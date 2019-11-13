Происшествия
BFM.ruВ «Артеке» во сне умерла девочка
По факту смерти 15-летней девочки в международном детском центре «Артек» (Гурзуф, Крым) возбуждено уголовное дело. Как сообщается на сайте республиканского СКР, во вторник вечером школьница легла спать и сегодня утром была обнаружена мертвой.
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Армия и оружие
Замену СВД запустят в серию через два года
Серийное производство перспективной снайперской винтовки Чукавина, разрабатываемой на замену устаревшим снайперским винтовкам Драгунова, планируется начать в ближайшие два года.
N+1 11 ноября в 08:22
Происшествия
Тюменского блогера арестовали на 15 суток за статью в ЖЖ
В Тюмени суд отправил под арест на 15 суток задержанного накануне блогера Алексея Кунгурова.
Росбалт вчера в 08:37
Общество
Зоопарки Сибири и Урала начали готовить животных к морозам
Зоопарки Сибири и Урала начали готовить животных к первым серьезным холодам предстоящей зимы.
ТАСС 07:16
Культура
HBO может возродить сериал «Друзья»
Ранее Дженнифер Энистон и другие актеры «Друзей» категорически отвергали возможность возрождения сериала.
Культуромания вчера в 23:46
Происшествия
Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области
Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 04:27
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 13:48
Экономика
Названа достаточная для борьбы с бедностью в России сумма
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС заявил, что для снижения количества бедных в России на 40 процентов в год достаточно выделять 200 миллиардов рублей.
Lenta.ru 11 ноября в 11:57
Политика
Бразилия признала Аньес исполняющей обязанности президента Боливии
Власти Бразилии, крупнейшей страны в Латинской Америке, признают оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющим обязанности президента Боливии, заявил глава бразильского МИД Эрнесту Араужу.
РИА Новости вчера в 22:34
Здоровье
Названы способы лечения головной боли без приема лекарств
Лечение головной боли не всегда требует принятия медикаментов.
Слово и Дело вчера в 04:11
Политика
Коломойский предложил восстановить отношения Украины с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
РИА Новости 06:45
Экономика
ФАС одобрила ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство "Ростелекома" о консолидации Tele2, говорится в решении ведомства по результатам рассмотрения ходатайства.
ТАСС вчера в 11:19
Шоу-бизнес
Матери Анастасии Заворотнюк грозит арест
На сегодняшний день у Заворотнюк-старшей накопилось 332 штрафа. Пока они не оплачены, женщине грозит срок.
StarHit.ru 04:00
Происшествия
Замгендиректора РКЦ «Прогресс» погиб в ДТП
Заместитель генерального директора по производству ракетно-космического центра "Прогресс" (предприятие Роскосмоса) Вадим Небога погиб в ДТП, сообщили РИА Новости в пресс-службе РКЦ.
РИА Новости 06:15
Общество
Регина Тодоренко обошла конкуренток и получила премию «Женщина года»
Телеведущая и певица Регина Тодоренко стала обладательницей звания «Женщина года» по версии журнала Glamour.
News.ru вчера в 23:02
Политика
В Раде голосование по рынку земли назвали «битвой за Сталинград»
Глава украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия разослал однопартийцам инструкцию, в которой назвал голосование в Верховной раде по поводу земельной реформы на Украине «битвой за Сталинград».
RT на русском 07:34
Политика
Правительство Молдавии отправили в отставку
Молдавский парламент отправил в отставку правительство республики во главе с премьером страны Майей Санду, передает «Интерфакс».
Телеканал 360° вчера в 08:55
Общество
Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну
Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости 05:18
Футбол
«Невызов Ракицкого в сборную — это не только политика. Никто не понял его заявления». Реакция из Украины на заявление защитника «Зенита»
На прошлой неделе защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной.
Матч ТВ 04:46
Политика
На Украине рассказали о трех нарушенных обещаниях Зеленского
Руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак рассказал о трех предвыборных обещаниях президента Украины Владимира Зеленского, которые он не выполнил.
Газета.Ru вчера в 21:22
Футбол
«Динамо» оштрафовано на 90 тыс. рублей за оскорбления Ташаева фанатами
«Рубин» — «Динамо»: динамовские болельщики неоднократно скандировали нецензурные выражения в адрес Ташаева.
Чемпионат 07:09
Экономика
Сбербанк временно снизил ставки по потребительским кредитам
Сбербанк снизил ставку по потребительским кредитам в рамках новогодней акции на 1 процентный пункт (п. п.) по сравнению с базовыми условиями, говорится в сообщении банка.
Ведомости 05:22
Политика
Неизвестные попытались захватить посольство Венесуэлы в Бразилии
Неизвестные начали захват посольства Венесуэлы в Бразилии.
Lenta.ru 06:54
Общество
Жертвами наводнения в Венеции стали два человека
В Венеции продолжается крупнейшее с 1966 года наводнение, власти сообщают о гибели двух человек из-за стихийного бедствия, передает агентство Ansa.
Интерфакс 04:43
Общество
Владимир Путин наградил Бориса Ротенберга орденом Александра Невского
Бизнесмены братья Ротенберги Борис и Аркадий знают президента России с детства — они вместе посещали одну секцию дзю-до.
Столица С 04:00
Армия и оружие
Жертвами ударов армии Израиля по сектору Газа стали десять человек
Десять человек погибли, еще 45 получили травмы в результате ответной атаки армии Израиля по сектору Газа, передает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя палестинского министерства здравоохранения.
Аргументы и Факты вчера в 20:09
Кино
Компания Disney стала предупреждать о расизме в мультфильмах
Предупреждения о наличии «устаревших культурных образов» появились в стриминговом сервисе компании Disney+.
Говорит Москва 06:54