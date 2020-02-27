Общество

ТАССТАССВ Армении зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в воскресенье о первом случае заражения новым коронавирусом на территории страны.
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Общество

В России с 1 марта вступил в силу ряд законов

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