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Комсомольская правда
Комсомольская правда

В Армении ввели ограничения на выезд мужчин в возрасте от 18 до 55 лет

В Армении ввели ограничения на выезд из государства мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. Они могут покинуть страну только с официального письменного разрешения территориальных военкоматов.В источнике
С чего всё началось
Sputnik Армения

Введены ограничения на выезд мужчин из Армении – КГА поясняет

В Армении мужчины в возрасте от 18 до 55 лет могут покинуть пределы страны только с письменного разрешения территориальных военных комиссариатов. Об этом корреспонденту Sputnik Армения сообщили в Комитете гражданской авиации.
Sputnik Армениявчера в 13:38
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Власти Армении ввели ограничения на выезд из страны мужчин

Телеканал 360°вчера в 14:14
РБК

Армения ограничила выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 55 лет

РБКвчера в 14:00
Газета.Ru

Армения запретила мужчинам выезжать из страны

Газета.Ruвчера в 13:52
Фонтанка.Ру

Армения ограничила выезд мужчин из страны

Фонтанка.Рувчера в 13:56
Комсомольская правда

В Армении ввели ограничения на выезд мужчин в возрасте от 18 до 55 лет

Комсомольская правдавчера в 13:50
РИА Новости

В Армении ограничили выезд мужчин из страны

РИА Новостивчера в 13:43
Sputnik Армения

Введены ограничения на выезд мужчин из Армении – КГА поясняет

Sputnik Армениявчера в 13:38

Пашинян пожаловался Меркель на позицию Турции по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора призвал канцлера Германии Ангелу Меркель повлиять на деструктивную позицию Турции по ситуации в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба правительства Армении.
Взгляд.ру17:51
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Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без «пластики»

Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал в эфире телеканала НТВ, какие операции сделали Алла Пугачева и София Ротару, а нейросеть показала, как бы выглядели постаревшие певицы без медицинского вмешательства.
РИА Новости18:35
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Мюнхенское соглашение является несмываемым пятном на репутации Запада

82 года назад было подписано Мюнхенское соглашение В ночь с 29 на 30 сентября 1938 года в Мюнхене было подписано соглашение между Германией, Великобританией, Францией и Италией, которое легитимировало раздел Чехословакии, произведенный Третьим Рейхом и его сателлитами.
Экономика сегодня17:02
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Во Франции призвали Германию представить доказательства по Навальному

Германия должна допустить российских врачей к совместной работе по случившемуся с Алексеем Навальным и представить свои доказательства, заявил глава комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.
РИА Новостивчера в 14:52
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С 1 октября в Удмуртии меняется система выплаты пособий

Как сообщает пресс-служба Администрации Глазова, если у вас уже есть карта «МИР» (на которую приходят пособия) или вы получаете пособие на сберкнижку или почтовым переводом, то никуда обращаться не нужно.
Город Глазоввчера в 12:00
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КС изучит право губернаторов ограничивать передвижения граждан

КС изучит право губернаторов ограничивать передвижения граждан Конституционный суд (КС) РФ принял к рассмотрению первую в своем роде жалобу на незаконность действий губернаторов, ограничивавших передвижение граждан указами в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъвчера в 15:14
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