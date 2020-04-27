Общество
ИА Красная ВеснаВ Армении выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом
Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2в Армении составило 1 867, сообщает 28 апреля Национальный центр по контролю заболеваемости.
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Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Армении за сутки увеличилось на 62
Независимая газета27 апреля в 12:50
В Армении коронавирусом заразились уже 1867 человек, умер еще один пациент – новые данные
Sputnik Армениявчера в 02:55
Коронавирус в Армении, последние новости на 27 апреля 2020: число зараженных растет каждый день
Комсомольская правда27 апреля в 07:54
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 02:29, Ашберн
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В WhatsApp появилась новая функция
Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
Ореанда-Новости вчера в 15:08
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Медведев призвал единороссов направить зарплату на помощь медикам
RT на русском вчера в 06:24
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Жигунов живет в усадьбе с копией Заворотнюк
Сергей Жигунов начал жить с копией Анастасии Заворотнюк.
Рамблер 01:15
Политика
«Проект»: тест замглавы администрации президента Кириенко на коронавирус ошибочно оказался положительным
Первый тест на коронавирус заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко ошибочно показал положительный результат, сообщил «Проект» со ссылкой на источники в Кремле и близкие к президентской администрации.
Медиазона 02:08
Здоровье
В Челябинской области выявлены еще 67 заболевших COVID-19
В Челябинской области за сутки выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом.
Российская газета 02:18
Общество
В Юрге выявили первый случай заражения коронавирусом
В Юрге на утро 29 апреля выявлен первый пациент с коронавирусом. Соответствующие данные озвучили в Роспотребнадзоре.
Газета Кемерова 01:09
Общество
США профинансируют проекты, рассказывающие о «тирании СССР» в Венгрии
В ведомстве пояснили, что реализация проектов направлена на признание фактов человечности и неповиновения нацистам, а также актов «жестокости и коллаборационизма», которые могли наблюдаться в период холокоста, войны и при «тирании Советского Союза».
Вечерняя Москва 02:13
Политика
Постпред назвал претензии США по соглашению СВПД нелепыми
Партнеры Москвы по СБ ООН и по Совместному всеобъемлющему плану действий вряд ли поддержат озвучиваемые "нелепые" претензии США к соглашению по иранской ядерной программе, заявил во вторник постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
РИА Новости вчера в 16:53
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в Ленинградской области
В результате пожара в жилом доме в Ленинградской области погибли восемь человек, в том числе шестеро детей.
RT на русском вчера в 23:56
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК вчера в 03:48
Шоу-бизнес
Оставшаяся без рук Маргарита Грачева обратилась к Регине Тодоренко
27-летняя Маргарита Грачева, которая осталась без кистей рук из-за домашнего насилия, прокомментировала ситуацию с Тодоренко.
Экспресс газета вчера в 03:47
Наука
В России расшифровали состав Тунгусского метеорита
SciencePop 02:20
Общество
МВД захотело получить доступ к банковской тайне
Министерство внутренних дел России захотело получить доступ к банковской тайне для того, чтобы эффективнее противодействовать преступлениям в кредитных организациях.
Lenta.ru вчера в 21:07
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
Общество
«Газпром» не планирует вывоза вахтовиков с Чаяндинского месторождения
Компания "Газпром добыча Ноябрьск", работающая на Чаяндинском месторождении в Якутии, где из-за коронавируса возникла напряженная ситуация, не планирует внеплановый вывоз рабочих с объекта, сообщили РИА Новости в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия.
РИА Новости 01:57
Политика
Путин подписал указ о новых нерабочих днях
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 6 по 8 мая. Соответствующий документ опубликован пресс-службой Кремля.
RT на русском вчера в 12:15
Политика
Владимир Путин выступит с очередным обращением по коронавирусу
Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
Челябинск Сегодня вчера в 06:57
Политика
Путин продлил нерабочие дни в России до 12 мая
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с главами регионов по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая включительно.
Газета.Ru вчера в 16:30
Шоу-бизнес
Лариса Удовиченко: женское начало
Лариса Ивановна Удовиченко родилась в столице Австрии Вене 29 апреля 1955 года в семье военного врача.
Ревизор.ру вчера в 17:00
Космос
Крупный астероид приблизится к земле 29 апреля
Крупный астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, 29 апреля пролетит на расстоянии около 6,3 млн км от земли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 вчера в 01:12
Политика
Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета вчера в 06:19
Авто
«Газель Next» и другие: коммерческие фургоны, которые не разорят даже в кризис
"Газель NEXT" Российский фургон не уступит представителям иностранных брендов в комфорте и функциональности.
АвтоВзгляд 27 апреля в 01:17
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут ребенка
Хадид и Малик начали встречаться в 2015 году. Однако до сегодняшнего дня пара два раза расходилась и снова сходилась.
Газета.Ru вчера в 18:25
Армия и оружие
Военная авиация в День Победы пролетит над 12 городами
Несмотря на отмену парада на Красной площади, военная авиация в День Победы пролетит над Санкт-Петербургом и еще 11 другими российскими городами.
Профиль вчера в 09:45
Здоровье
Появилась опасность отказа ряда стран от поставок лекарств в Россию
Из-за пандемии коронавируса появилась опасность отказа ряда стран поставлять в Россию лекарства.
Lenta.ru 01:09
Здоровье
В Екатеринбурге три сотрудника скорой помощи заразились коронавирусом
В Екатеринбурге три сотрудника скорой помощи подхватили коронавирус. Об этом рассказал главврач скорой Игорь Пушкарев в эфире Е1.
АиФ Урал 02:09
Энергетика
Цены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE
Стоимость июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,3%, до $21,4 за баррель.
Коммерсантъ вчера в 23:42
Происшествия
Ночная дискотека молодежи на Флотской разозлила брянцев
Брянцев возмутила ночная дискотека молодежи на самоизоляции. Возмущенный пост опубликовали в соцсети сегодня, 29 апреля.
БрянскToday 00:51