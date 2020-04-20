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ТАСС СпортТАСС СпортФутболисты лондонского «Арсенала» согласились на понижение зарплаты

Игроки и тренерский штаб английского футбольного клуба "Арсенал" согласились на уменьшение зарплаты, чтобы помочь команде в период финансовых трудностей, вызванных пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.
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СМИ: три футболиста «Арсенала» отказались от сокращения зарплаты

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