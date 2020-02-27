Общество
ТАССВ Армении зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в воскресенье о первом случае заражения новым коронавирусом на территории страны.
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Происшествия
Погиб чемпион мира по велоспорту Андрей Ведерников
Политика
Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара
Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
Политика
Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана
"Война с Сирией изолирует Турцию и отталкивает ее от стратегических союзников: России, Ирана и Ирака, а также Китая", — говорится в решении ЦИК партии.
Политика
Пушков прокомментировал просьбу Эрдогана не мешать Турции в Сирии
Просьбу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту РФ Владимиру Путину не вмешиваться в конфликт между Анкарой и Дамаском в Идлибе прокомментировал сенатор Алексей Пушков, пишет РИА Новости.
Происшествия
Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех
Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Происшествия
В Иране попытались сжечь больницу с зараженными коронавирусом
В иранском городе Бендер-Аббас местные жители попытались сжечь больницу, куда, предположительно, привезли несколько человек, у которых был выявлен коронавирус.
Армия и оружие
Авианосец США вошел в Средиземное море
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower прошла пролив Гибралтар и вошла в Средиземное море.
Происшествия
МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье
Общество
Блокпосты на Донбассе переходят на новый график работы
С сегодняшнего дня пункты пропуска на линии разграничения на Донбассе переходят на весенний режим работы.
Религия
Православные отмечают Прощеное воскресенье
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова переехала в США
Целых десять лет Юлия Михалкова была звездой шоу «Уральские пельмени», но в конце прошлого года заявила, что покидает проект.
Политика
Украинцам ужесточили правила выезда в Россию
С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Армия и оружие
Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны
Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Футбол
Карпин отказался комментировать судейство в матче «Ахмат» – «Ростов»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отказался комментировать работу главного арбитра встречи 20-го тура РПЛ «Ахмат» – «Ростов» (1:1) Сергея Лапочкина.
Происшествия
В Анкаре неизвестные напали на сотрудников Sputnik Турция
Неизвестные ворвались в квартиры трех журналистов турецкого бюро новостного агентства Sputnik в ночь с субботы на воскресенье в Анкаре, угрожая и обвиняя в предательстве родины в связи с их работой в российском СМИ.
Общество
В России с 1 марта вступил в силу ряд законов
Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 475-ФЗ разрешает с 1 марта до 31 декабря 2023-го ввозить лекарства, содержащие наркотические средства или психотропные вещества.
Армия и оружие
Глава Минобороны ФРГ призвала усилить давление на Россию и САР
Лидер правящей в Германии партии Христианско-демократический союз (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Евросоюзу и США нужно усилить давление на лидеров России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада.
Кино
Фильм «Дау. Наташа» получил приз Берлинале за операторскую работу
Здоровье
В Роспотребнадзоре дали советы для поддержания иммунитета
В Роспотребнадзоре дали советы для поддержания здоровья в рамках Всемирного дня иммунитета, который отмечают 1 марта.
Шоу-бизнес
Бабкина рассказала, как похудела на 22 килограмма
Народная артистка Надежда Бабкина в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, как сбросила 22 килограмма за три месяца.
Авто
Brabus превратил G-Class в пикап с квадрокоптером
Мощность 585-сильного 4-литрового бензинового турбомотора V8 с помощью фирменной программы тюнинга Brabus 800 PowerXtra + для модели 800 Adventure XLP была увеличена до 800 л.с. Внедорожник сохранил 9-ступенчатую автоматическую коробку передач, но при этом у пикапа усилены тормоза и полностью переделана подвеска.
Единоборства
Анкалаев нокаутировал Куцелабу на UFC Fight Night 169
Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев одержал победу нокаутом над представителем Молдавии Ионом Куцелабой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 169.
Футбол
Семин был удален в первом тайме матча «Зенит» — «Локомотив»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин был удален в гостевом матче 20-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
Здоровье
Коронавирус отметился первыми смертями в США, Таиланде и Австралии
Первые жертвы коронавируса появились в Австралии, Таиланде и американском штате Вашингтон.
Музыка
Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе»
Певец Сергей Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе" из-за несправедливой, по его мнению, оценки выступления одного из конкурсантов членом жюри.
Экономика
Вексельберг и Троценко создали СП для консолидации малых аэропортов
«Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга и «Новапорт Холдинг» Романа Троценко и казахского инвестфонда Meridian Capital создали совместное предприятие «АБС» («Аэропорты большой страны»).
Политика
47 тысяч беженцев пересекли границы Турции с Евросоюзом
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Политика