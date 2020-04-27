Технологии В WhatsApp появилась новая функция Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше. 5

Политика «Проект»: тест замглавы администрации президента Кириенко на коронавирус ошибочно оказался положительным Первый тест на коронавирус заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко ошибочно показал положительный результат, сообщил «Проект» со ссылкой на источники в Кремле и близкие к президентской администрации.

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Общество В Юрге выявили первый случай заражения коронавирусом В Юрге на утро 29 апреля выявлен первый пациент с коронавирусом. Соответствующие данные озвучили в Роспотребнадзоре.

Общество США профинансируют проекты, рассказывающие о «тирании СССР» в Венгрии В ведомстве пояснили, что реализация проектов направлена на признание фактов человечности и неповиновения нацистам, а также актов «жестокости и коллаборационизма», которые могли наблюдаться в период холокоста, войны и при «тирании Советского Союза».

Политика Постпред назвал претензии США по соглашению СВПД нелепыми Партнеры Москвы по СБ ООН и по Совместному всеобъемлющему плану действий вряд ли поддержат озвучиваемые "нелепые" претензии США к соглашению по иранской ядерной программе, заявил во вторник постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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Энергетика В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2» Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V. 1,4K

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Общество Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD). 878

Общество «Газпром» не планирует вывоза вахтовиков с Чаяндинского месторождения Компания "Газпром добыча Ноябрьск", работающая на Чаяндинском месторождении в Якутии, где из-за коронавируса возникла напряженная ситуация, не планирует внеплановый вывоз рабочих с объекта, сообщили РИА Новости в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия. 2,8K

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