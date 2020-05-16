Сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин лично обратился к населению региона с сообщением о снятии ряда ограничений. Первое — пропуска отменяются с сегодняшнего дня, то есть с 16 мая.

В Астрахани отменили пропуска и смягчили ограничения

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