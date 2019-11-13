с чего всё началось

По поручению председателя Следственного комитета РФ уголовное дело… передано в Центральный аппарат ведовства. Дальнейшее тщательное расследование обстоятельств гибели ребенка поручено Главному следственному управлению СК России.

В лагере "Артек" следователи выясняют причины смерти 15-летней девочки. Как сообщает управление СК РФ по Крыму, накануне вечером она легла спать, а утром 13 ноября была обнаружена мертвой. Для выяснения причин смерти подростка в рамках возбужденного уголовного дела назначены экспертизы.

В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка

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