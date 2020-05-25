Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.

В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника

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