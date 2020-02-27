Общество

ИнтерфаксИнтерфаксВ Армении выявили первый случай коронавируса

В Армении выявлен первый случай коронавируса, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
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В Армении выявили первый случай заражения коронавирусом

РБКвчера в 20:35

О первом случае заражения коронавирусом сообщили власти Армении

Российская газетавчера в 23:25

В Армении выявили первый случай коронавируса

Интерфаксвчера в 20:52

Коронавирус добрался до Армении: первый зараженный 29-летний мужчина

Sputnik Армения01:02

В Армении зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

ТАССвчера в 20:25

Первый случай заражения COVID-19 выявили в Армении

РЕН ТВвчера в 20:22

В Армении заявили, что Турция скрывает сотни случаев коронавируса

Rusarminfo.ru27 февраля в 10:47
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 01:38, Ашберн
Армия и оружие

Эрдоган попросил Путина «уйти с пути Турции» в Сирии

Ведомости вчера в 05:56
Политика

Путин заявил о готовности помочь Ирану в борьбе с коронавирусом

"Владимир Путин выразил соболезнования Хасану Роухани в связи с жертвами в результате вспышки в Иране коронавирусной инфекции и заявил о готовности оказать помощь в целях противодействия распространению инфекции", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 11:57
Музыка

Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе»

РИА Новости вчера в 18:35
Политика

Украина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан

Граждане Украины с 1 марта смогут въезжать в Россию только по заграничному паспорту.
РИА Новости вчера в 21:30
Происшествия

Суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Газета.Ru 27 февраля в 17:29
Футбол

Матч ЦСКА и «Урала» завершился ничьей

Встреча футбольных клубов ЦСКА и «Урал» на московском стадионе завершилась со счетом 1:1, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 09:14
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС вчера в 08:00
Армия и оружие

Пентагон признал невозможным создание системы ПРО для защиты от России

Создание системы противоракетной обороны, способной защитить Соединенные Штаты от баллистических ракет из России и Китая, невозможно технически и было бы нарушением системы международной безопасности.
РБК 28 февраля в 03:34
Общество

Пенсионеры могут лишиться льгот по коммуналке из-за прописанных в квартирах детей

Отказ в социальных льготах объясняют тем, что в квартирах у пожилых людей прописаны дети и внуки, которые могут им помогать материально.
ФедералПресс 01:17
Футбол

Юрген Клопп: «Если проигрываешь, сделай это достойно»

Спорт-Экспресс вчера в 15:38
Шоу-бизнес

Галкин показал трогательное семейное фото Пугачёвой с детьми

На снимке, опубликованном в Instagram артиста, запечатлена его 70-летняя супруга Алла Пугачёва и их дети 6-летние Гарри и Лиза На фотографии Примадонна обнимает близнецов, Гарри смотрит в телефон, а Лиза позирует отцу.
Газета Кемерова 28 февраля в 23:50
Политика

Трамп заявил о незамедлительном выводе войск США из Афганистана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон незамедлительно приступит к выводу американских войск из Афганистана.
Известия вчера в 15:08
Шоу-бизнес

Бабкина рассказала, как похудела на 22 килограмма

Вечерняя Москва вчера в 14:33
Религия

Православные верующие празднуют Прощеное воскресенье

Газета.Ru вчера в 16:12
Общество

Налоговая служба США начала дело против Олега Тинькова

Налоговая служба США инициировала судебные разбирательства против Олега Тинькова, основателя и главы совета директоров Тинькофф Банка.
Известия 28 февраля в 08:24
Шоу-бизнес

Михаил Ефремов задыхается из-за сломанного после падения ребра

Актер Михаил Ефремов не идет к врачу и участвует в съемках, несмотря на сломанное ребро.
НТВ вчера в 11:20
Шоу-бизнес

Рэпер Элджей ради обложки своего нового альбома снял линзы

Причиной избавления от линз большинство поклонников посчитали выход нового альбома, ради которого Элджей и снялся в новом образе.
Discover24 вчера в 03:14
Происшествия

В Анкаре неизвестные напали на сотрудников Sputnik Турция

Неизвестные ворвались в квартиры трех журналистов турецкого бюро новостного агентства Sputnik в ночь с субботы на воскресенье в Анкаре, угрожая и обвиняя в предательстве родины в связи с их работой в российском СМИ.
ТАСС вчера в 18:45
Политика

На границе Турции и Греции собрались тысячи сирийских беженцев

BFM.ru вчера в 07:22
Политика

Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара

Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
RT на русском 01:12
Авто

Volvo собрала башню из четырех грузовиков

Маркетинговая группа Volvo Trucks выпустила новый промо-ролик под названием «Башня», для съемок которого создала 15-метровую конструкцию из четырех тяжелых грузовых автомобилей, на вершине которой расположился руководитель компании Роджер Альм.
32CARS.ru 27 февраля в 07:22
Политика

СМИ узнали причину конфликта Зеленского и Гончарука

Причиной конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром страны Алексеем Гончаруком стало недовольство миллиардера Игоря Коломойского решением кабмина о смене глав энергокомпаний, которыми руководили доверенные лица бизнесмена.
Известия вчера в 21:28
Общество

В России с 1 марта 2020 года вступает в силу ряд законов

С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили и целый ряд других нормативов и правил.
РИА Новости вчера в 18:24
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
REGNUM 27 февраля в 20:58
Хоккей

СКА сыграет против «Витязя» в первом матче хоккейного Кубка Гагарина

Сегодня, 1 марта, питерский хоккейный клуб "СКА" проведёт свою первую встречу в рамках плей-офф Кубка Гагарина.
Online47.ru 00:48
Армия и оружие

Уничтожение Турцией «Панциря-С1» в Сирии попало на видео

Уничтожение Турцией зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства в северо-западной части Сирии попало на видео.
Lenta.ru вчера в 07:15
Экономика

Дела на вылет: половина банкротств юрлиц приходится на три сферы

Каждое второе банкротство юрлиц в России приходится на сферы торговли, строительства и рынок недвижимости.
Известия вчера в 16:01
Финансы

Официальный курс евро вырос на 2 рубля

Официальный курс евро у рублю, установленный Центробанком на выходные, вырос более чем на 2 рубля.
Газета.Ru 28 февраля в 05:47
Армия и оружие

Илон Маск заявил о преимуществе беспилотников над F-35

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что американский истребитель F-35 не будет иметь никаких шансов против беспилотника.
Газета.Ru вчера в 00:13
Здоровье

Роспотребнадзор посоветовал не выезжать за границу из-за коронавируса

Россиянам на время эпидемии вируса COVID-2019 стоит как можно реже выезжать за границу - рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Газета.Ru вчера в 04:38
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