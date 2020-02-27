Общество
ИнтерфаксВ Армении выявили первый случай коронавируса
В Армении выявлен первый случай коронавируса, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
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Армия и оружие
Эрдоган попросил Путина «уйти с пути Турции» в Сирии
Политика
Путин заявил о готовности помочь Ирану в борьбе с коронавирусом
"Владимир Путин выразил соболезнования Хасану Роухани в связи с жертвами в результате вспышки в Иране коронавирусной инфекции и заявил о готовности оказать помощь в целях противодействия распространению инфекции", — говорится в сообщении.
Музыка
Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе»
Политика
Украина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан
Граждане Украины с 1 марта смогут въезжать в Россию только по заграничному паспорту.
Происшествия
Суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Футбол
Матч ЦСКА и «Урала» завершился ничьей
Встреча футбольных клубов ЦСКА и «Урал» на московском стадионе завершилась со счетом 1:1, сообщает Газета.ru.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Армия и оружие
Пентагон признал невозможным создание системы ПРО для защиты от России
Создание системы противоракетной обороны, способной защитить Соединенные Штаты от баллистических ракет из России и Китая, невозможно технически и было бы нарушением системы международной безопасности.
Общество
Пенсионеры могут лишиться льгот по коммуналке из-за прописанных в квартирах детей
Отказ в социальных льготах объясняют тем, что в квартирах у пожилых людей прописаны дети и внуки, которые могут им помогать материально.
Футбол
Юрген Клопп: «Если проигрываешь, сделай это достойно»
Шоу-бизнес
Галкин показал трогательное семейное фото Пугачёвой с детьми
На снимке, опубликованном в Instagram артиста, запечатлена его 70-летняя супруга Алла Пугачёва и их дети 6-летние Гарри и Лиза На фотографии Примадонна обнимает близнецов, Гарри смотрит в телефон, а Лиза позирует отцу.
Политика
Трамп заявил о незамедлительном выводе войск США из Афганистана
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон незамедлительно приступит к выводу американских войск из Афганистана.
Шоу-бизнес
Бабкина рассказала, как похудела на 22 килограмма
Религия
Православные верующие празднуют Прощеное воскресенье
Общество
Налоговая служба США начала дело против Олега Тинькова
Налоговая служба США инициировала судебные разбирательства против Олега Тинькова, основателя и главы совета директоров Тинькофф Банка.
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов задыхается из-за сломанного после падения ребра
Актер Михаил Ефремов не идет к врачу и участвует в съемках, несмотря на сломанное ребро.
Шоу-бизнес
Рэпер Элджей ради обложки своего нового альбома снял линзы
Причиной избавления от линз большинство поклонников посчитали выход нового альбома, ради которого Элджей и снялся в новом образе.
Происшествия
В Анкаре неизвестные напали на сотрудников Sputnik Турция
Неизвестные ворвались в квартиры трех журналистов турецкого бюро новостного агентства Sputnik в ночь с субботы на воскресенье в Анкаре, угрожая и обвиняя в предательстве родины в связи с их работой в российском СМИ.
Политика
На границе Турции и Греции собрались тысячи сирийских беженцев
Политика
Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара
Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
Авто
Volvo собрала башню из четырех грузовиков
Маркетинговая группа Volvo Trucks выпустила новый промо-ролик под названием «Башня», для съемок которого создала 15-метровую конструкцию из четырех тяжелых грузовых автомобилей, на вершине которой расположился руководитель компании Роджер Альм.
Политика
СМИ узнали причину конфликта Зеленского и Гончарука
Причиной конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром страны Алексеем Гончаруком стало недовольство миллиардера Игоря Коломойского решением кабмина о смене глав энергокомпаний, которыми руководили доверенные лица бизнесмена.
Общество
В России с 1 марта 2020 года вступает в силу ряд законов
С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили и целый ряд других нормативов и правил.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Хоккей
СКА сыграет против «Витязя» в первом матче хоккейного Кубка Гагарина
Сегодня, 1 марта, питерский хоккейный клуб "СКА" проведёт свою первую встречу в рамках плей-офф Кубка Гагарина.
Армия и оружие
Уничтожение Турцией «Панциря-С1» в Сирии попало на видео
Уничтожение Турцией зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства в северо-западной части Сирии попало на видео.
Экономика
Дела на вылет: половина банкротств юрлиц приходится на три сферы
Каждое второе банкротство юрлиц в России приходится на сферы торговли, строительства и рынок недвижимости.
Финансы
Официальный курс евро вырос на 2 рубля
Официальный курс евро у рублю, установленный Центробанком на выходные, вырос более чем на 2 рубля.
Армия и оружие
Илон Маск заявил о преимуществе беспилотников над F-35
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что американский истребитель F-35 не будет иметь никаких шансов против беспилотника.
Здоровье
Роспотребнадзор посоветовал не выезжать за границу из-за коронавируса
Россиянам на время эпидемии вируса COVID-2019 стоит как можно реже выезжать за границу - рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.