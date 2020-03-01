Общество

Газета.RuГазета.RuПервый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Армении

В Армении был подтвержден первый случай заражения коронавирусом. Об этом в Facebook написал премьер-министр республики Никол Пашинян. По его словам, заболевшим является 29-летний гражданин Армении, который прибыл из Ирана с женой 28 февраля.
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В Армении обнаружили первый случай заражения коронавирусом

Новая газета04:08

Первый случай заражения коронавирусом в Армении отменил шествие и лишние поцелуи

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В Армении зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

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Коронавирус добрался до Армении: первый зараженный - 29-летний мужчина

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В Армении выявили первый случай коронавируса

Интерфаксвчера в 20:52

В Армении выявили первый случай заражения коронавирусом

РБКвчера в 20:35

Министр сообщил о состоянии больного коронавирусом гражданина Армении

РИА Новости03:32
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 06:08, Ашберн

Коронавирус зафиксировали в Ирландии, Армении и Люксембурге

КП - Беларусь03:37
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Общество

В Крыму женщина сбежала из больницы с подозрением на коронавирус

Самовольно покинувшую инфекционную больницу в Севастополе женщину с подозрением на коронавирусную инфекцию разыскивают по решению суда, сообщила РИА Новости главный государственный санитарный врач по республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.
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Армия и оружие

США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией

США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
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Лавров сообщил о состоявшемся телефонном разговоре Путина и Эрдогана

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Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех

Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
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Более трех тысяч человек заразились коронавирусом в Южной Корее

В Южной Корее зарегистрировано 219 новых случаев заражения коронавирусом утром в субботу, 29 февраля, общее число зараженных в стране составляет 3150.
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В штате Вашингтон объявлен режим ЧС из-за коронавируса

В американском штате Вашингтон введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса COVID-19.
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