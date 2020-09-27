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Om1.ru
Om1.ru

В Армении введена всеобщая мобилизация, объявлено военное положение

Власти страны сообщили о конфликте с Нагорным Карабахом. Армения объявила о введении военного положения в стране в связи с обострением нагорно-карабахского конфликта. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.В источнике
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Газета.Ru

Власти Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию

Газета.Ruвчера в 07:35
РБК

Конфликт Армении с Азербайджаном. Что важно знать

РБКвчера в 08:29
RT на русском

Власти Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию

RT на русскомвчера в 04:57
РИА Новости

В Армении объявили военное положение и всеобщую мобилизацию

РИА Новостивчера в 05:02
Интерфакс

В Армении объявлено военное положение

Интерфаксвчера в 05:08
Sputnik Армения

Правительство Армении объявило в стране военное положение и всеобщую мобилизацию

Sputnik Армениявчера в 04:40
ТАСС

Обострение военного конфликта между Арменией и Азербайджаном. Главное

ТАССвчера в 05:29

Кучаев признался, что плакал в раздевалке после травмы «крестов»

Константин Кучаев, защищающий цвета профессионального футбольного клуба "ЦСКА", рассказал о том, что испытывал после травмы крестообразных связок, полученной в поединке с тульским "Арсеналом" в 2018 году Подопечные Виктора Гончаренко одержали разгромную победу в том матче со счётом 6:0.
Честный рейтинг букмекероввчера в 07:51

Ереван обвинил Баку в публикации кадров из Сирии под видом Карабаха

Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил в воскресенье на брифинге, что в видео, которые публикует Баку о конфликте в Нагорном Карабахе, есть кадры, снятые во время сирийской войны.
РИА Новостивчера в 14:00
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Роналду стал первым игроком, забившим 450 голов в топ-лигах Европы

Роналду в воскресенье оформил дубль в ворота "Ромы" (2:2) в рамках второго тура чемпионата Италии, что позволило ему стать первым в истории футболистом, забившим 450 мячей в топ-5 европейских чемпионатов (Англия, Германия, Испания, Италия, Франция).
РИА Новости18:57

ВВС США не смогли повторить авиационный трюк российского пилота

Ранее в YouTube появился видеоролик, на котором можно увидеть, как принадлежащий США истребитель F-15 Eagle намеревается повторить трюк российского Су-30СМ. Российский пилот осуществил трюк еще в 2017 году над сирийским небом.
Evo-rus.comвчера в 13:22
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Расследование по экзамену Суареса приостановлено из-за утечек в СМИ

Прокуратура города Перуджа на неопределённый срок приостановила расследование дела, связанного с экзаменом по итальянскому языку, который сдавал в местном университете новичок мадридского «Атлетико» уругвайский форвард Луис Суарес, сообщает ANSA.
Чемпионат25 сентября в 18:23