Происшествия
РИА НовостиВ Астрахани сгорели два речных теплохода
Пожар на двух теплоходах произошел в Трусовском районе Астрахани, площадь возгорания составляла 400 квадратных метров, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
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Финансы
Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году
Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики.
Спорт
Комитет ВАДА рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия
Комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал исполкому объявить РУСАДА не соответствующим требованиям, говорится в пресс-релизе международной организации.
Общество
Вассерман прокомментировал планы Ротару выступить в России
Шоу-бизнес
Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске
На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Происшествия
Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери
Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Здоровье
Саратовская Госавтоинспекция опровергла слухи о сдаче экзамена при замене прав
Госавтоинспекция сделали специальное заявление по поводу сдачи экзаменов при замене прав. Эту информацию в ГИБДД назвали недостоверной.
Здоровье
Врачи удалили из глаза россиянина трехсантиметрового червя
Оказывается, во время отпуска на Шри-Ланке мужчину укусил комар, это и стало причиной появления трехсантиметрового червя в глазу.
Политика
NYT сообщила о подделке данных о вмешательстве Украины в выборы в США
New York Times также отмечает, что президент США Дональд Трамп обсуждал тему украинского вмешательства в выборы с российским коллегой Владимиром Путиным, а также президентом Украины Владимиром Зеленским во время их июньского телефонного разговора.
Происшествия
Мэр Тулуна уехал из больницы после ДТП
Происшествия
Полицейские открыли стрельбу на МКАД во время погони за угонщиком
Столичная полиция устроила на МКАД погоню со стрельбой, сообщили РИА Новости в московском главке МВД.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина: «Первый канал ищет мне замену»
Надежда Бабкина рассказала журналистам о загруженном графике. По словам телеведущей, Первый канал ищет ей замену.
Здоровье
Названы снижающие тестостерон продукты
Эксперты назвали пять продуктов, которых мужчинам лучше избегать.
Шоу-бизнес
Похудевшая певица Нюша показала стройную фигуру в ультрамини
На своей странице в соцсети Instagram 29-летняя артистка опубликовала новое фото, на котором она запечатлена в экстремально коротком платье на одно плечо, не скрывающим ее стройных ног.
Здоровье
Рекомендации Росздравнадзора по управлению качеством медицинской деятельности внедряют 155 ЛПУ
Практические рекомендации Росздравнадзора «Интегрированная система управления качеством и безопасностью медицинской деятельности» внедряются в 155 медицинских организациях страны, 25 из которых уже подтвердили соответствие изложенным в них требованиям.
Политика
Эксперт рассказал о «саморазрушающемся» состоянии украинской экономики
Политический эксперт Андрей Головачев считает, что состояние у украинской экономики сейчас как у "больного человека".
Политика
В сенате США рассказали о способе заблокировать «Северный поток — 2»
В случае включения санкций в оборонный бюджет США компании, занимающиеся строительством "Северного потока — 2", "закроются", в связи с чем России якобы придется искать других подрядчиков, утверждает Риш.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Шоу-бизнес
Мать Юлии Началовой со слезами на глазах записала видеообращение
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Авто
KIA Telluride назвали «Внедорожником года»
Обновленный кроссовер корейского производства KIA Telluride смог завоевать звание «Внедорожник 2020 года».
Космос
К Земле летит астероид размером с челябинский метеорит
«Обнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землёй, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км. По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
Общество
В Москве прошел митинг против закона о домашнем насилии
Хоккей
Кучеров забил гол в победном матче «Тампы» против «Анахайма»
Хозяева победили со счетом 6:2. Нападающий «молний» Никита Кучеров забил гол и сделал результативную передачу.
Игры
Valve выпустила видеоанонс Half-Life: Alyx
Состоялась презентация нового проекта от Valve по вселенной Half-Life - VR-игру Half-Life: Alyx анонсировали видеороликом на официальном канале компании в Youtube.
Здоровье
Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце
Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
Политика
Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году
Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец государственности Украины, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу КРТ.
Финансы
Средняя ставка по вкладам в России достигла десятилетнего минимума
Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует из данных Банка России.
Происшествия
Пять человек погибли в крупном ДТП в Оренбургской области
Как сообщили агентству ТАСС в региональном управлении МВД, среди жертв в том числе ребёнок. Три человека доставлены в больницу.
Политика
Между Крымом и Турцией возобновилось паромное сообщение
Турция возобновила с Крымом прерванное два года назад паромное сообщение.