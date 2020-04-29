В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ. Инцидент произошел в городе Гавар. Вечером 28 апреля там произошла перестрелка, в которой погибли два человека.

В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве

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