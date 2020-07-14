Армия и оружие
Shraibikus NewsВ Армении заявили, что силы ПВО страны сбили беспилотник Азербайджана
Момент попадания ракеты в беспилотник военнослужащие ВС Армении записали на свои мобильные телефоны. Elbit Hermes 9000 – это израильские беспилотники. По состоянию на 2016 год на вооружении ВВС Азербайджана находилось не менее 13 таких всепогодных тактических беспилотников.
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Как армянские ВС сбили один из самых мощных в мире беспилотников – видео
Sputnik Армениявчера в 11:05
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Живого пациента сочли мертвым и отказались выпускать из морга
В колумбийском городе Синселехо живого пациента признали мертвым, отправили в морг и отказывались выпускать, когда он пришел в сознание.
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На IT-директора «Почты России» завели уголовное дело
Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
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Женщина получила сильные ожоги при взрыве в квартире в Петербурге
Женщина получила 70% ожогов тела в результате взрыва в квартире, расположенной на первом этаже одного из домов на Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге.
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В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса
Итоги первой фазы клинических испытаний на людях вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой американской компанией Moderna, показали повышение иммунитета к вирусу у всех участников.
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«Валенсия» может продать семь футболистов в летнее трансферное окно
Валенсия, Испания, 15 июля 2020, 09:01 — REGNUM Испанский футбольный клуб «Валенсия» может продать семь игроков в летнее трансферное окно.
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С 15 июля граждане России смогут получить еще две выплаты.
ToDay News Ufa вчера в 16:15
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Фирма в США подала в суд на Google из-за слежки за пользователями
Компания Google тогда указывала, что при открытии браузера в режиме инкогнито пользователей предупреждают о возможном сборе информации об их действиях в интернете.
РБК вчера в 21:09
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Если у наследника продюсера не получится стать опекуном отца, то он готов обобрать до нитки семью своей мачехи.
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Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь).
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В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
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Адвокат Пашаев опроверг слухи о желании Ефремова сменить защитника
Адвокат актера Михаила Ефремова опроверг информацию о том, что артист хочет сменить защитника.
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«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:10
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АТОР назвала готовые к приему российских туристов страны
Восемь стран уже сегодня готовы принимать российских туристов "на необременительных условиях", заявила на брифинге в НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
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В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
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В России за сутки зафиксировано 6422 новых случая коронавируса
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В Ростовской области коронавирус выявлен у 99 человек за сутки
На 14 июля в Ростовской области у 10 922 человек подтвержден коронавирус COVID-19.
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Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
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Автоспорт
Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой
Российский пилот Ф-1 Даниил Квят, защищающий цвета команды "Альфа Таури", объяснил причину, по которой второй раз не встал на одно колено перед началом гонки.
CT news вчера в 08:11
Общество
Суд арестовал отрицающего распад СССР омского пенсионера
Омский суд поместил под домашний арест пенсионера с инвалидностью, который отрицал распад Советского союза и являлся председателем омского "исполкома Совета народных депутатов РСФСР".
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Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской
В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
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Россия в ближайшие дни возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
Россия и Белоруссия возобновят транспортное сообщение в ближайшие дни, заявил во вторник, 14 июля, белорусский премьeр-министр Роман Головченко по итогам встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в Москве.
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Шоу-бизнес
Звезда Instagram Николь Тея умерла на восьмом месяце беременности
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При опрокидывании бензовоза в Забайкалье вылилось 23 тонны дизтоплива
Иркутск, 15 июля 2020, 07:53 — REGNUM В Улётовском районе Забайкальского края, на трассе Иркутск — Чита «Байкал», 15 июля опрокинулся бензовоз, перевозивший 23 тонны дизельного топлива.
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235 случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае выявили за сутки
За сутки в Алтайском крае еще у 235 человек было подтверждено заражение коронавирусом, 37 человек выздоровели, 4 — скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и его осложнений.
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В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
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Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса
Провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день ВМФ, президент Владимир Путин предложил 26 мая.
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Политика
Китай введет санкции против США в ответ на указ Трампа по Гонконгу
В ответ на закон "Об автономии Гонконга", подписанный президентом США Дональдом Трампом, в КНР заявили о подготовке ответных санкций в отношении американских организаций и физических лиц, имеющих отношение к документу.
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