Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ «Арсенале» согласились на понижение зарплаты из-за коронавируса

Футболисты и тренеры лондонского "Арсенала" согласились на понижение зарплаты из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт клуба. Отмечается, что выплаты будут снижены на 12,5 процента.
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РИА Новости16:29
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Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 18:23, Ашберн
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Стоимость барреля нефти ушла в минус

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