Происшествия
Российская газетаВ «Артеке» скончалась 15-летняя девочка
Главное следственное управление СК по Республике Крым возбудило уголовное дело по факту смерти 15-летней девочки из Махачкалы, отдыхавшей в международном детском центре "Артек". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Читать в источнике
Оценить97
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 06:18, Вашингтон
Общество
Стала известна цена гектара украинской земли
В министерстве отметили, что эти цены будут актуальными исключительно для граждан Украины.
ГЛАС.RU 03:40
Происшествия
Жительница Челябинской области покончила с собой после побега детей
Газета.Ru вчера в 13:22
Армия и оружие
Нетаняьху пригрозил «Исламскому джихаду» новыми ударами
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал радикалов из группировки «Исламский джихад» в секторе Газа прекратить атаки на его страну, пригрозив ответными ударами.
Взгляд.ру 06:14
Происшествия
Пропавшая в Ставрополе школьница пряталась в подъезде
Школьница, которую несколько дней искали в Ставрополе, пряталась в подъезде многоквартирного дома.
ТАСС 05:27
Общество
Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году
Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Газета.Ru 01:46
Общество
Медведев пообщался с жителями села Санниково
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после совещания, посвященного развитию сельских территорий, пообщался с жителями села Санниково в Алтайском крае.
ТАСС 03:23
Общество
Путин одобрил внедрение в России нового налога
Президент России Владимир Путин согласился внедрить по всей России новый налог для самозанятых.
Инвест-Форсайт 11 ноября в 11:00
Авто
Автомобили в России дорожают при падении спроса
Рифей-Пермь 10 ноября в 22:47
Общество
На Сибирь и Урал надвигаются аномальные холода
На Урал и Сибирь надвигается арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду.
РИА Новости вчера в 23:36
Кино
HBO может снять продолжение «Друзей»
Культовый американский сериал "Друзья" может получить продолжение на стриминговой платформе HBO Max, которую телекомпания HBO планирует запустить в 2020 году.
ТАСС 03:25
Общество
КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров
Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.
RT на русском вчера в 01:31
Здоровье
Москвичи смогут бесплатно пройти обследование у дерматовенерологов
Москвичей ждут в ближайшие выходные 16 и 24 ноября во всех филиалах Московского научно-практического Центра дерматовенерологии и косметологии.
Российская газета 05:22
Политика
К Верховной Раде принесли мертвую свинью в гробу
Lenta.ru 04:23
Происшествия
Преподаватель СПбГУ рассказала о еще одной жертве историка Соколова
Ученый-историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в 1981 году потопил корабль с людьми, в результате чего погиб ученый Владимир Сорокин.
Известия 04:25
Экономика
Пенсионный фонд подал в суд на крупнейший интернет-магазин в России
Главное управление Пенсионного фонда России номер восемь по Москве и Московской области через суд потребовало от крупнейшего онлайн-ретейлера в стране Wildberries выплатить штраф в размере 10,6 миллиона рублей.
Lenta.ru 06:11
Общество
Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну
Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости 05:18
Политика
Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова
Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США.
Российская газета вчера в 22:05
Общество
NBC уличил сотрудницу Госдепа в подделке обложки Time со своим фото
Высокопоставленная сотрудница администрации президента США приукрасила своё резюме информацией о несуществующем профессиональном опыте и даже создала фальшивую обложку журнала Time со своим лицом на ней.
News.ru 06:12
Общество
В России изменятся правила получения медсправок на водительские права
С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.
Волгоградская правда вчера в 10:08
Кино
Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»
В сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Культуромания 03:12
Происшествия
Во Внукове задержали третьего фигуранта дела об угрозах судье
В столичном аэропорту Внуково задержан мужчина, угрожавший убийством судье Мосгорсуда.
Вести.Ru 05:20
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 06:12
Происшествия
Бизнесмен Деньгин задержан по делу экс-мэра Истры
По делу бывшего главы Истры Андрея Вихарева задержан предприниматель Алексей Деньгин, передаёт телеканал «РенТВ».
REGNUM 05:31
Происшествия
На Урале бывшего судью объявили в розыск по делу о педофилии
Следователи объявили в розыск бывшего судью Коркинского городского суда Челябинской области Сергея Югова, который подозревается в развратных действий в отношении двух не достигших 16-летнего возраста девочек.
REGNUM 04:16
Экономика
ФАС одобрила ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство «Ростелекома» о консолидации оператора мобильной связи Tele2.
РБК вчера в 14:05
Политика
Названо число переехавших в российский Крым украинцев
С момента воссоединения Крыма с Россией на полуостров переехало около 50 тысяч украинцев.
Lenta.ru 04:51
Происшествия
ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей
RT на русском 02:30