Армия и оружие
Piter.tvВ Армении заявили, что силы ПВО сбили беспилотник Азербайджана
Дрон использовался для управления огнем со стороны Азербайджана. В Армении заявили, что силы ПВО сбили беспилотник Азербайджана. Об этом в аккаунте на Facebook написала пресс-секретарь Минобороны страны Шушан Степанян.
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Как армянские ВС сбили один из самых мощных в мире беспилотников – видео
Sputnik Армениявчера в 11:05
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Наука
Иммунолог усомнился в наличии бессимптомных носителей коронавируса
Бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер усомнился в наличии бессимптомных носителей коронавируса, заявив, что у таких людей есть иммунитет к COVID-19 и заразить других они не могут.
Lenta.ru вчера в 20:34
Политика
ВР приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине
В ходе второго чтения Верховная Рада Украины приняла законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса на территории страны.
Live24 вчера в 06:33
Авто
ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ
Новые автомобили вчера в 23:09
Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:38
Происшествия
В Петербурге после хлопка бытового газа в квартире пострадала женщина
В Петербурге после хлопка бытового газа в квартире эвакуируют людей. Фото из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
REGNUM 02:18
Авто
В России стартовали продажи премиального аналога Chevrolet Captiva
В дилерские центры России поступил новый кроссовер MG Hector Plus, аналог Chevrolet Captiva.
Деловое.ТВ вчера в 14:09
Общество
Тарифный коридор ОСАГО будет расширен на 10% в обе стороны
Как сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин, Банк России планирует расширить допустимый коридор страховых тарифов на 10% вверх и вниз, что позволит в большей степени дифференцировать тарифы для автолюбителей с разным уровнем риска.
SpeedMe вчера в 23:16
Общество
В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей
Городской совет американского города Ситка (штат Аляска) принял резолюцию, согласно которой статуя русского завоевателя Александра Баранова (1747-1819) будет перенесена из центрального парка в помещение музея.
Газета.Ru 01:40
Общество
«Аэрофлот» грузовым рейсом вывез оставленных в Шанхае животных
Десять животных, не попавших 4 июля вместе со своими хозяевами на вывозной рейс из Шанхая в Москву, отправлены в Россию.
Коммерсантъ вчера в 08:19
Экономика
В России спрос на кредиты превысил докризисный уровень
В России в июне поток заявок на получение розничных кредитов составил 105% от уровня января 2020 года, сообщает РБК со ссылкой на оценило бюро кредитных историй «Эквифакс».
Коммерсантъ 00:51
Политика
Госдума рассмотрит поправки о трехдневном голосовании на выборах
Профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил поправки о многодневном голосовании на выборах, сообщил РИА Новости зампред комитета Олег Нилов.
Российская газета вчера в 13:04
Шоу-бизнес
Звезда Instagram Николь Тея умерла на восьмом месяце беременности
Известная блогерша Николь Тея ушла из жизни в возрасте 24 лет. Знаменитость была на восьмом месяце беременности.
Радио Комсомольская правда вчера в 21:26
Происшествия
В больнице скончалась одна из раненых при нападении с ножом в Норвегии
Одна из двух женщин, получивших тяжелые ножевые ранения при нападении неизвестных на людей в норвежском городе Сарпсборге скончалась в больнице, вторая остается в критическом состоянии, врачи пытаются спасти ее жизнь.
Комсомольская правда вчера в 22:26
Политика
Китай раскритиковал США за позицию по Южно-Китайскому морю
Власти КНР раскритиковали госсекретаря США Майкла Помпео за высказывания о незаконности претензий Пекина на ресурсы на дне Южно-Китайского моря, информирует ТАСС.
Страна Советов on-line вчера в 08:00
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 14 июля.
RT на русском вчера в 01:21
Политика
Китай введет ответные санкции против США из-за закона о Гонконге
14 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что он подписал закон о санкциях против Китая в связи с ситуацией в Гонконге, исполнительный указ об отмене торгово-экономических преференций США для этого специального административного района КНР, а также указ, лишающий специальный административный район особого статуса.
РБК 00:23
Общество
В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
Арестованный по обвинению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что страдает от аллергии в СИЗО «Лефортово».
RT на русском вчера в 14:55
Происшествия
Суд вынес приговор фигуранту дела о хищении средств Минобороны
В Санкт-Петербурге суд вынес приговор бывшему руководителю АО «Новит Про» Андрею Петрову за хищение более 360 миллионов рублей при проектировании подводной лодки «Варшавянка».
URA.Ru 13 июля в 17:20
Футбол
Гайч заявил о желании перейти в ЦСКА
Нападающий "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайч заявил о желании перейти в московский ЦСКА.
Газета.Ru вчера в 19:20
Экономика
Путин подписал закон об усилении контроля за оборотом наличных денег
Москва, 13 июля 2020, 22:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении списка операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, сообщается 13 июля на официальном сайте правовой информации.
REGNUM 13 июля в 15:28
Происшествия
В Новосибирской области скончались ещё четыре пациента с коронавирусом
За сутки в Новосибирской области скончались четыре пациента с коронавирусом: 55-летний, 61-летний и 74-летний мужчины, а также 53-летняя женщина.
REGNUM 02:07
Технологии
В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса
Итоги первой фазы клинических испытаний на людях вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой американской компанией Moderna, показали повышение иммунитета к вирусу у всех участников.
РБК 01:54
Политика
В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК вчера в 15:37
Общество
В Белоруссии сообщили о задержании более ста человек в ходе протестов
REGNUM вчера в 22:50
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News 13 июля в 12:50
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн вчера в 04:39
Экономика
Бизнес просит сделать реформу контроля и надзора постоянной
Бизнес просит сделать реформу контроля и надзора постоянной После многолетних согласований власть и бизнес достигли компромисса по ключевым законопроектам реформы контрольно-надзорной деятельности (КНД) — ожидается, что вскоре они будут приняты Госдумой и далее их нормы будут дорабатываться уже на основании складывающейся практики применения.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Общество
Производитель «Авента-М» оценил исправность аппаратов
Исправность аппаратов ИВЛ оценил производитель «Авента-М».
Псковское агентство информации 02:19
Общество
В Госдуме предложили платить гражданам за найденную просрочку
Депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать гражданам, которые нашли на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, выписанного магазину за это нарушение.
RT на русском вчера в 23:01