Происшествия
ТАССВ Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка
Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату. По подозрению в убийстве задержана мать ребенка, сообщили ТАСС в пресс-службе управления СК России по Астраханской области в субботу.
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Политика
Путин призвал «задавить» коронавирус в регионах
Опыт медицинских работников из Москвы поможет побороть распространение коронавируса в российских регионах в ближайшее время, заявил президент Владимир Путин.
Взгляд.ру 08:00
Политика
В Кремле назвали отношения России и Польши плохими
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Польши в настоящее время находятся на самом низком уровне из всех возможных.
Газета.Ru 07:52
Общество
Судья Хахалева отказалась раскрыть свои доходы
Краснодарская судья Елена Хахалева отказалась представить сведения о своих доходах и имуществе за прошлый год.
RT на русском 06:55
Политика
Путин: Российские медики свели к минимуму потери от коронавируса
Российские медики сделали все возможное и даже больше, чтобы спасти максимум людей от коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.
Daily Storm 07:50
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»
Lenta.ru вчера в 20:54
Политика
В Кремле объяснили решение о проведении парада 24 июня
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о проведении парада Победы 24 июня было принято главой государства Владимиром Путиным в связи с устойчивой динамикой ежедневного сокращения числа инфицированных коронавирусом.
RT на русском 07:55
Игры
Релиз Cyberpunk 2077 снова перенесли
АБН 18 июня в 14:47
Общество
Минобороны рассказало о состоянии тестирующих вакцину от коронавируса
В Минобороны России рассказали о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:24
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 05:42
Общество
В Югре за сутки коронавирусом заболели ещё 280 человек
Больше только в Москве (1057) и в Подмосковье (591).Роспотребнадзор Югры сообщает о новых инфицированных: за сутки коронавирус подтвердился ещё у 280 человек из 15 муниципалов округа.
Вестник 04:33
Музыка
Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев
Интерфакс 05:48
Космос
Китай успешно вывел на орбиту три спутника
Китай успешно вывел на орбиту три спутника. Об этом рассказали представители Корпорации космической науки и техники (CASC).
Piter.tv 17 июня в 04:56
Технологии
Павел Дуров призвал игнорировать Apple и Google
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и популярного мессенджера Telegram Павел Дуров призвал всех пользователей отказаться раз и навсегда от установки различных программ из Google Play и App Store.
Evo-rus.com вчера в 02:28
Политика
В Белоруссии прошли протесты против задержания оппозиционеров
RuNews24.ru 01:42
Общество
Песков сообщил, что у него есть антитела к коронавирусу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переболевший коронавирусом, сообщил, что сейчас чувствует себя хорошо, работает и имеет антитела к инфекции.
Интерфакс 08:04
Политика
Болтон рассказал об отношении Трампа к мировым лидерам
Издание пишет, что, по оценкам Болтона, приведенным в его книге, "Трамп ставит Бориса Джонсона (премьер-министр Великобритании - ИФ) и японского премьер-министра Синдзо Абэ в ряд мировых лидеров, к которым он ближе всего".
Интерфакс 00:32
Здоровье
В Волжском открылся центр трансплантологии
Российская газета 07:42
Шоу-бизнес
Михаил Галустян рассказал, сколько он зарабатывал во времена КВН
Российский комик Михаил Галустян начинал свой путь в юморе с КВН, а, как известно, гонораров за игры там нет.
АМИТЕЛ вчера в 20:36
Политика
Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью
ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник.
Газета.Ru 06:53
Происшествия
В Башкирии нашли тела двух детей, пропавших осенью
Отмечается, что погибшими детьми оказались 5-летний и 8-летний сыновья Артема Мазова, "пропавшие без вести в октябре 2019 года" В данный момент следователи-криминалисты совместно с сотрудниками МВД, Госкомитета по ЧС, МЧС с привлечением волонтеров поисково-спасательных отрядов продолжают поиски пропавшего без вести 37-летнего Артема Мазова.
ТАСС 06:24
Происшествия
Полицейский забил лопатой двоих коллег во время застолья в Воркуте
Сотрудник полиции Воркуты задержан по подозрению в убийстве двоих коллег, с которыми он расправился во время застолья.
Газета.Ru 08:10
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с Брэдом Питтом.
РИА Новости 03:22
Футбол
Президент «Сочи» прокомментировал крупную победу над «Ростовом»
Президент "Сочи" Борис Ротенберг не согласился с тем, что его команда была обязана согласиться на перенос матча 23-го тура против "Ростова" (10:1).
ProstoProSport вчера в 23:50
Энергетика
Минэнерго РФ спрогнозировало среднюю цену нефти на 2020 год
Министерство энергетики прогнозирует, что средняя цена нефти Urals на 2020 год составит $35 за баррель, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на министра энергетики России Александра Новака.
Газета.Ru 06:17
Футбол
Колосков назвал матч «Сочи» — «Ростов» позором российского футбола
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал позором матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Сочи" и "Ростовом", в котором у ростовчан играли футболисты молодежного состава и юношеской команды 2003 года рождения.
РИА Новости вчера в 15:37
Шоу-бизнес
Лолита сделала новую стрижку и помолодела на несколько лет
Все поклонники сошлись во мнении, что Лолита помолодела после стрижки. Прическа стала отражением ее буйной натуры, считают фанаты.
Народные новости вчера в 13:24