В Армении введена всеобщая мобилизация, объявлено военное положение
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Власти страны сообщили о конфликте с Нагорным Карабахом. Армения объявила о введении военного положения в стране в связи с обострением нагорно-карабахского конфликта. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.В источнике
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Правительство Армении объявило в стране военное положение и всеобщую мобилизацию
Sputnik Армениявчера в 04:40