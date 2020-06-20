Происшествия
ТАССВ Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка
Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату. По подозрению в убийстве задержана мать ребенка, сообщили ТАСС в пресс-службе управления СК России по Астраханской области в субботу.
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Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о первых днях ВОВ
Москва 24 18 июня в 20:50
Экономика
Сбербанк начал взимать комиссии за переводы денег через банкоматы
Новые правила перевода денежных средств касаются не только других банков, но и клиентов самого Сбербанка.
Единый банк вчера в 03:12
Армия и оружие
Десантный корабль-док ВМС США вошел в Черное море
Десантный корабль-док Oak Hill ВМС США вошел в Черное море, где присоединился к находящемуся там эсминцу с управляемым ракетным оружием Porter.
ТАСС вчера в 05:54
Происшествия
Четверым задержанным после беспорядков в Дижоне предъявили обвинения
Четверым задержанным в связи с беспорядками в Дижоне предъявлены обвинения, сообщил прокурор города Эрик Матэ.
РИА Новости 13:24
Футбол
«Спартак» попросил отпустить задержанных болельщиков
Московский "Спартак" обратился к правоохранительным органам Москвы с просьбой отпустить задержанных накануне болельщиков.
Вести.Ru 09:54
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 10:48
Политика
Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы
Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru вчера в 14:07
Политика
Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»
В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия 13:24
Политика
Кандидату в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение
Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение.
Известия 13:10
Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Футболисты московского ЦСКА проиграли санкт-петербургскому «Зениту» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 14:02
Общество
Мишустин продлил электронные больничные для работающих пенсионеров
Россияне старше 65 лет, вынужденные соблюдать карантин, введенный из-за коронавируса на региональном уровне, могут продлить электронные больничные.
Известия 03:43
Здоровье
Врачи из Москвы отправляются в Забайкалье для борьбы с коронавирусом
Врачи московских поликлиник отправляются в Забайкальский край для помощи коллегам в организации лечения на дому пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает Департамент здравоохранения Москвы.
RT на русском 13:56
Общество
Врач раскрыла причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, которая сформировалась у него после обширного инфаркта.
Национальная служба новостей вчера в 01:20
Происшествия
В Волгограде установили личность подозреваемого в убийстве студента
Следователям удалось установить личность подозреваемого в убийстве иностранного студента в Волгограде.
Российская газета 05:18
Здоровье
Больницу в Омске полностью закрыли из-за коронавируса
Омскую областную клиническую больницу на улице Березовая полностью закрыли из-за большого количества больных коронавирусом, сообщает «Город55».
РИА ОмскИнформ 02:14
Общество
В Мурманской области отменяют карантин для въезжающих
Власти Мурманской области приняли решение о дальнейшем смягчении режима ограничений по коронавирусу: с понедельника разрешено открыть небольшие магазины непродовольственных товаров, фитнес-центры с половинной загрузкой в крупных городах региона, а также отменен двухнедельный карантин для въезжающих на территорию региона, сообщил на брифинге в субботу губернатор Андрей Чибис.
РИА Новости 11:48
Шоу-бизнес
Михаил Галустян раскрыл, сколько он зарабатывал во времена КВН
Shraibikus News 03:12
Происшествия
В Москве молния ударила в посетителей парка
В Москве молния ударила в посетителей парка "Коломенское", сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 09:31
Футбол
Футболист «Уфы» сдал положительный тест на коронавирус
Основная команда отправлена на карантин, так как шесть игроков донского клуба заразились коронавирусом.
ODDS.ru 12:44
Транспорт
На юге Москвы затопило несколько дорог
Несколько дорог подтопило на юге столицы, Центр организации дорожного движения города просит водителей объезжать проблемные участки, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ЦОДД.
Радио 1 08:53
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru вчера в 10:29
Космос
Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орел»
Главным конструктором нового российского пилотируемого космического корабля "Орел" стал Игорь Хамиц, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ракетно-космической корпорации "Энергия".
Газета.Ru 12:21
Общество
Концерт в Мариинском театре начался с минуты молчания
Минутой молчания почтить врачей, погибших в борьбе с COVID-19, призвал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 20 июня перед началом концерта в Мариинском театре, передает канал «Санкт-Петербург».
ИА Красная Весна 11:16
Общество
Расчет больничных и пособий в РФ: изменения с 19 июня и новые правила
Новые правила расчета больничных и ряда других пособий начнут действовать в России.
ФАН 18 июня в 09:13
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о желании родственников Захарова «заработать»
Rambler News Service 02:09
Футбол
«Тоттенхэм» разделил очки с «Манчестер Юнайтед»
Советский спорт 01:35
Здоровье
Врачи рассказали, кому не стоит загорать
ФедералПресс вчера в 00:56
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора.
Вести.Ru вчера в 06:30