Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ «Артеке» во сне умерла девочка

По факту смерти 15-летней девочки в международном детском центре «Артек» (Гурзуф, Крым) возбуждено уголовное дело. Как сообщается на сайте республиканского СКР, во вторник вечером школьница легла спать и сегодня утром была обнаружена мертвой.
Читать в источнике
Комментировать122

Подробнее о событии

Дело о смерти девочки в Артеке передано в центральный аппарат СК

RT на русском07:14

Создана комиссия для расследования причин смерти ребенка в «Артеке»

РИА Новости Крым06:40

В крымском лагере «Артек» умерла 15-летняя девочка из Махачкалы

РБК03:36

Глава СК передал в центральный аппарат дело о смерти школьницы в «Артеке»

ТАСС07:15

Российская школьница умерла в «Артеке»

Lenta.ru03:42

Минпросвещения создало комиссию по расследованию смерти девочки в «Артеке»

РИА Новости06:39

В «Артеке» скончалась 15-летняя девочка

Российская газета03:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 07:54, Ашберн
Общество

Медведев пообщался с жителями села Санниково

ТАСС 03:23
Общество

Главбух «Седьмой студии» Масляева дала суду показания о «черной кассе»

Интерфакс 05:57
Армия и оружие

Замену СВД запустят в серию через два года

Серийное производство перспективной снайперской винтовки Чукавина, разрабатываемой на замену устаревшим снайперским винтовкам Драгунова, планируется начать в ближайшие два года.
N+1 11 ноября в 08:22
Происшествия

Тюменского блогера арестовали на 15 суток за статью в ЖЖ

В Тюмени суд отправил под арест на 15 суток задержанного накануне блогера Алексея Кунгурова.
Росбалт вчера в 08:37
Общество

Зоопарки Сибири и Урала начали готовить животных к морозам

Зоопарки Сибири и Урала начали готовить животных к первым серьезным холодам предстоящей зимы.
ТАСС 07:16
Культура

HBO может возродить сериал «Друзья»

Ранее Дженнифер Энистон и другие актеры «Друзей» категорически отвергали возможность возрождения сериала.
Культуромания вчера в 23:46
Происшествия

Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области

Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 04:27
Общество

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 13:48
Экономика

Названа достаточная для борьбы с бедностью в России сумма

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС заявил, что для снижения количества бедных в России на 40 процентов в год достаточно выделять 200 миллиардов рублей.
Lenta.ru 11 ноября в 11:57
Политика

Бразилия признала Аньес исполняющей обязанности президента Боливии

Власти Бразилии, крупнейшей страны в Латинской Америке, признают оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющим обязанности президента Боливии, заявил глава бразильского МИД Эрнесту Араужу.
РИА Новости вчера в 22:34
Здоровье

Названы способы лечения головной боли без приема лекарств

Лечение головной боли не всегда требует принятия медикаментов.
Слово и Дело вчера в 04:11
Политика

Коломойский предложил восстановить отношения Украины с Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
РИА Новости 06:45
Экономика

ФАС одобрила ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство "Ростелекома" о консолидации Tele2, говорится в решении ведомства по результатам рассмотрения ходатайства.
ТАСС вчера в 11:19
Армия и оружие

В Польше заявили о неспособности России выдержать ядерный удар США

Lenta.ru 05:47
Шоу-бизнес

Матери Анастасии Заворотнюк грозит арест

На сегодняшний день у Заворотнюк-старшей накопилось 332 штрафа. Пока они не оплачены, женщине грозит срок.
StarHit.ru 04:00
Происшествия

Замгендиректора РКЦ «Прогресс» погиб в ДТП

Заместитель генерального директора по производству ракетно-космического центра "Прогресс" (предприятие Роскосмоса) Вадим Небога погиб в ДТП, сообщили РИА Новости в пресс-службе РКЦ.
РИА Новости 06:15
Общество

Регина Тодоренко обошла конкуренток и получила премию «Женщина года»

Телеведущая и певица Регина Тодоренко стала обладательницей звания «Женщина года» по версии журнала Glamour.
News.ru вчера в 23:02
Политика

В Раде голосование по рынку земли назвали «битвой за Сталинград»

Глава украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия разослал однопартийцам инструкцию, в которой назвал голосование в Верховной раде по поводу земельной реформы на Украине «битвой за Сталинград».
RT на русском 07:34
Политика

Правительство Молдавии отправили в отставку

Молдавский парламент отправил в отставку правительство республики во главе с премьером страны Майей Санду, передает «Интерфакс».
Телеканал 360° вчера в 08:55
Общество

Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну

Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости 05:18
Футбол

«Невызов Ракицкого в сборную — это не только политика. Никто не понял его заявления». Реакция из Украины на заявление защитника «Зенита»

На прошлой неделе защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной.
Матч ТВ 04:46
Политика

На Украине рассказали о трех нарушенных обещаниях Зеленского

Руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак рассказал о трех предвыборных обещаниях президента Украины Владимира Зеленского, которые он не выполнил.
Газета.Ru вчера в 21:22
Футбол

«Динамо» оштрафовано на 90 тыс. рублей за оскорбления Ташаева фанатами

«Рубин» — «Динамо»: динамовские болельщики неоднократно скандировали нецензурные выражения в адрес Ташаева.
Чемпионат 07:09
Экономика

Сбербанк временно снизил ставки по потребительским кредитам

Сбербанк снизил ставку по потребительским кредитам в рамках новогодней акции на 1 процентный пункт (п. п.) по сравнению с базовыми условиями, говорится в сообщении банка.
Ведомости 05:22
Политика

Неизвестные попытались захватить посольство Венесуэлы в Бразилии

Неизвестные начали захват посольства Венесуэлы в Бразилии.
Lenta.ru 06:54
Общество

Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить

Газета.Ru 06:11
Общество

Жертвами наводнения в Венеции стали два человека

В Венеции продолжается крупнейшее с 1966 года наводнение, власти сообщают о гибели двух человек из-за стихийного бедствия, передает агентство Ansa.
Интерфакс 04:43
Общество

Владимир Путин наградил Бориса Ротенберга орденом Александра Невского

Бизнесмены братья Ротенберги Борис и Аркадий знают президента России с детства — они вместе посещали одну секцию дзю-до.
Столица С 04:00
Армия и оружие

Жертвами ударов армии Израиля по сектору Газа стали десять человек

Десять человек погибли, еще 45 получили травмы в результате ответной атаки армии Израиля по сектору Газа, передает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя палестинского министерства здравоохранения.
Аргументы и Факты вчера в 20:09
Кино

Компания Disney стала предупреждать о расизме в мультфильмах

Предупреждения о наличии «устаревших культурных образов» появились в стриминговом сервисе компании Disney+.
Говорит Москва 06:54
Главное