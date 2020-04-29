Двух раненных в перестрелке в городе Гавар в Армении убили из мести прямо в больнице.

В Армении в больнице зарезали из мести двух жертв перестрелки

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