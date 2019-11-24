«Загорание двух речных теплоходов, находящихся в отстое на общей площади 400 кв. м», — указано в тексте. Отмечается, что открытое горение было ликвидировано в 05:03 по Москве.

В Астрахани произошёл пожар на двух теплоходах

Политика Китайский шпион раскрыл детали секретных операций Пекина Китайский шпион решил выдать детали секретных операций Пекина в обмен на политическое убежище в Австралии, пишет The Sydney Morning Herald.

Политика На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.

Происшествия В крупном ДТП под Оренбургом погибли шесть человек В результате аварии с участием минивэна и фуры в Оренбургской области погибли шесть человек. Среди жертв — шестилетний ребенок.

Политика США спешат включить санкции по Nord stream-2 в военный бюджет Законопроект об оборонной политике США сможет остановить Путина в его желании поставлять газ в Европу, для этих целей в документ включены санкции в отношении европейских компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2».

Политика Представитель Зеленского исключил силовой сценарий «возвращения» Крыма Руководитель "представительства" президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев не рассматривает силовой сценарий "возвращения" Крыма.

Политика Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником 22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.

Недвижимость Цены на вторичную недвижимость прекращают движение Средняя стоимость вторичной недвижимости в России составляет 66,05 тыс. руб. за 1 кв. м — это на 0,3% дороже, чем в октябре, и на 8,4% превышает показатель ноября прошлого года.

Политика Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.

Единоборства Деонтей Уайлдер отстоял титул чемпиона мира по боксу по версии WBC Боксер Деонтей Уайлдер одержал волевую побед над боксером Луисом Ортисом в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

Экономика Тегеран попросил у Москвы еще два миллиарда долларов По словам Новака, с учетом ранее приняты решений общая сумма кредитов Ирану тогда составит около 5 миллиардов долларов, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.

Политика Салливан рассказал об условиях улучшения отношений России и США Заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил, что отношения между Вашингтоном и Москвой станут лучше, если российская сторона сохранит приверженность Минским соглашениям.

Общество Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.

Футбол Гол Дзюбы помог «Зениту» обыграть «Рубин» в матче РПЛ Встреча 17-го тура состоялась в Казани на стадионе «Центральный» и завершилась победой гостей со счетом 2:1.«Зенит» открыл счет уже на 8-й минуте матча благодаря голу Сердара Азмуна.