Общество

ТАССТАССВ Армении зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в воскресенье о первом случае заражения новым коронавирусом на территории страны.
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Никол Пашинян
Около двух часов назад мы, к сожалению, узнали о первом подтвержденном случае заболевания. Это 29-летний мужчина, который 28 февраля прилетел вместе с супругой из Ирана.
— Никол Пашинян, армянский политикТК Звезда вчера в 21:20

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