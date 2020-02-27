Общество
ТАССВ Армении зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в воскресенье о первом случае заражения новым коронавирусом на территории страны.
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Около двух часов назад мы, к сожалению, узнали о первом подтвержденном случае заболевания. Это 29-летний мужчина, который 28 февраля прилетел вместе с супругой из Ирана.
— Никол Пашинян, армянский политикТК Звезда вчера в 21:20
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Люди паникуют, Минздрав спокоен։ как Армения готовится к «встрече» с коронавирусом
Sputnik Армения28 февраля в 12:26
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