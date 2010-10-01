В период с 16 по 20 декабря текущего года в Ашхабаде пройдут международные курсы АФК по программе AFC Futsal Coaching Certificate Course Level 1 для тренеров по вратарям в футзале, сообщает официальный сайт Федерации футбола Туркменистана.

В Ашхабаде стартовали курсы АФК для тренеров по вратарям в футзале

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