Армия и оружие
РИА НовостиВ Армении заявили, что силы ПВО сбили беспилотник Азербайджана
Минобороны Армении сообщило во вторник, что силы противовоздушной обороны страны сбили на армяно-азербайджанской границе беспилотник вооруженных сил Азербайджана, используемый для управления огнем.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 05:34, Ашберн
Общество
Собчак защитила обвиненного в домогательствах Лобкова
Московский Комсомолец 04:04
Общество
Турция сообщила о возобновлении авиасообщения с Россией
Министр транспорта Евгений Дитрих в конце июня заявил, что Россия не планирует возобновлять авиасообщение с Турцией с 15 июля, так как открытие международного сообщения будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Коммерсантъ 05:10
Общество
В Минобороны РФ заявили о безопасности вакцины против коронавируса
Исследования проводились Минобороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром имени Гамалеи.
REGNUM 04:25
Общество
Путин не предлагал перенести «Бессмертный полк»
Газета.Ru 05:27
Общество
Москвичи с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус
Жители столицы с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию.
Российская газета 04:28
Политика
В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК вчера в 15:37
Кино
Опубликован трейлер нового сезона «Люцифера»
В результате демон вступит в борьбу за свою привычную жизнь. Пятый сезон будет опубликован 21 августа.
Evo-rus.com 03:27
Общество
97 человек заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки
По данным Роспотребнадзора на среду, 15 июля, за последние сутки у 97 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:30
Политика
В Кремле пообещали не вмешиваться в выборы в Белоруссии
По словам Пескова, в Кремле выборы в соседнем государстве оценивают как внутреннее дело Белоруссии.
Lenta.ru 05:27
Политика
Путин примет участие в закладке боевых кораблей для МВФ в Керчи
Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:26
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе простил девушку, поцарапавшую его автомобиль
Виновница небольшого ДТП искренне извинилась перед певцом, и он не смог ее не простить. Об инциденте стало известно вчера, 14 июля.
Gazeta.SPb вчера в 21:10
Политика
Госдума поддержала законопроект о защите территориальной целостности
Согласно законопроекту, к экстремизму предлагается приравнять нарушение территориальной целостности России, отчуждение части ее территории, а также призывы к таким действиям.
РБК вчера в 09:01
Авто
Ford представил новый кроссовер Ford Bronco Sport официально
Avtovesti.com 02:50
Происшествия
В Белоруссии завели дело после акции протеста в Минске
В Белоруссии завели уголовное дело после несанкционированной акции в Минске.
РБК 05:13
Экономика
Сбербанк получил 80% в совместном предприятии с «Союзмультфильмом»
Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева назвала сотрудничество со Сбербанком «бизнес-проектом будущего».
РБК 04:57
Здоровье
235 случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае выявили за сутки
За сутки в Алтайском крае еще у 235 человек было подтверждено заражение коронавирусом, 37 человек выздоровели, 4 — скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и его осложнений.
Kursk.com 13 июля в 02:10
Политика
Глава МВФ напомнила Зеленскому о необходимости независимости Нацбанка
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в ходе телефонного разговора напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что независимость Национального банка Украины является условием для получения кредитов МВФ.
RT на русском вчера в 16:37
Технологии
Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ
Акции одного из лидеров на рынке биотехнологий, американской компании Moderna Inc. подскочили на 16% после заявления организации о том, что ее вакцина от коронавируса вызвала "сильный" иммунный ответ у всех 45 пациентов, которые в настоящее время тестируют препарат от COVID-19.
Газета.Ru 00:55
Экономика
Российские семьи получили выплаты на детей на сумму 555 млрд рублей
Как сообщало ИА REGNUM, о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка президент Владимир Путин объявил в мае в обращении к гражданам страны.
REGNUM 05:14
Происшествия
В нижегородском озере нашли тело женщины со связанными руками
В водоеме в Малышевских гривах Автозаводского района Нижнего Новгорода нашли труп женщины, у которой были связаны конечности.
Российская газета вчера в 05:36
Политика
В Баку прошел митинг в поддержку армии
Бакинцы вышли на несанкционированный митинг-шествие, чтобы поддержать азербайджанскую армию, которая задействована в боевых действиях на границе между Арменией и Азербайджаном.
Газета.Ru 02:49
Армия и оружие
Над Тверской областью пролетел турбированный самолет Ан-22
Актуальные Новости 03:08
Футбол
Гайч подтвердил желание перейти в ЦСКА
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подтвердил, что ведет переговоры о переходе в ЦСКА.
Российская газета 03:27
Кино
Герой Вина Дизеля может умереть в десятой части «Форсажа»
Персонаж Доминик Торрето из кинофраншизы "Форсаж" может умереть в финальной, десятой части.
iReactor 05:27
Футбол
В РФС завершили расследование в отношении арбитра Лапочкина
Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил о завершении расследования в отношении арбитра Сергея Лапочкина.
RT на русском 04:18
Экономика
Путин подписал закон об усилении контроля за оборотом наличных денег
Москва, 13 июля 2020, 22:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении списка операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, сообщается 13 июля на официальном сайте правовой информации.
REGNUM 13 июля в 15:28
Происшествия
«Почта России» подтвердила уголовное дело против IT-директора компании
В "Почте России" подтвердили, что в отношении замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело.
Газета.Ru 04:36