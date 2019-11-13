Происшествия

Вести.RuВести.RuВ «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка

В лагере "Артек" следователи выясняют причины смерти 15-летней девочки. Как сообщает управление СК РФ по Крыму, накануне вечером она легла спасть, а утром 13 ноября была обнаружена мертвой. Для выяснения причин смерти подростка в рамках возбужденного уголовного дела назначены экспертизы.
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Еще одна смерть в Артеке: в детском лагере умерла 15-летняя девочка

РИА Новости Крым03:04

Девочка из Махачкалы умерла во время отдыха в «Артеке»

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В «Артеке» школьница умерла во сне

РИА Новости04:32

В «Артеке» скончалась 15-летняя девочка

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Девочка из Махачкалы скончалась во время отдыха в «Артеке»

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В крымском лагере «Артек» умерла 15-летняя девочка из Махачкалы

РБК03:36

Школьница из Дагестана найдена мертвой в лагере «Артек»

РИА Дербент04:29
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Технологии

Mozilla, Fastly, Intel и Red Hat создали альянс для повышения безопасности байт-кода

Mozilla, Fastly, Intel и Red Hat объявили о формировании альянса для развития и повышения безопасности приложений, основанных на WebAssembly.
3DNews 04:21
Происшествия

Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области

Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 04:27
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Авто

Mitsubishi представил новый кроссовер-минивэн Xpander

Компания Mitsubishi провела презентацию новой версию своего автомобиля Xpander, который предлагается с прежними силовыми установками, но немного отличается в экстерьере и салоне.
Tvoe-avto.com вчера в 12:28
Футбол

Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме

По информации пресс-службы РФС, болельщики сборной России не увидят на футболистах своей национальной сборной в играх против Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября) нового комплекта формы, презентованного на прошлой неделе в Москве компанией Adidas.
Евразия Daily 03:05
Хоккей

Илья Ковальчук может быть выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»

Перед матчем "королей" с "Миннесотой" стало известно, что Ковальчук будет выведен из состава "Кингз" в ближайшем будущем, сообщает Чемпионат.Com.
Вести.Ru вчера в 23:45
Авто

АвтоВАЗ дает старт программе «Подменный автомобиль»

Как следует из документа, программа «Подменный автомобиль» является одним из важнейших компонентов в повышении удовлетворенности клиентов послепродажным обслуживанием за счет временной безвозмездной подмены авто на срок нахождения в ремонте машины клиента.
CarsWeek.ru 11 ноября в 00:50
Армия и оружие

Первые гиперзвуковые «Авангарды» встанут на вооружение до конца года

Вести.Ru 03:36
Политика

Бывший президент Боливии Эво Моралес направляется в Мексику

Эхо Москвы вчера в 06:07
Политика

Названо условие подписания Минском дорожных карт по интеграции с РФ

Белоруссия подпишет дорожные карты по интеграции с Россией в случае, если интересы Минска будут соблюдены.
REGNUM 03:56
Общество

Прямые поезда из Севастополя в Москву запустят весной 2020 года

ТАСС 03:52
Культура

HBO может представить продолжение сериала «Друзья»

Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.
Газета.Ru вчера в 20:16
Политика

На Украине рассказали о трех нарушенных обещаниях Зеленского

Руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак рассказал о трех предвыборных обещаниях президента Украины Владимира Зеленского, которые он не выполнил.
Газета.Ru вчера в 21:22
Политика

МИД Украины потребовал от России оправданий по делу в суде ООН

В 2017 году Украина подала иск к России в Международный суд ООН.
РБК вчера в 10:52
Происшествия

Пропавшая в Ставрополе школьница найдена живой

В Ставрополе нашли живой пропавшую 16-летнюю школьницу.
Вести.Ru вчера в 16:21
Происшествия

Кузнецова рассказала о состоянии выпавшего из окна с матерью мальчика

Известия 04:25
Происшествия

Обвиненный в убийстве доцент Соколов «хочет самой жёсткой меры»

Петербургский историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, не намерен обжаловать решение суда о его заключении под стражу на время следствия и желает «самой жёсткой меры».
REGNUM 01:54
Культура

Джон Ледженд назван самым сексуальным мужчиной года

ГЛАС.RU 00:22
Армия и оружие

Китай считает Россию способной уничтожить США «десять раз»

Россия способна уничтожить территорию Соединенных Штатов не менее десяти раз, пишет китайское издание Sohu.
REGNUM вчера в 04:14
Авто

В России автомобили дорожают при падении спроса

Стоимость новых авто на российском рынке растет на фоне падения спроса. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенных аналитиков.
CarsWeek.ru 10 ноября в 23:04
Политика

Косачев оценил публикации о связи России с гибелью главы «Белых касок»

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает обвинения британских СМИ в адрес РФ в связи с гибелью создателя "Белых касок" Джеймса Ле Мезюрье безобразным инструментом ведения информационной войны и ударом по репутации конкурента.
РИА Новости 03:45
Политика

Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Энергетика

«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%

Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
Газета.Ru 11 ноября в 13:25
Общество

Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году

Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Газета.Ru 01:46
Общество

Эксперты назвали пищевые привычки, способствующие быстрому набору веса

РИА Новости 02:39
Музыка

Шнуров рассказал о смене солиста в «Ленинграде»

iReactor 11 ноября в 02:22
Общество

Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
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Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
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Происшествия

Подросток в Москве потратил 2,5 млн рублей на «раскрутку» Telegram

В Москве 12-летний подросток отдал 2,5 миллиона рублей, которые накопили родители, на раскрутку своего Telegram-канала.
Москва 24 02:20
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Исторический центр Севастополя превратили в съёмочную площадку

В центре Севастополя начались съемки многосерийной мелодрамы с рабочим названием «Я не твоя».
ForPost 03:14
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