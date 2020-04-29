Происшествия
РИА НовостиВ Армении в больнице зарезали из мести двух жертв перестрелки
Двух раненных в перестрелке в городе Гавар в Армении убили из мести прямо в больнице.
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Общество
В Республике Алтай выявили три новых случая коронавируса
Три новых случая заболевания COVID-19 зафиксировали в Республике Алтай, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 23:24
Политика
Путин объявил о новом продлении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о новом продлении введенных ранее в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 «нерабочих дней».
РБК 10:47
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Общество
Число заболевших коронавирусом в США превысило миллион
Количество случаев заражения коронавирусом в США превысило 1 миллион человек, следует из данных на сайте Университета Джонса Хопкинса.
Мойка78 19:40
Общество
В Иркутской области чиновников поймали на поджоге леса
Блокнот.ру 15:43
Общество
Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
Ведомости вчера в 15:13
Происшествия
В Бурятии умер третий пациент с коронавирусом
Еще одна женщина с коронавирусной инфекцией скончалась в Бурятии, общее число жертв достигло трех, число зараженных коронавирусом выросло до 245, сообщает минздрав республики.
РИА Новости вчера в 23:14
Общество
В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом
Еще 67 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 16:33
Здоровье
Врачи нашли причину поражения легких у больных с коронавирусом
О цепочке изменений, которые вызывает в теле больных коронавирусная инфекция, рассказал вице-президент Российского научного медицинского общества терапевтов доктор медицинских наук, профессор Леонид Лазебник в интервью изданию «Аргументы и факты».
НовостиВолгограда.ру 05:06
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Амурской области увеличилось до 41
Новый заболевший коронавирусом находится в Белогорске. На 28 апреля в Приамурье подтвержден 41 случай заражения COVID-2019.
Телепорт 01:16
Политика
Медведев призвал единороссов направить зарплату на помощь медикам
RT на русском 06:24
Наука
Сибирские ученые разгадали тайну состава Тунгусского метеорита
Российская газета 11:32
Политика
Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета 06:19
Происшествия
Красноярского адвоката арестовали по делу о незаконной миграции
Красноярского адвоката Кунай Аббасову (Ильясову) задержали и отправили под стражу по делу об организации незаконной миграции (пункт «а» части 2 статьи 322.1 УК).
Медиазона 06:10
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
Киберспорт
Лучшая версия – энтузиаст запустил Bloodborne на PS4 при 60к/c
Потом Лэнсу удалось запустить Bloodborne на PS4 Pro при 60к/c так, чтобы механика работала без проблем.
Городской портал Новый Нижний 15:00
Авто
Начали продажи двухрядной версии «Садко Next»
В семействе полноприводного среднетоннажного грузовика «Садко Next» появилась новая модификация с двухрядной кабиной.
Тарантас Ньюс вчера в 03:36
Армия и оружие
NI: русские не зря отправляли танки Т-14 «Армата» в Сирию
Влиятельный американский журнал The National Interest опубликовал статью о новейших российских танках Т-14 «Армата» и, в частности, о том зачем их отправляли в Сирию.
Недвижимость.RU вчера в 08:03
Кино
На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»
ТАСС вчера в 23:38
Спорт
Скончалась трёхкратная чемпионка мира по гандболу Марина Базанова
В составе сборной СССР Базанова стала трёхкратной чемпионкой мира (1982, 1986, 1990), а также завоевала бронзовые медали Олимпийских игр (Сеул-1988).
Чемпионат 03:06
Общество
Умер великий магистр Мальтийского ордена
Lenta.ru 19:35
Космос
«Ноев ковчег» запустит в космос Россия
Россия в апреле 2023 года намерена запустить в космос «Ноев ковчег», сообщает Shraibikus News.
Shraibikus News 26 апреля в 08:04
Космос
SpaceX запланировала очередной запуск 60 спутников Starlink на орбиту
Компания SpaceX намерена запустить тяжелую ракету-носитель Falcon 9 с 60 мини-спутниками Starlink, чтобы вывести их на орбиту для продолжения развертывания глобальной сети интернет.
RuNews24.ru 08:31
Политика
Путин: России удалось мобилизовать ресурсы в период пандемии
В начале своего обращения глава государства отметил, что в России в период пандемии удалось мобилизовать ресурсы промышленности.
Вести.Ru 10:44
Политика
Трамп намерен заставить мясокомбинаты США открыться вопреки COVID-19
Вашингтон, 29 апреля 2020, 02:50 — REGNUM Президент США Дональд Трамп намерен приказать мясокомбинатам США открыться вновь, несмотря на угрозу распространения коронавируса нового типа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.
REGNUM 19:50
Экономика
Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года
Доля российского бизнеса, ожидающего снижения доходов и прибыли на фоне пандемии коронавируса, достигла рекордного уровня со второй половины 2015 года, свидетельствуют данные проведенного Deloitte опроса финансовых директоров ведущих компаний из ключевых отраслей.
РБК 17:00
Гаджеты
Xiaomi уже опрашивает пользователей о желаемых функциях в MIUI 13
Чуть ранее стало известно о регистрации компанией Xiaomi всех желающих заняться испытанием 12-й версии MIUI до премьеры.
OAnews вчера в 09:50
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
Общество
Роскомнадзор заблокировал медицинский сайт Vademecum
Роскомнадзор ограничил доступ в России к медицинскому изданию Vademecum, следует из реестра запрещенных сайтов этого ведомства.
Ведомости 15:48