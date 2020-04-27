Общество

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаВ Армении выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2в Армении составило 1 867, сообщает 28 апреля Национальный центр по контролю заболеваемости.
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Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Армении за сутки увеличилось на 62

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В Армении выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом

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Общество

В Калининградской области продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Калининградской области продли власти региона до 11 мая включительно, 28 апреля сообщила пресс-служба регионального оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
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В Алтайском крае найдены тела пропавших в январе молодых людей

В Алтайском крае обнаружили тела двоих молодых людей, которые пропали в январе. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону 27 апреля.
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Общество

Роскомнадзор заблокировал сайт журнала о здравоохранении

Роскомнадзор заблокировал сайт журнала о здравоохранении Vademecum.
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Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
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В Роскосмосе сделали заявление о приближающемся к Земле астероиде

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Общество

Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса

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Газета.Ru 16:32
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Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая

Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями.
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Суд отклонил иск к мэру Москвы против введения цифровых пропусков

Московский городской суд отказал в удовлетворении коллективного иска к мэру Сергею Собянину от муниципального депутата Дениса Шендеровича, и еще 11 москвичей, которые просили признать незаконным введение цифровых пропусков для передвижения по столице, сообщили "Интерфаксу" в суде.
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Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
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Армия и оружие

Российский истребитель Су-57 получит электрические двигатели

Российский перспективный истребитель 5-го поколения Су-57 может быть оснащен электродвигателями взамен гидравлических систем.
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Путешествия

Отели Турции откажутся от шведского стола после пандемии

Турецкие отели планируют отказаться от шведского стола по окончании пандемии коронавируса. Об этом сообщило местное издание Hurriyet.
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По данным Тайги.инфо, положение о президентских доплатах все же готовится, но, по словам медиков, оно не только не подписано, но и главврач скорой помощи о порядке выплат ничего не говорит.
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Умер великий магистр Мальтийского ордена

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В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции

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«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих «Силы Сибири»

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Кино

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Организаторы престижной кинопремии "Оскар" из-за эпидемии коронавируса приняли решение изменить правила отбора и впервые допустить к конкурсу в 2021 году фильмы, которые показывались лишь онлайн, а не в кинотеатрах.
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Опубликован полный список изменений талантов в патче 7.26b для Dota 2

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Россияне вылетели из США на родину возвратным рейсом «Аэрофлота»

Как сообщил президент общественной организации "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан, этим рейсом в РФ возвращаются 19 российских школьников.
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В Норвегии задержали миллионера, чья жена исчезла в 2018 году

В Осло задержали миллионера Тома Хагена, таинственное исчезновение жены которого полтора года назад стало одним из самых обсуждаемых преступлений, сообщила норвежская газета VG.
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В Бурятии умер третий пациент с коронавирусом

Еще одна женщина с коронавирусной инфекцией скончалась в Бурятии, общее число жертв достигло трех, число зараженных коронавирусом выросло до 245, сообщает минздрав республики.
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С 12 мая в России может начаться снятие ограничений жизнедеятельности, вызванное карантином.
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Мир может остаться без российского зерна из-за введения РФ квоты на экспорт пшеницы и её досрочной выработки, в то время как некоторые страны собирались провести дополнительные закупки.
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В пресс-службе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Приморском крае заявили, что губернатор Приморья отдал новые распоряжения, касающиеся снижения распространения коронавирусной инфекции в регионе.
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Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
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Посольство РФ в Чехии ответило на фейк о российских спецслужбах

Посольство России в Чехии прокомментировало появившиеся в местных СМИ публикации о проведенном якобы расследовании, в ходе которого был разоблачен сотрудник российских спецслужб.
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Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
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От смертельного симптома коронавируса помогло средство от артрита

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Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%

Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
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Государство в Закавказье. Государство расположено на севере Передней Азии, на северо-востоке Армянского нагорья. Выхода к морю не имеет.
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