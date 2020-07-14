Минобороны Армении сообщило во вторник, что силы противовоздушной обороны страны сбили на армяно-азербайджанской границе беспилотник вооруженных сил Азербайджана, используемый для управления огнем.

В Армении заявили, что силы ПВО сбили беспилотник Азербайджана

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