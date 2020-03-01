В Армении был подтвержден первый случай заражения коронавирусом. Об этом в Facebook написал премьер-министр республики Никол Пашинян. По его словам, заболевшим является 29-летний гражданин Армении, который прибыл из Ирана с женой 28 февраля.

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Армении

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