Общество

Канал 7+Канал 7+В Астрахани отменили пропуска и смягчили ограничения

Сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин лично обратился к населению региона с сообщением о снятии ряда ограничений. Первое — пропуска отменяются с сегодняшнего дня, то есть с 16 мая.
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Семь главных решений оперативного штаба Астраханской области

Каспий.Инфо11:00

Астраханцы вышли на 1-й этап отмены ограничений

Астрахань 2409:29

Игорь Бабушкин: «Мы приступили к смягчению ограничительных мер»

ГТРК Лотос06:50

Игорь Бабушкин рассказал о сотруднике администрации, заразившемся коронавирусом

Блокнот Астрахань 06:28

В Астрахани пропускной режим отменен, а масочный сохраняется

Пункт А06:00

Игорь Бабушкин не исключил новых жестких ограничений

Арбуз06:47

В Астраханской области перешли к первому этапу отмены ограничений

Астрахань FM03:50
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Политика

Украина представит контактной группе «своих» представителей Донбасса

Киев, 16 мая 2020, 17:19 — REGNUM Украина намерена подключить к заседаниям контактной группы по Донбассу своих представителей из «отдельных районов Донецкой и Луганской областей», сообщили 16 мая в пресс-службе офиса украинского президента.
REGNUM 10:19
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Музыка

«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме

Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс 17:20
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Здоровье

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Коммерсантъ 21:45
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Общество

ВОЗ назвала условие для окончательной оценки смертности от COVID-19

Оценка показателей смертности является сложной задачей в отношении многих заболеваний, и коронавирусная инфекция COVID-19 — в данном случае не исключение, заявили РБК в представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России.
РБК 20:00
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Общество

Смертность от коронавируса в России сравнили с остальным миром

Вице-премьер Татьяна Голикова сравнила уровень смертности от коронавируса в России с остальным миром.
Lenta.ru 14:18
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Наука

Жидкость для полоскания рта может бороться с коронавирусом

Учёные выяснили, что коронавирус может погибнуть от жидкости для полоскания рта.
SterlitamakTime.ru вчера в 01:11
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Здоровье

Раскрыты правила подготовки к тесту на антитела к коронавирусу

Руководитель группы медицинской экспертизы одной из частных медлабораторий Татьяна Панкратова рассказала "Пятому каналу" о том, как правильно подготовиться к тесту на антитела к коронавирусу.
РИА Новости 18:03
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
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Экономика

Саудовский фонд купил доли в Boeing, Facebook и Citigroup

Еще $495,8 млн фонд потратил на акции Disney, $487,6 млн — на акции Bank of America и купил небольшой пакет фонда Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффетта.
Известия 12:01
Армия и оружие

Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО

Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи заявил, что Россия ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, то есть так называемый Фареро-Исландский рубеж, расположенный между Великобританией, Исландией и Гренландией.
Газета.Ru 10:19
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Наука

Употребление жирной пищи снижает способность концентрироваться

Употребление пищи с высоким содержанием насыщенных жиров мешает человеку сконцентрироваться.
Piter.tv 13:04
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Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета 07:13
5,2K
Политика

Путин объяснил наличие уникальных видов оружия у России

РИА Новости 05:58
3,3K
Общество

Вирусолог назвал способы не заразиться коронавирусом в магазине

После отмены карантина в магазинах по всей России появится еще больше людей, а шанс подхватить коронавирус от других посетителей или кассиров будет гораздо выше, чем от товаров, считает вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев.
Известия 20:38
9
Здоровье

Главный онколог Минздрава назвал потерю веса симптомом рака

Главный онколог Минздрава России назвал потерю веса симптомом рака.
Evo-rus.com 14:51
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Финансы

Спекулянты сократили ставку на снижение доллара до минимумов с марта

Хедж-фонды и другие крупные спекулянты сократили короткие позиции по доллару США до минимального за 2 месяца значения, свидетельствует статистика Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
Profinance.ru вчера в 16:53
Технологии

О новом способе мошенничества с онлайн-банками предупредили россиян

На фоне пандемии коронавируса мошенники, представляясь сотрудниками банка, предлагают россиянам скачать приложение для защиты смартфона от вирусных атак и удаленного дсотупа.
МедиаПоток вчера в 02:45
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Футбол

«Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» претендуют на хавбека «Милана»

В сезоне-2019/20 хавбек провел 19 матчей за «Торино», за которое выступал на правах аренды, и отметился одной результативной передачей.
Спорт-Экспресс 13:44
Экономика

Barrick Gold продала последний актив в России

Один из крупнейших золотодобытчиков мира, канадская компания Barrick Gold продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра, сообщает РБК со ссылкой на губернатора области Андрея Чибиса.
Коммерсантъ вчера в 04:00
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Происшествия

Охранник московского магазина ранил двух человек из пистолета

Охранник магазина в Москве ранил двух человек из травматического пистолета.
Lenta.ru 19:02
5
Спорт

Врач баскетбольного ЦСКА умер от коронавируса

Трагическая новость пришла из московского баскетбольного клуба ЦСКА 16 мая. В возрасте 44-х лет скончался врач армейцев Роман Абжелилов.
Газета.Ru 14:23
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Общество

Третий день подряд в Свердловской области от коронавируса умирают люди

Уралинформбюро 10:17
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Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов разводится с женой

Преуспевающий предприниматель и музыкант Эмин Агаларов официально сообщил, что разводится со второй женой, красавицей Аленой.
Bimru.ru 14 мая в 02:28
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Политика

Путин потребовал зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров

Президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации, для того чтобы не затягивать строительство медицинских центров.
РБК вчера в 10:03
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Общество

Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам

Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 11:10
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Гаджеты

Названы способы повысить качество работы смартфона

Директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба рассказал агентству «Прайм», что пользователи должны периодически проводить очистку гаджета, удаляя старые файлы, неудачные фото и видео, а также приложения, которые «лежат без дела».
Gazeta.SPb 22:32
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Хоккей

СКА официально обменял Плотникова в «Амур»

Советский спорт 09:51
Армия и оружие

В России создали материал, маскирующий военную технику под сугробы

РИА Новости 20:04
Экономика

Розничные продажи в США в апреле снизились рекордными темпами

Розничные продажи без учета автомобилей, бензина и стройматериалов ("контрольная группа" — показатель, используемый для расчета ВВП США) в апреле упали на 15,3% по сравнению с предыдущим месяцем после неожиданного роста на 3,1% в марте.
Вести.Ru вчера в 09:16
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Как работают Яндекс.Новости?
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