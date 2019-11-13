Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ «Артеке» скончалась 15-летняя девочка

Главное следственное управление СК по Республике Крым возбудило уголовное дело по факту смерти 15-летней девочки из Махачкалы, отдыхавшей в международном детском центре "Артек". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
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В крымском лагере «Артек» умерла 15-летняя девочка из Махачкалы

РБК03:36

В «Артеке» найдена мертвой 15-летняя девочка

Газета.Ru05:52

В «Артеке» школьница умерла во сне

РИА Новости04:32

СК завёл дело после смерти 15-летней девочки в Артеке

RT на русском04:18

У умершей в «Артеке» девочки не было хронических заболеваний

ТАСС05:57

Еще одна смерть в Артеке: в детском лагере умерла 15-летняя девочка

РИА Новости Крым03:04

В «Артеке» скончалась 15-летняя девочка

Российская газета03:04
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Общество

Стала известна цена гектара украинской земли

В министерстве отметили, что эти цены будут актуальными исключительно для граждан Украины.
ГЛАС.RU 03:40
Происшествия

Жительница Челябинской области покончила с собой после побега детей

Газета.Ru вчера в 13:22
Армия и оружие

Нетаняьху пригрозил «Исламскому джихаду» новыми ударами

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал радикалов из группировки «Исламский джихад» в секторе Газа прекратить атаки на его страну, пригрозив ответными ударами.
Взгляд.ру 06:14
Происшествия

Пропавшая в Ставрополе школьница пряталась в подъезде

Школьница, которую несколько дней искали в Ставрополе, пряталась в подъезде многоквартирного дома.
ТАСС 05:27
Общество

Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году

Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Газета.Ru 01:46
Общество

Медведев пообщался с жителями села Санниково

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после совещания, посвященного развитию сельских территорий, пообщался с жителями села Санниково в Алтайском крае.
ТАСС 03:23
Общество

Путин одобрил внедрение в России нового налога

Президент России Владимир Путин согласился внедрить по всей России новый налог для самозанятых.
Инвест-Форсайт 11 ноября в 11:00
Авто

Автомобили в России дорожают при падении спроса

Рифей-Пермь 10 ноября в 22:47
Общество

На Сибирь и Урал надвигаются аномальные холода

На Урал и Сибирь надвигается арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду.
РИА Новости вчера в 23:36
Кино

HBO может снять продолжение «Друзей»

Культовый американский сериал "Друзья" может получить продолжение на стриминговой платформе HBO Max, которую телекомпания HBO планирует запустить в 2020 году.
ТАСС 03:25
Общество

Договор дарения квартиры Марии Максаковой в Москве признали незаконным

РЕН ТВ 05:43
Происшествия

Защита историка Соколова объяснила, почему не обжаловала арест

РИА Новости 04:03
Общество

КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров

Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.
RT на русском вчера в 01:31
Здоровье

Москвичи смогут бесплатно пройти обследование у дерматовенерологов

Москвичей ждут в ближайшие выходные 16 и 24 ноября во всех филиалах Московского научно-практического Центра дерматовенерологии и косметологии.
Российская газета 05:22
Политика

К Верховной Раде принесли мертвую свинью в гробу

Lenta.ru 04:23
Происшествия

Преподаватель СПбГУ рассказала о еще одной жертве историка Соколова

Ученый-историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в 1981 году потопил корабль с людьми, в результате чего погиб ученый Владимир Сорокин.
Известия 04:25
Экономика

Пенсионный фонд подал в суд на крупнейший интернет-магазин в России

Главное управление Пенсионного фонда России номер восемь по Москве и Московской области через суд потребовало от крупнейшего онлайн-ретейлера в стране Wildberries выплатить штраф в размере 10,6 миллиона рублей.
Lenta.ru 06:11
Общество

Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну

Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости 05:18
Политика

Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова

Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США.
Российская газета вчера в 22:05
Общество

NBC уличил сотрудницу Госдепа в подделке обложки Time со своим фото

Высокопоставленная сотрудница администрации президента США приукрасила своё резюме информацией о несуществующем профессиональном опыте и даже создала фальшивую обложку журнала Time со своим лицом на ней.
News.ru 06:12
Общество

В России изменятся правила получения медсправок на водительские права

С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.
Волгоградская правда вчера в 10:08
Общество

Основателя Cirque du Soleil задержали за выращивание марихуаны

Газета.Ru 02:47
Кино

Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»

В сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Культуромания 03:12
Происшествия

Во Внукове задержали третьего фигуранта дела об угрозах судье

В столичном аэропорту Внуково задержан мужчина, угрожавший убийством судье Мосгорсуда.
Вести.Ru 05:20
Политика

Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 06:12
Происшествия

Бизнесмен Деньгин задержан по делу экс-мэра Истры

По делу бывшего главы Истры Андрея Вихарева задержан предприниматель Алексей Деньгин, передаёт телеканал «РенТВ».
REGNUM 05:31
Происшествия

На Урале бывшего судью объявили в розыск по делу о педофилии

Следователи объявили в розыск бывшего судью Коркинского городского суда Челябинской области Сергея Югова, который подозревается в развратных действий в отношении двух не достигших 16-летнего возраста девочек.
REGNUM 04:16
Экономика

ФАС одобрила ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство «Ростелекома» о консолидации оператора мобильной связи Tele2.
РБК вчера в 14:05
Политика

Названо число переехавших в российский Крым украинцев

С момента воссоединения Крыма с Россией на полуостров переехало около 50 тысяч украинцев.
Lenta.ru 04:51
Происшествия

ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей

RT на русском 02:30
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