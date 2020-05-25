Происшествия
ТАССВ Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника
Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
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Общество
Мишустин призвал россиян воздержаться от поездок за границу
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал россиян воздержаться от поездок за границу.
Известия 06:36
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
Шоу-бизнес
У актрисы Дарьи Мороз обнаружили коронавирус
Известия 07:08
Общество
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
Происшествия
СК возбудил дело о махинациях на олимпийской стройке в Челябинске
Следственные органы 25 мая возбудили новое дело по нарушениям, допущенным при строительстве олимпийского центра шорт-трека в Челябинске.
URA.Ru 07:04
Политика
Рогозин заявил, что Россия не допустит приватизации Луны
В эфире радиостанции «Комсомольская правда» глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что приватизация лунного пространства является противозаконным шагом, поэтому Россия не допустит приватизации Луны.
Аргументы и Факты 06:19
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
Армия и оружие
США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
Lenta.ru 23 мая в 15:27
ЖКХ
Путин подписал закон об онлайн-собраниях владельцев жилья
Внесенные изменения санкционируют проведение собраний собственников жилья в многоквартирных домах в различных формах: очная, очно-заочная, заочная, ГИС ЖКХ, региональные системы.
Газета.Ru 07:50
Кино
Джейсону Стейтему подобрали роль в киновселенной Marvel
Голливудский актер является одним из претендентов на роль Сорвиголовы в новом фильме про Человека-паука.
NewInform 02:33
Общество
В Минобрнауки РФ назвали число дополнительных бюджетных мест в вузах
В заключение Дмитрий Афанасьев подчеркнул, что абитуриенты смогут лично подать документы в приемные комиссии вузов, если в некоторых регионах эпидситуация сложится благополучно.
RuNews24.ru вчера в 09:12
Футбол
Дзюба, Семак и Медведев выстрелили из пушки в честь 95-летия «Зенита»
«Зенит» принял участие в традиционном полуденном выстреле из пушки в Петропавловской крепости в честь 95-летия клуба.
Metaratings 07:18
Экономика
Госдума приняла закон о поддержке благотворительности
Закон освобождает от налога доходы в виде денежной выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку лицам, участвующим в выявлении, предупреждении и устранении последствий новой коронавирусной инфекции оказывающим социальные услуги гражданам, в том числе медикам и социальным работникам, пишет РИА Новости.
Lenta.ru 22 мая в 07:12
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров
РИА Новости 04:37
Общество
В Петербурге закрасили граффити-портрет Бродского
Граффити-портрет Иосифа Бродского, нарисованный в воскресенье в честь 80-летия поэта напротив Дома Мурузи в центре Санкт-Петербурга, закрасили в понедельник утром.
ТАСС 06:31
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино задумалась о детях
Победительница нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Барбара Пино в беседе с порталом Teleprogramma.pro ответила на вопрос о будущих детях.
Газета.Ru 06:56
Культура
Netflix продлил испанский сериал «Элита» на четвёртый сезон
Игромания.ру 22 мая в 12:13
Кино
Трейлер кинокомикса «Майор Гром: Чумной Доктор» выйдет 27 мая
27 мая во время прямого эфира будет представлен трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор», снятого на основе одноименного комикса.
Popcornnews.ru 05:40
Общество
В Липецкой области объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
Администрация Липецкой области после публикаций в СМИ пояснила, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в интернет аудиозаписи не вели речи о занижении цифр заболеваемости по COVID-19, а обсуждали уточненные цифры о проводимых в регионе тестах.
РИА Новости 06:55
Происшествия
Экс-глава Минздрава Пензенской области осуждён за изнасилование
В Пензенской области суд приговорил бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова к трём годам и трём месяцам лишения свободы по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
RT на русском 08:07
Авто
Tesla не собирается урезать габариты пикапа Cybertruck
Руководитель Tesla заявил, что не собирается укорачивать серийную версию пикапа Cybertruck.
Car.ru вчера в 09:11
Общество
Зарплата почти 60% жителей России стала меньше в период карантина
Москва, 25 мая 2020, 08:29 — REGNUM Ограничительные меры, объявленные в связи с распространением коронавируса, обернулись сокращением зарплаты для более чем половины трудоустроенных жителей России.
REGNUM 01:29
Общество
В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ вчера в 21:18
Общество
Кравцов: выпускники школ этого года смогут получить золотые медали
"К 15 июня вы сможете получить школьные аттестаты, и мы обязательно сохраним возможность всем, кто это заслужил своими знаниями, получить аттестаты с отличием, золотые медали, которые так ценны в традициях отечественной школы", – рассказал Кравцов, обращаясь с поздравлением к выпускникам в рамках онлайн-марафона "Последний звонок - 2020".
РИА Новости 03:42
Общество
Илону Маску и Граймс пришлось изменить имя сына X Æ A-12
Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск и исполнительница Клэр Буше, известная как Граймс, изменили имя своему сыну.
News.ru 06:05
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган сделали татуировки в честь сына
Чтобы порадовать отпрысков, Самойлова и Джиган приобрели для них новое развлечение, стоимостью пол миллиона рублей.
Paparazzi.ru вчера в 04:11
Экономика
ФАС оспорила сделку ЛУКОЙЛа по продаже алмазной компании за $1,45 млрд
ЦБ в процессе санации банка «Открытие» выявил, что сумма сделки по покупке алмазного актива ЛУКОЙЛа ($1,45 млрд) более чем в два раза превысила стоимость предприятия, указывает ФАС.
РБК 08:01
Кино
Зрителей возмутила отредактированная версия фильма «Назад в будущее 2»
РИА Новости вчера в 23:46
Общество
Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии
Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
RT на русском 07:38