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TurkmenportalTurkmenportalВ Ашхабаде стартовали курсы АФК для тренеров по вратарям в футзале

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В период с 16 по 20 декабря текущего года в Ашхабаде пройдут международные курсы АФК по программе AFC Futsal Coaching Certificate Course Level 1 для тренеров по вратарям в футзале, сообщает официальный сайт Федерации футбола Туркменистана.
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