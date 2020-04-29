Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве

В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ. Инцидент произошел в городе Гавар. Вечером 28 апреля там произошла перестрелка, в которой погибли два человека.
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Убийство двух человек в Армении спровоцировало жестокий самосуд

РЕН ТВвчера в 18:26

В армянском городе Гавар произошли четыре убийства

Эхо Москвывчера в 21:08

Около 500 армян линчевали в больнице двух убийц

Lenta.ruвчера в 19:57

В Армении убийство спровоцировало массовые беспорядки и самосуд

Газета.Ruвчера в 19:24

В Армении в больнице зарезали из мести двух жертв перестрелки

РИА Новостивчера в 21:47

Двойное убийство в Армении спровоцировало массовые беспорядки и самосуд

Интерфаксвчера в 18:49

Кровавая вендетта в Гаваре: в больнице перерезали горло двум раненным в перестрелке

Sputnik Армениявчера в 16:49
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Политика

Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла

Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия вчера в 18:15
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Общество

Уточнен перечень работников, которых не затронет указ о нерабочих днях

В пресс-службе президента России сообщили, на кого не распространяется указ Владимира Путина о нерабочих днях в мае.
ЦДИ ПО 03:32
1,4K
Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
3K
Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
1,2K
Общество

В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая

«Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)», — говорится в документе.
РБК вчера в 17:21
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Здоровье

Омская область примет пациентов с коронавирусом из Якутии

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области по состоянию на 28 апреля было подтверждено 82 случая заражения коронавирусом, в том числе 22 пациента выздоровели.
REGNUM 01:35
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Энергетика

Мировые цены на нефть демонстрируют рост

Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля.
REGNUM 03:37
Общество

За сутки в России выявлен 5841 случай заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрирован 5841 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:47
Общество

Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса

На 29 апреля в 82 регионах России выявили 5841 новый случай коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:52
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Политика

Владимир Путин выступит с очередным обращением по коронавирусу

Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
Челябинск Сегодня вчера в 06:57
3,7K
Общество

В Москве развернут временные госпитали на 10 тыс. мест

По решению властей, пациентов можно будет размещать на долечивание во временных медицинских госпиталях, которые строят при основных клиниках.
Коммерсантъ 03:59
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Общество

Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
616
Политика

Путин подвёл итоги борьбы с пандемией

Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру вчера в 11:43
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Общество

В Минздраве назвали главный симптом заражения коронавирусом

Самым важным симптомом заражения коронавирусной инфекцией является одышка, заявил во вторник, 28 апреля, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала «Россия 1».
Известия вчера в 16:17
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Энергетика

В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК вчера в 03:48
1,4K
Кино

На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

Piter.tv вчера в 06:09
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Происшествия

ФСБ пресекла контрабанду ценных металлов на ₽200 млн в Германию

РБК 03:05
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Шоу-бизнес

Оставшаяся без рук Маргарита Грачева обратилась к Регине Тодоренко

27-летняя Маргарита Грачева, которая осталась без кистей рук из-за домашнего насилия, прокомментировала ситуацию с Тодоренко.
Экспресс газета вчера в 03:47
29
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
2,2K
Космос

Крупный потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля

РЕН ТВ 27 апреля в 06:20
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Политика

Зеленский подписал закон о рынке земли сельхозназначения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
ТАСС вчера в 08:06
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Общество

В Тульской области введут пропускной режим

В Тульской области с 30 апреля будет действовать пропускной режим, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru вчера в 11:42
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Происшествия

В Пермском крае умер восьмой пациент с коронавирусом

За время эпидемии коронавирус диагностирован у 471 человека в регионе, 74 уже выздоровели.
РИА Новости 03:19
43
Политика

Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета вчера в 06:19
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Общество

Учёные пересмотрели прогноз окончания эпидемии коронавируса в России

Ситуация с распространением коронавируса может окончательно завершиться в России 19 августа, следует из данных Сингапурского университета технологий и дизайна.
RT на русском 03:42
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Экономика

Какие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru вчера в 04:25
329
Общество

В Тульской области еще 90 жителей заразились коронавирусом

Сегодня региональный оперативный штаб по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции сообщил о регистрации 90 новых случаев заболевания COVID-19.
Тульские Известия 03:57
229
Общество

Минздрав озвучил причины низкой заболеваемости коронавирусом в России

Специалисты НИИ Минздрава РФ объяснили низкие показатели заражения COVID-19 в России невысокой плотностью населения.
NewInform 03:36
92
Политика

Путин продлил период нерабочих дней до 11 мая

Президент РФ Владимир Путин 28 апреля во время онлайн-совещания с губернаторами регионов продлил период нерабочих дней в России до 11 мая.
Most.tv вчера в 11:13
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Общество

Листовые чаи Lipton и Brooke Bond уйдут с российского рынка

Чай марок Lipton и Brooke Bond будет продаваться в России только в формате чая в пакетиках, передает РБК слова пресс-службы российского подразделения Unilever.
Ведомости 01:55
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