Момент попадания ракеты в беспилотник военнослужащие ВС Армении записали на свои мобильные телефоны. Elbit Hermes 9000 – это израильские беспилотники. По состоянию на 2016 год на вооружении ВВС Азербайджана находилось не менее 13 таких всепогодных тактических беспилотников.

В Армении заявили, что силы ПВО страны сбили беспилотник Азербайджана

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