Общество
ТАССВ Армении зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в воскресенье о первом случае заражения новым коронавирусом на территории страны.
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 04:35, Ашберн
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 04:35, Ашберн
Общество
В России с 1 марта вступил в силу ряд законов
Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 475-ФЗ разрешает с 1 марта до 31 декабря 2023-го ввозить лекарства, содержащие наркотические средства или психотропные вещества.
Космос
Физик рассказал, почему инопланетяне не смогут услышать наши сигналы
Человечество на сегодняшний день не располагает аппаратурой, позволяющей выделить из общего космического шума и расшифровать сигналы внеземных цивилизаций, но и земные трансляции тоже нельзя понять на фоне этих шумов, пишет «ПМ».
Политика
Путин и Эрдоган проведут встречу 5 марта в Москве
Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган проведут встречу 5 марта в Москве.
Политика
Россия сможет сохранить стабильность в экономике, заявил Путин
Возможности для сохранения стабильности даже при ухудшении ситуации в мировой экономике у РФ есть, в том числе возможности Фонда национального благосостояния, заявил президент РФ Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Бабкина рассказала, как похудела на 22 килограмма
Народная артистка Надежда Бабкина в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, как сбросила 22 килограмма за три месяца.
Происшествия
Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех
Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Политика
Трамп заявил о незамедлительном выводе войск США из Афганистана
Армия и оружие
Украинский вице-адмирал пообещал не дать России захватить Одессу
Замкомандующего ВМС Украины Андрей Тарасов пообещал не дать России высадить десантников в Одессе, при этом, не уточнив, почему он считает, что Россия вообще собирается воевать с Украиной.
Происшествия
В Крыму пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы
В Крыму объявили в розыску пациентку с подозрением на коронавирус, которая сбежала из больницы в Севастополе.
Происшествия
С сотрудниками Sputnik Турция пропала связь после обращения в полицию
Трое сотрудников Sputnik Турция не выходят на связь с редакцией с вечера субботы, когда они отправились в полицию для дачи показаний в связи с нападением.
Спорт
Большунов выступит на этапе Кубка мира в Лахти
Лидер российской сборной, уроженец Брянской области Александр Большунов выступит на этапе Кубка мира в финском Лахти Гонки пройдут в ближайшие выходные.
Армия и оружие
Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана
"Война с Сирией изолирует Турцию и отталкивает ее от стратегических союзников: России, Ирана и Ирака, а также Китая", — говорится в решении ЦИК партии.
Политика
Иран предложил Турции обсудить ситуацию в Идлибе без России
Президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонной беседы с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом предложил обсудить ситуацию в сирийской провинции Идлиб без участия России.
Политика
Министр обороны ФРГ призвала ЕС и США усилить давление на РФ и Сирию
Глава правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ЕС и США должны усилить давление на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина, чтобы положить конец войне в арабской республике.
Политика
Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты
Глава государства побывает в 76-й дивизии ВДВ и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье Чеченской Республики.
Политика
В Госдуме оценили ужесточение правил выезда в Россию для украинцев
Член комитета по международным делам Государственной думы Антон Морозов прокомментировал RT заявление украинских властей о том, что граждане Украины с 1 марта смогут выезжать на российскую территорию только по заграничному паспорту.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас объяснил выбор русского имени для дочери
Испанский певец Энрике Иглесиас рассказал, какое имя они с супругой, российской теннисисткой Анной Курниковой, выбрали для дочери.
Футбол
Глава бундеслиги поддержал решение игроков «Баварии» и «Хоффенхайма»
Напомним, что матч 24-го тура чемпионата Германии между командами обернулся скандалом.
Общество
Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Общество
В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров
Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пользователей (пассажиров).
Наука
Springer Nature и Pleiades подписали новое соглашение о сотрудничестве
Издательства Springer Nature и Pleiades Publishing подписали новое соглашение о сотрудничестве, которое расширяет возможности пользователей в плане открытого доступа и использования больших данных.
Общество
В парке «Остров мечты» ждут около 40 тысяч посетителей в день открытия
В день открытия в парке "Остров мечты" ожидаются около 30-40 тысяч посетителей, сообщил журналистам председатель совета директоров холдинговой компании "Остров мечты" Амиран Муцоев.
Шоу-бизнес
После объявления о разводе Прилучный и Муцениеце проводят время вместе
На днях актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о своем разводе после восьми лет брака и рождения двоих детей.
Армия и оружие
Сирийцы сообщают о неизвестных взрывах на авиабазе «Хмеймим»
Армия и оружие
В сети сообщают о сбитом в Сирии истребителе Су-24
Истребитель Су-24 ВКС России сбит в районе сирийского города Серакиб провинции Идлиб, где в последнее время серьезно обострилась ситуация.
Армия и оружие
Авианосец США вошел в Средиземное море
Авианосная ударная группа Военно-морского флота США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла через Гибралтарский пролив в Средиземное море.
Транспорт
Люксембург первым в мире сделал бесплатным общественный транспорт
Люксембург стал первой страной, которая сделала общественный транспорт бесплатным для жителей герцогства и для его гостей.
Шоу-бизнес
Галкин показал трогательное семейное фото Пугачёвой с детьми
На снимке, опубликованном в Instagram артиста, запечатлена его 70-летняя супруга Алла Пугачёва и их дети 6-летние Гарри и Лиза На фотографии Примадонна обнимает близнецов, Гарри смотрит в телефон, а Лиза позирует отцу.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
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