23:00
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Происшествия

Восемь человек погибли при пожаре в Ленинградской области

В результате пожара в жилом доме в Ленинградской области погибли восемь человек, в том числе шестеро детей.
RT на русском вчера в 23:56
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Политика

Путин: России удалось мобилизовать ресурсы в период пандемии

В начале своего обращения глава государства отметил, что в России в период пандемии удалось мобилизовать ресурсы промышленности.
Вести.Ru вчера в 10:44
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Здоровье

Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 07:50
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Политика

Премьер Чехии прокомментировал отношения с Россией

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прокомментировал отношения страны с Россией на фоне сообщений о якобы подготовке Москвой покушения на пражских политиков.
RT на русском 01:52
625
Здоровье

В Челябинской области выявлены еще 67 заболевших COVID-19

В Челябинской области за сутки выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом.
Российская газета 02:18
Общество

Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
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Общество

В Госдуму внесли проект о штрафах за езду без спецпропуска

В Госдуму внесли проект о штрафах до пяти тысяч рублей за использование транспорта без специального пропуска при режиме повышенной готовности.
РИА Новости вчера в 14:41
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Общество

В Москве продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
RT на русском вчера в 13:02
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Единоборства

Ковбой сделал признание о поединке с МакГрегором

«Дональд вышел на бой с МакГрегором, а Ковбой нет», - заявил Серроне в интервью ESPN.
FightTime.ru 02:01
Экономика

Что получат пассажиры за отмененные авиарейсы

За билеты можно получить денежную компенсацию, но авиакомпании предлагают сейчас вместо денег ваучеры на следующие поездки.
Российская газета вчера в 10:36
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Футбол

Гендиректор ЦСКА отреагировал на информацию об уходе Гончаренко

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию Telegram-канала "Ложа прессы" по поводу ухода из клуба главного тренера Виктора Гончаренко.
Pravda.Ru 27 апреля в 10:33
2
Футбол

Возобновление Бундеслиги 9 мая находится под угрозой срыва

Планы возобновления Бундеслиги 9 мая могут быть сорваны из-за всплеска новых случаев заражения коронавирусом после послабления ограничений в стране, сообщает Daily Mail.
LiveSport.ru 02:22
Политика

Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета вчера в 06:19
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Кино

К премии «Оскар» допустят фильмы, которые не показывали в кинотеатрах

Организаторы 93-й премии «Оскар» в 2021 году допустят к отбору фильмы, которые не были показаны в кинотеатрах, но планировались к показу и вышли только онлайн, говорится в заявлении американской Академии киноискусств.
Коммерсантъ вчера в 18:34
3
Здоровье

Пандемия коронавируса может ослабить сезонные эпидемии гриппа

Карантин и профилактические меры, введенные в мире на фоне распространения коронавируса, могут ослабить сезонные эпидемии гриппа.
Российская газета вчера в 18:52
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Общество

Заслуженный врач России спрогнозировал появление вакцины от коронавируса

Собеседник издания добавил, что в начале месяца был принят закон, который фактически наделяет правительство правом в экстренных случаях устанавливать упрощенный порядок регистрации препаратов, в том числе вакцины.
РИА Новости вчера в 23:36
Наука

В России расшифровали состав Тунгусского метеорита

SciencePop 02:20
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Политика

Путин рассказал, каким будет военный парад 9 мая

REGNUM вчера в 12:42
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 26 апреля в 02:53
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Политика

Иван Белозерцев принял участие в совещании Владимира Путина

28 апреля 2020 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в совещании в формате видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.
Пензенская правда вчера в 14:37
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Главное