Пожар на двух теплоходах произошел в Трусовском районе Астрахани, площадь возгорания составляла 400 квадратных метров, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

В Астрахани сгорели два речных теплохода

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