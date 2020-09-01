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Независимая газета
Независимая газета

В Армении за минувшие сутки коронавирус выявлен у 97 человек

За минувшие сутки коронавирус выявлен у 97 человек, количество подтвержденных случаев заражения в стране - 43 878.В источнике
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ФАН

Коронавирус за сутки выявили у 188 жителей Петербурга

ФАН31 августа в 04:00
Независимая газета

В Армении за минувшие сутки коронавирус выявлен у 97 человек

Независимая газетавчера в 13:00
Блокнот.ру

Динамика коронавируса на 31 августа

Блокнот.ру31 августа в 04:34
ДВ-РОСС

Коронавирус в Приморье выявили у 9603 пациентов: +79 за сутки

ДВ-РОСС31 августа в 04:25
Orsk.ru

За сутки коронавирус выявили у 87 оренбуржцев

Orsk.ru02:30
News.ru

За сутки в России коронавирус выявили у 4993 человек

News.ru31 августа в 03:37
Вечерняя Москва

Коронавирус выявили у 4993 человек в России за сутки

Вечерняя Москва31 августа в 03:32

Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Лефортовский суд Москвы в среду продлил на три месяца заключение под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова
РИА Новости05:25
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В России предложили отменить налог на имущество для многодетных семей

«Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребёнка», — говорится в тексте обращения на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
REGNUM01:27
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В Волгограде кондуктору сломали ребра из-за требования надеть маску

Мужчина избил кондуктора троллейбуса в Волгограде, у которой с его девушкой разгорелся конфликт из-за требования надеть маску, у женщины сломаны два ребра и закрытая черепно-мозговая травма, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
РИА Новости05:08
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Сборная Швеции отказалась от участия в ЧМ по хоккею с мячом в России

Президент Федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко заявил, что команды Швеции и Германии официально уведомили организаторов чемпионата мира об отказе принять участие в первенстве.
РБК спорт04:58
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