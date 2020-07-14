Дрон использовался для управления огнем со стороны Азербайджана. В Армении заявили, что силы ПВО сбили беспилотник Азербайджана. Об этом в аккаунте на Facebook написала пресс-секретарь Минобороны страны Шушан Степанян.

В Армении заявили, что силы ПВО сбили беспилотник Азербайджана

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