Общество
Газета.RuПервый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Армении
В Армении был подтвержден первый случай заражения коронавирусом. Об этом в Facebook написал премьер-министр республики Никол Пашинян. По его словам, заболевшим является 29-летний гражданин Армении, который прибыл из Ирана с женой 28 февраля.
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 06:08, Ашберн
Общество
В Крыму женщина сбежала из больницы с подозрением на коронавирус
Самовольно покинувшую инфекционную больницу в Севастополе женщину с подозрением на коронавирусную инфекцию разыскивают по решению суда, сообщила РИА Новости главный государственный санитарный врач по республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.
Политика
В ОБСЕ осудили власти Турции за задержание журналистов Sputnik
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осудил власти Турции за задержание в Анкаре журналистов турецкого бюро новостного агентства Sputnik.
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Фанаты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку в Москве
Болельщики столичных футбольных клубов «Спартак» и «Динамо» устроили драку возле «ВТБ Арены имени Льва Яшина» на Ленинградском проспекте в Москве.
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Anadolu: самолет сирийской армии сбит в Идлибе
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Авианосная ударная группа Военно-морского флота США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла через Гибралтарский пролив в Средиземное море.
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Анкалаев нокаутировал Куцелабу на UFC Fight Night 169
Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев одержал победу нокаутом над представителем Молдавии Ионом Куцелабой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 169.
Армия и оружие
США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией
США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
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В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране
В Приморском крае заключили под стражу подозреваемого в трансляции порноролика на уличном экране во время празднования Масленицы, сообщает региональное управление МВД.
Политика
Лавров сообщил о состоявшемся телефонном разговоре Путина и Эрдогана
Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайиип Эрдоган провели телефонный разговор.
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Православные отмечают Прощеное воскресенье
В воскресенье, 1 марта, у православных христиан наступает Прощеное воскресенье. Накануне Великого поста принято примиряться друг с другом.
Происшествия
Полицейские задержали иностранца за запуск коптера над Кремлем
Сотрудники правоохранительных органов задержали иностранца, запускавшего коптер над Кремлем в Москве.
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Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех
Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
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«Ливерпуль» потерпел поражение от «Уотфорда» — 3:0
Общество
С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
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Сергей Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу
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Путин прибыл в Псков для участия в мероприятиях памяти десантников
Российский президент Владимир Путин прилетел в Псков, чтобы принять участие в памятных мероприятиях, посвящённых 20-летию гибели в Чечне десантников 6-й парашютно-десантной роты 76-й воздушно-десантной дивизии.
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Павлюченко считает, что Шунин помог «Динамо» избежать разгрома в дерби со «Спартаком»
Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко прокомментировал результат матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Динамо» и «Спартаком» (0:2), выделив игру вратаря хозяев Антона Шунина.
Теннис
Рафаэль Надаль: Провёл великолепный турнир
Здоровье
Более трех тысяч человек заразились коронавирусом в Южной Корее
В Южной Корее зарегистрировано 219 новых случаев заражения коронавирусом утром в субботу, 29 февраля, общее число зараженных в стране составляет 3150.
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Под налог на роскошь подпали новые машины
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Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Биатлон
Бочарников выиграл гонку преследования на ЧЕ в Раубичах
На чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах прошла гонка преследования на 12,5 км у мужчин.
Общество
В штате Вашингтон объявлен режим ЧС из-за коронавируса
В американском штате Вашингтон введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса COVID-19.
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25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева
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Глава Минздрава не нашел смысла в проверке всех россиян на коронавирус
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что каждому заболевшему в России нет смысла проверяться на возможное инфицирование коронавирусом.
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Как выяснилось, существует второй тип шизофрении. Это удалось выяснить на основании изучения снимков мозга громадного числа пациентов.
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Светлячки и руины: создатели Outriders показали искажённый мир Инок
Свежее видео создатели посвятили пейзажам мира Инок — одной из первых планет на нашем пути.