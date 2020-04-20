Футболисты и тренеры лондонского "Арсенала" согласились на понижение зарплаты из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт клуба. Отмечается, что выплаты будут снижены на 12,5 процента.

В «Арсенале» согласились на понижение зарплаты из-за коронавируса

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